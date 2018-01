[{"available":true,"c_guid":"3dd6cd23-052a-4ceb-9fa2-f43af62df853","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negyvenoldalas leiratot készített a Szegedi Törvényszék azokból a videofelvételekből, amelyek bizonyítékként kerültek az Ahmed H. ellen terrorcselekmény gyanújával folyó büntetőeljárás anyagába.","shortLead":"Negyvenoldalas leiratot készített a Szegedi Törvényszék azokból a videofelvételekből, amelyek bizonyítékként kerültek...","id":"20180112_Videofelvetelek_szerint_nem_Ahmed_H_tuzelte_a_roszkei_tomeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6cd23-052a-4ceb-9fa2-f43af62df853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05614ccf-5694-4082-b839-3ef1b2a412cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Videofelvetelek_szerint_nem_Ahmed_H_tuzelte_a_roszkei_tomeget","timestamp":"2018. január. 12. 11:08","title":"Videófelvételek szerint nem Ahmed H. tüzelte a röszkei tömeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután, hogy felszólalt egy pécsi tüntetésen, amelynek résztvevői a városvezetést kritizálták.","shortLead":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután...","id":"20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bc5463-2930-48df-b3d9-b6ff6bdc7181","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. január. 11. 13:23","title":"Munkát kapott a férfi, akit kirúgtak, mert részt vett egy pécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1541dd-d0ef-4830-bd5c-f4da518a2b06","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„A sötétség nem tart örökké – Legyen világosság” – a HVG e szlogenjére reflektál műveivel mintegy félszáz képzőművész. Az alkotásaikból összeállított kiállítást Spiró György nyitotta meg. Beszédét videónkban hallgathatja meg.","shortLead":"„A sötétség nem tart örökké – Legyen világosság” – a HVG e szlogenjére reflektál műveivel mintegy félszáz képzőművész...","id":"201802_legyen_vilagossag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f1541dd-d0ef-4830-bd5c-f4da518a2b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7212b052-b01d-41b1-af1a-c18dda28bede","keywords":null,"link":"/kultura/201802_legyen_vilagossag","timestamp":"2018. január. 11. 12:10","title":"Legyen világosság! - Több tucat művészt ihletett meg lapunk szlogenje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99875c18-85d7-4da5-9e52-1c2038e3a36b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag a jegybanki deviza középárfolyamon adják-veszik az eurót Budapest belső kerületeiben is, zömmel – a nevük alapján – arab tulajdonú pénzváltók. Eurónként 60 forintot is nyerhet, aki velük boltol, legalábbis a másik szélsőséghez, az Interchange-hez képest, amely a Vörösmarty-téren közel 70, a repülőtéren pedig 100 forint feletti árfolyamréssel dolgozik.","shortLead":"Gyakorlatilag a jegybanki deviza középárfolyamon adják-veszik az eurót Budapest belső kerületeiben is, zömmel – a nevük...","id":"20180111_A_Csendzs_mani_korszaknak_vege_de_a_mai_penzvaltoknal_is_beleszaladhat_az_ugyfel_egy_pofonba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99875c18-85d7-4da5-9e52-1c2038e3a36b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32a048d-c37c-4551-ba9c-784698f6f6d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_A_Csendzs_mani_korszaknak_vege_de_a_mai_penzvaltoknal_is_beleszaladhat_az_ugyfel_egy_pofonba","timestamp":"2018. január. 11. 12:24","title":"A \"Cséndzs mani\" korszaknak vége, de a mai pénzváltóknál is beleszaladhat az ügyfél egy pofonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","shortLead":"De a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb kutatása szerint egyre kevesebb pénzt küldenek.","id":"20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6cbd474-b839-4e8f-89f7-cf74307e19c4","keywords":null,"link":"/kkv/20180112_Evente_kb_1000_milliard_forintot_utalnak_haza_a_kulfoldon_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. január. 12. 13:33","title":"Évente kb. 1000 milliárd forintot utalnak haza a külföldön dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","shortLead":"Üzbegisztánban még a Biblia birtoklása is jogsértő. De a NER-t ez sem zavarja. Business as usual.","id":"20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6edc5326-5744-4e29-95ec-a4b22a164ebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ae065-5af9-48b7-8a06-c70c8c5adce5","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_keresztenyuldozes_uzbegisztan_oktatasi_kulturalis_megallapodas_emberi_jogok","timestamp":"2018. január. 11. 13:00","title":"Keresztényüldöző, embertelen rezsimmel kötöttünk oktatási-kulturális megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Férje, Shane Tusup könnyek között, magyarul kért bocsánatot, ő is azt mondta, elfáradt. Hosszú szerint dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"Férje, Shane Tusup könnyek között, magyarul kért bocsánatot, ő is azt mondta, elfáradt. Hosszú szerint dolgoznak...","id":"20180112_Hosszu_Katinka_a_kapcsolatarol_Kicsit_elfaradtunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ea0460-84a2-4f25-ae34-dae83a10fea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b911895-6dbc-4cc7-855b-b1db0e25137d","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Hosszu_Katinka_a_kapcsolatarol_Kicsit_elfaradtunk","timestamp":"2018. január. 12. 07:01","title":"Hosszú Katinka a kapcsolatáról: Kicsit elfáradtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik az árfolyama. A nagyság ára. De a Konzum elnök-vezérigazgatója pontot tett az ügy végére, Jászai Gellért cáfolt.","shortLead":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik...","id":"20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f935ed-adc6-4d98-a8ff-dcb144baab0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","timestamp":"2018. január. 12. 06:23","title":"Terjedt a pletyka, hogy Mészáros Lőrinc bevásárol, ezért gyorsan cáfolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]