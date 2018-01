[{"available":true,"c_guid":"3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy denevérszakértő szerint az elviselhetetlen hőség felforralta a fiatal denevérkölykök agyát, amitől a viselkedésük zavarossá vált. ","shortLead":"Egy denevérszakértő szerint az elviselhetetlen hőség felforralta a fiatal denevérkölykök agyát, amitől a viselkedésük...","id":"20180109_Olyan_meleg_van_Sydneyben_hogy_a_deneverek_elevenen_megfottek__szazaval_potyogtak_a_fakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ab14fb-2902-4725-a56d-eeb12e57b1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180109_Olyan_meleg_van_Sydneyben_hogy_a_deneverek_elevenen_megfottek__szazaval_potyogtak_a_fakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:58","title":"Olyan meleg van Sydney-ben, hogy a denevérek elevenen megfőttek - százával potyogtak a fákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vass Éva csatornaigazgató egy kutatásra hivatkozva állítja: a 4-12 éves korosztályból több ezren is a televízió elé ülnek a hajnali órákban. ","shortLead":"Vass Éva csatornaigazgató egy kutatásra hivatkozva állítja: a 4-12 éves korosztályból több ezren is a televízió elé...","id":"20180109_Elkepeszto_adattal_dobalozik_az_M2_mar_reggel_otkor_tevezesre_vagyik_a_gyerek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed992-9aef-49b7-a427-0227e688b2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dce2179-b1a9-48c8-aa1b-6ca3b4721a95","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Elkepeszto_adattal_dobalozik_az_M2_mar_reggel_otkor_tevezesre_vagyik_a_gyerek","timestamp":"2018. január. 09. 12:34","title":"Elképesztő adattal dobálózik az M2: már reggel ötkor tévézésre vágyik a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a13814b-8571-43e3-a8ae-3a22c30037fc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idő előtt távozik posztjáról Charles Dutoit, a brit Királyi Filharmonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti igazgatója az őt érintő molesztálási vádak miatt – jelentette be a londoni társulat az igazgatóság szerdai rendkívüli ülése után. ","shortLead":"Idő előtt távozik posztjáról Charles Dutoit, a brit Királyi Filharmonikus Zenekar vezető karmestere és művészeti...","id":"20180111_charles_dutoit_szexualis_zaklatas_kiralyi_filharmonikusok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a13814b-8571-43e3-a8ae-3a22c30037fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1353a032-c31d-4559-ab8a-2e962fc06438","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_charles_dutoit_szexualis_zaklatas_kiralyi_filharmonikusok","timestamp":"2018. január. 11. 05:37","title":"Zaklatási vádak: idő előtt távozik a Királyi Filharmonikus Zenekar vezető karmestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b474767-036c-4ef3-853e-e1d3768687f2","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A friss Golden Globe-díjas Gary Oldman korábban nem rajongott az eseményért. A jelek szerint most visszafogta magát, hátha így összejön neki az első Oscar is.","shortLead":"A friss Golden Globe-díjas Gary Oldman korábban nem rajongott az eseményért. A jelek szerint most visszafogta magát...","id":"20180109_gary_oldman_golden_globe_a_legsotetebb_ora_darkest_hour","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b474767-036c-4ef3-853e-e1d3768687f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f5b59-be35-4c4f-852b-cf71d6342768","keywords":null,"link":"/kultura/20180109_gary_oldman_golden_globe_a_legsotetebb_ora_darkest_hour","timestamp":"2018. január. 09. 11:02","title":"\"Kilencven senki veri ki magának\" – Gary Oldman négy éve még így gondolt a Golden Globe-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a6364e-54a6-498b-88d5-343670c704eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cáfolta a friss Golden Globe-díjas James Franco azt az állítást, hogy szexuális kényszerítéssel élt volna egy színésznővel szemben.","shortLead":"Cáfolta a friss Golden Globe-díjas James Franco azt az állítást, hogy szexuális kényszerítéssel élt volna...","id":"20180110_Szexualis_kenyszeritessel_vadoltak_meg_James_Francot_a_szinesz_tagad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a6364e-54a6-498b-88d5-343670c704eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa41c3b4-96c3-43eb-9307-d3f25004541f","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_Szexualis_kenyszeritessel_vadoltak_meg_James_Francot_a_szinesz_tagad","timestamp":"2018. január. 10. 19:17","title":"Szexuális kényszerítéssel vádolták meg James Francót, a színész tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae104ba2-bd99-426f-97f9-67b981980ddc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Körülbelül négyszer annyiba kerül a ledes izzó, mint a hagyományos, de itt van forintra pontosan, mennyit takaríthatunk meg vele évente.","shortLead":"Körülbelül négyszer annyiba kerül a ledes izzó, mint a hagyományos, de itt van forintra pontosan, mennyit takaríthatunk...","id":"20180110_Sporolasban_az_utolsok_kozott_szerepelt_Magyarorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae104ba2-bd99-426f-97f9-67b981980ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ebef8e-ff02-4e80-a7f4-dd202fbb042f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Sporolasban_az_utolsok_kozott_szerepelt_Magyarorszag","timestamp":"2018. január. 10. 11:35","title":"Spórolásban az utolsók között szerepelt Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4011f4-c316-4060-9c81-33e43f9aa652","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jöjjön, aminek jönnie kell – üzente Vona Gábor pártelnök keddi sajtótájékoztatóján, amelyen pártja jogerőssé vált büntetéséről beszélt. Az Állami Számvevőszék 15 napon belül 331 millió forint megfizetését várja el a Jobbiktól.","shortLead":"Jöjjön, aminek jönnie kell – üzente Vona Gábor pártelnök keddi sajtótájékoztatóján, amelyen pártja jogerőssé vált...","id":"20180109_Beint_az_ASZnak_Vona_Nem_fizetunk_onkent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4011f4-c316-4060-9c81-33e43f9aa652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459ef3c-1ec3-49e0-b10c-1773f3bce7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Beint_az_ASZnak_Vona_Nem_fizetunk_onkent","timestamp":"2018. január. 09. 16:15","title":"Vona Gábor üzeni az ÁSZ-nak és Orbánnak: \"Nem fizetünk önként\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a05904-2271-48ed-bd7f-2e4bb5b33c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:18","title":"Ennél tisztábban még sosem látta, hogy hazudott a kormány a nyugdíjak \"megvédéséről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]