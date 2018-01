[{"available":true,"c_guid":"c172919b-aff0-4490-8f9f-d2d4fad8e3d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az R11 jelű gyorsút 32 kilométer hosszú lesz és 2x2 sávos.","shortLead":"Az R11 jelű gyorsút 32 kilométer hosszú lesz és 2x2 sávos.","id":"20180113_r11_gyorsut_esztergom_suzuki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c172919b-aff0-4490-8f9f-d2d4fad8e3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922a02d0-6aee-4149-b7ec-27ec8eda5658","keywords":null,"link":"/cegauto/20180113_r11_gyorsut_esztergom_suzuki","timestamp":"2018. január. 13. 09:26","title":"Megkapja a régóta ígért gyorsutat a magyar Suzuki-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, havas eső, hó is érkezhet, így néz ki a téli időjárás.","shortLead":"Sőt, havas eső, hó is érkezhet, így néz ki a téli időjárás.","id":"20180112_Esos_borongos_hetvege_jon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9847f4-4e5a-40b4-9865-6bdd89d9f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40868ae7-675e-4e19-b637-d6b7f1d1daf7","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Esos_borongos_hetvege_jon","timestamp":"2018. január. 12. 05:20","title":"Esős, borongós hétvége jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a023561-1f6d-41c6-b7a4-451fc0668469","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elkezdődik a megemelt nyugdíjak kézbesítése, a pénz a napokban megérkezik az idősekhez – mondta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára pénteken, Budapesten. ","shortLead":"Elkezdődik a megemelt nyugdíjak kézbesítése, a pénz a napokban megérkezik az idősekhez – mondta Rétvári Bence, az Emmi...","id":"20180112_Erkeznek_a_megemelt_nyugdijak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a023561-1f6d-41c6-b7a4-451fc0668469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3185c9-10c5-467f-9897-7eaefd0d4353","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Erkeznek_a_megemelt_nyugdijak","timestamp":"2018. január. 12. 11:15","title":"Érkeznek a megemelt nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168b0d2f-0da7-45fe-a938-08dbbb5547a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub is elismerte a hírt.","shortLead":"A klub is elismerte a hírt.","id":"20180112_malarias_joseph_paintsil_a_fradi_focistaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168b0d2f-0da7-45fe-a938-08dbbb5547a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c325942-74e4-42b9-811c-40f6e937113d","keywords":null,"link":"/sport/20180112_malarias_joseph_paintsil_a_fradi_focistaja","timestamp":"2018. január. 12. 21:24","title":"Maláriás a Fradi sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István szerint főpolgármesteri rangjának köszönhetően, illetve azért sem kell részt vennie egy ilyen eseményen, mert nem tagja a Fidesznek. És ezért is szokott beszólni embereknek.","shortLead":"Tarlós István szerint főpolgármesteri rangjának köszönhetően, illetve azért sem kell részt vennie egy ilyen eseményen...","id":"20180112_Tarlos_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_Sorosellenes_konferencian","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffde7a0e-b7ca-46e1-b482-ed4fefa7ec71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168864c5-9c3e-4400-a9c7-33ca83ab2504","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tarlos_elmondta_miert_nem_vett_reszt_a_Sorosellenes_konferencian","timestamp":"2018. január. 12. 15:00","title":"Tarlós elmondta, miért nem vett részt a Soros-ellenes konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár tavaly decemberben több alapvető élelmiszer ára is csökkent, az egész éves adatok szerint ezek a termékek 8,2 százalékkal voltak drágábbak, mint egy évvel korábban Ez hároméves csúcs. A hazai áruházláncok ennek ellenére januárban is akcióznak.","shortLead":"Bár tavaly decemberben több alapvető élelmiszer ára is csökkent, az egész éves adatok szerint ezek a termékek 8,2...","id":"20180113_AldiLidl_Auchan_Tesco_Interspar_es_tarsaik_januari_akciodompingje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29aa1a6-3b30-4b7f-82ab-6879557aa1c9","keywords":null,"link":"/kkv/20180113_AldiLidl_Auchan_Tesco_Interspar_es_tarsaik_januari_akciodompingje","timestamp":"2018. január. 13. 12:20","title":"Hiába nőttek az élelmiszerárak, az itthoni láncok egymásra licitálva akcióznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromszáznál is több aktív álláshirdetést találni a tanév közepén, csak a fővárosban nyolcvannál több betöltetlen tanári állás van jelenleg.","shortLead":"Háromszáznál is több aktív álláshirdetést találni a tanév közepén, csak a fővárosban nyolcvannál több betöltetlen...","id":"20180112_Tanarok_szazai_hianyoznak_Magyarorszagrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d0c41-1865-44bb-b93f-e8374a12698b","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tanarok_szazai_hianyoznak_Magyarorszagrol","timestamp":"2018. január. 12. 09:04","title":"Tanárok százai hiányoznak Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587363ba-5a4a-4193-8beb-5b51c5d798a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A osztrák sípályák mellett egyre népszerűbbek a távoli tengerparti vakációk is a téli szünetben.","shortLead":"A osztrák sípályák mellett egyre népszerűbbek a távoli tengerparti vakációk is a téli szünetben.","id":"20180113_Mar_nem_csak_a_szomszedba_mennek_sielni_telente_a_magyarok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587363ba-5a4a-4193-8beb-5b51c5d798a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d004907-4d24-453d-9624-d282a2deeb5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Mar_nem_csak_a_szomszedba_mennek_sielni_telente_a_magyarok","timestamp":"2018. január. 13. 09:51","title":"Már nem csak a szomszédba mennek síelni telente a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]