[{"available":true,"c_guid":"ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani - mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár az MTI-nek. ","shortLead":"2018-ban az egészségügyben még több forrásra, még több kórházfejlesztésre és újabb béremelésekre lehet számítani...","id":"20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba55b802-57f0-43c1-ba5e-6b0a1277cf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173009c-9f60-49f6-860f-b318f382d20c","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Iden_is_penzt_iger_a_kormany_az_egeszsegugybe","timestamp":"2018. január. 06. 08:46","title":"Idén is pénzt ígér a kormány az egészségügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b64a1d-7de3-40f7-b436-330a92bce763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Időkép.hu adatai szerint több helyen is 16 fok van, a napi melegrekord pedig 16,7 fok.","shortLead":"Az Időkép.hu adatai szerint több helyen is 16 fok van, a napi melegrekord pedig 16,7 fok.","id":"20180106_Nem_sok_hianyzik_hogy_megdoljon_ma_a_hazai_melegrekord","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b64a1d-7de3-40f7-b436-330a92bce763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba459da-efb4-4c30-beaf-4d2a04bb745c","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Nem_sok_hianyzik_hogy_megdoljon_ma_a_hazai_melegrekord","timestamp":"2018. január. 06. 12:27","title":"Nem sok hiányzik, hogy megdőljön ma a hazai melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f65388-729f-4da0-9560-e2cfde82a40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20917b6d-0c5c-405b-ba44-28c1424a5860","keywords":null,"link":"/kkv/201801_hetmesedomb_dobrady_kicsi_gesztenyei","timestamp":"2018. január. 07. 17:45","title":"Hétmesedomb: Dobrády Ákos kicsi gesztenyéi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d686cf53-9323-4297-8622-343e9f8e6bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai rendőrség az interneten kért segítséget az elkövető beazonosításához.","shortLead":"A kanadai rendőrség az interneten kért segítséget az elkövető beazonosításához.","id":"20180107_porsche_gyujtogatas_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d686cf53-9323-4297-8622-343e9f8e6bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29ffc-4c63-49af-ad28-60f2d0ab7e8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180107_porsche_gyujtogatas_video","timestamp":"2018. január. 07. 10:46","title":"Amíg a család aludt, valaki felgyújtotta a Porschéjukat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5","c_author":"","category":"itthon","description":"A Szent Korona egykori hazahozatalát is meghálálta az Orbán-kormány azzal, hogy most egy értékes ingatlant juttatott a baptistáknak. Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós azt mondta, bár nem tudjuk, kik voltak azok a kommunisták, akik ebben akarva vagy akaratlanul közreműködtek, de nagy szolgálatot tettek.","shortLead":"A Szent Korona egykori hazahozatalát is meghálálta az Orbán-kormány azzal, hogy most egy értékes ingatlant juttatott...","id":"20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2853cd68-419f-4789-b7ea-ee8f5642fd0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","timestamp":"2018. január. 06. 16:40","title":"Az államtitkár a kommunistákról szólt, akik Isten nevében szolgálatot tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információja szerint az MSZP országos elnöksége egyetértett azzal, hogy Bangóné Borbély Ildikó induljon az áprilisi parlamenti választáson a fideszes Németh Szilárddal szemben.","shortLead":"A 24.hu információja szerint az MSZP országos elnöksége egyetértett azzal, hogy Bangóné Borbély Ildikó induljon...","id":"20180106_A_szocialistak_Bangonet_inditjak_a_rezsibiztos_ellen_Csepelen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aea3629-6865-4c20-8411-36da2d55cdcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_A_szocialistak_Bangonet_inditjak_a_rezsibiztos_ellen_Csepelen","timestamp":"2018. január. 06. 19:29","title":"A szocialisták Bangónét indítják a rezsibiztos ellen Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51f3969-f798-4794-b67b-f0cc3acc04c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken váratlanul elhunyt DJ Zefil, azaz Szobics Ferenc, aki a hazai hiphop-színtér ismert alakja volt.","shortLead":"Pénteken váratlanul elhunyt DJ Zefil, azaz Szobics Ferenc, aki a hazai hiphop-színtér ismert alakja volt.","id":"20180106_Meghalt_DJ_Zefil_a_magyar_hiphop_ismert_alakja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c51f3969-f798-4794-b67b-f0cc3acc04c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757899e-2ee4-4c08-8eb2-4ae91ea1ff88","keywords":null,"link":"/kultura/20180106_Meghalt_DJ_Zefil_a_magyar_hiphop_ismert_alakja","timestamp":"2018. január. 06. 14:07","title":"Meghalt DJ Zefil, a magyar hiphop ismert alakja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6c0f9b-0a9b-45f2-96b8-9b42841dd1e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Behavazott síközpont, árvizek: rendkívüli időjárási viszonyok okoznak nehézségeket Nyugat-Európa több országában - adta hírül az Euronews. A lavina Németországban és Ausztriában is emberéleteket követelt.","shortLead":"Behavazott síközpont, árvizek: rendkívüli időjárási viszonyok okoznak nehézségeket Nyugat-Európa több országában - adta...","id":"20180106_Olt_a_lavina__extrem_europai_idojaras","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe6c0f9b-0a9b-45f2-96b8-9b42841dd1e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa77cb-cfe7-4467-8ae9-ba7e29a7cd78","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Olt_a_lavina__extrem_europai_idojaras","timestamp":"2018. január. 06. 15:56","title":"Ölt a lavina - extrém európai időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]