[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok a furcsaság az ÁSZ által készített, az Együtt gazdálkodását vizsgáló jelentéstervezetben. A szervezet olyan dolgokért büntette közel 20 millió forintra az ellenzéki pártot, amiket semmilyen adattal nem támasztott alá vagy tényszerűen sem igazak.","shortLead":"Sok a furcsaság az ÁSZ által készített, az Együtt gazdálkodását vizsgáló jelentéstervezetben. A szervezet olyan...","id":"20180105_Bizonyitatlan_allitasok_alapjan_buntette_19_milliora_az_Egyuttet_az_ASZ","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f8b879-0d85-4b78-84cb-fa0144bc772c","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Bizonyitatlan_allitasok_alapjan_buntette_19_milliora_az_Egyuttet_az_ASZ","timestamp":"2018. január. 05. 17:41","title":"Bizonyítatlan állítások alapján büntette 19 millióra az Együttet az ÁSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag hat potenciális vevő mozdult rá a vállalatra.","shortLead":"Állítólag hat potenciális vevő mozdult rá a vállalatra.","id":"20180106_Elado_a_Weinstein_ceg_raadasul_kifejezetten_olcsoert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c88985-dd24-4085-85a5-4561adde4706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51eba52d-28b5-4016-9dcf-fdecaed483cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Elado_a_Weinstein_ceg_raadasul_kifejezetten_olcsoert","timestamp":"2018. január. 06. 15:45","title":"Eladó a Weinstein-cég, ráadásul kifejezetten olcsóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e604074e-f4dc-48ed-82b1-010dca36689f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is megsokszorozódott a fülesbaglyok száma, alighanem nagyon bő táplálékforrásra leltek.","shortLead":"Több településen is megsokszorozódott a fülesbaglyok száma, alighanem nagyon bő táplálékforrásra leltek.","id":"20180106_Meglepo_szokasuk_lett_a_baglyoknak_a_Nagykunsagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e604074e-f4dc-48ed-82b1-010dca36689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45dc5c93-c2fd-419f-88b5-ff7a15820689","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Meglepo_szokasuk_lett_a_baglyoknak_a_Nagykunsagban","timestamp":"2018. január. 06. 22:01","title":"Meglepő szokásuk lett a baglyoknak a Nagykunságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A rendszer fejlesztésre szorul, senki nem tudja, mi a teendője, de még csak adatok sincsenek, amelyek alapján ezt tisztázni lehetne.","shortLead":"A rendszer fejlesztésre szorul, senki nem tudja, mi a teendője, de még csak adatok sincsenek, amelyek alapján ezt...","id":"201801__surgossegi_betegellatas__halalos_kesedelem__munkaerohiany__veszhelyzetben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c2c9f5-a283-4e15-b7af-b178d8707061","keywords":null,"link":"/itthon/201801__surgossegi_betegellatas__halalos_kesedelem__munkaerohiany__veszhelyzetben","timestamp":"2018. január. 06. 07:00","title":"Zűrzavaros sürgősségi ellátás: ne higgye, hogy fővárosiként nagyobb esélye van túlélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa318c6-0ab4-45d2-ab24-fc5ee0f72d7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig korábban azzal kampányolt az elnök, hogy Mexikóval fizetteti ki az elnök.","shortLead":"Pedig korábban azzal kampányolt az elnök, hogy Mexikóval fizetteti ki az elnök.","id":"20180106_Amerikai_adofizetok_penzen_epulhet_Trump_fala_a_mexikoi_hatarra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efa318c6-0ab4-45d2-ab24-fc5ee0f72d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200aec6e-75b3-47d7-ab74-db822b3fb06e","keywords":null,"link":"/vilag/20180106_Amerikai_adofizetok_penzen_epulhet_Trump_fala_a_mexikoi_hatarra","timestamp":"2018. január. 06. 11:55","title":"Amerikai adófizetők pénzén épülhet Trump fala a mexikói határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e0f157-a3ca-4a77-b553-c0dee88b4f0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber is felszólalt a bajor CSU háromnapos tanácskozásán és tett egy olyan kijelentést, amely a náci Németország emlékét idézte.","shortLead":"Az Európai Néppárt frakcióvezetője, Manfred Weber is felszólalt a bajor CSU háromnapos tanácskozásán és tett egy olyan...","id":"20180106_Bocsanatot_kert_a_Neppart_vezetoje_a_menekultekre_tett_kijelentese_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e0f157-a3ca-4a77-b553-c0dee88b4f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae253f54-049d-42b2-995c-a9af41e879a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Bocsanatot_kert_a_Neppart_vezetoje_a_menekultekre_tett_kijelentese_miatt","timestamp":"2018. január. 06. 14:01","title":"A néppárti vezető a menekültprobléma végső megoldásáról beszélt, bocsánatot kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani - mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár az MTI-nek. ","shortLead":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani...","id":"20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173009c-9f60-49f6-860f-b318f382d20c","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","timestamp":"2018. január. 06. 08:46","title":"Idén is pénzt ígér a kormány az egészségügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be a szabályokat, akkor kénytelen ezt tenni az intézmény.","shortLead":"Most lehetne először megpillantani a két hete született gorillakölyköt, de ha a közönség egy része nem tartja be...","id":"20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9798ad5-96d4-4bb7-829e-ed2374e08896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57546752-e32b-4c58-bdb4-69b404ea543b","keywords":null,"link":"/elet/20180107_Egyes_latogatok_miatt_lezarta_az_Emberszabasu_hazat_az_allatkert","timestamp":"2018. január. 07. 12:51","title":"Egyes látogatók miatt lezárta az Emberszabású házat az állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]