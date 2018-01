[{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","shortLead":"Egyre kevesebben élnek egy átlagos lakásban.","id":"20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654e24d6-6fdb-42f0-9621-32d77e4f4a67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Budapesten_el_a_legtobb_ember_egyedul","timestamp":"2018. január. 13. 13:38","title":"Budapesten él a legtöbb ember egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Lapunknak is megerősítette az OLAF a vizsgálatának fő üzenetét: komolyak a gondok Tiborcz István egykori cégének egykori EU-s társfinanszírozású ügyeivel. A labda innentől Polt Péter legfőbb ügyész térfelén pattog. A kormány a Bajnai-kormányt emlegeti.\r

\r

","shortLead":"Lapunknak is megerősítette az OLAF a vizsgálatának fő üzenetét: komolyak a gondok Tiborcz István egykori cégének...","id":"20180112_A_hvghunak_is_megerositette_az_OLAF_komoly_bajok_vannak_Orban_vejenek_EUs_projektjeivel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1fd0af-c217-4f72-9d3e-daeb89191ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_A_hvghunak_is_megerositette_az_OLAF_komoly_bajok_vannak_Orban_vejenek_EUs_projektjeivel","timestamp":"2018. január. 12. 11:29","title":"A hvg.hu-nak is megerősítette az OLAF: komoly bajok vannak Orbán vejének EU-s projektjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 70 százalékkal nőtt 2011 óta a nyugdíjra félretett pénzük azoknak, akik nem léptek ki a magánnyugdíjpénztárból.","shortLead":"Átlagosan 70 százalékkal nőtt 2011 óta a nyugdíjra félretett pénzük azoknak, akik nem léptek ki...","id":"20180113_Hatalmas_nyereseget_hoztak_a_magannyugdijpenztarak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981252bf-8aed-42c0-9b50-65f34bdbfdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Hatalmas_nyereseget_hoztak_a_magannyugdijpenztarak","timestamp":"2018. január. 13. 08:39","title":"Hatalmas nyereséget hoztak a magánnyugdíjpénztárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6fa5-a413-4292-b595-6bc470b52187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motors hosszú várakozás után lerántotta a leplet a legújabb koncepcióautójának terveiről, ami már egyértelműen a jövőnek készült.","shortLead":"A General Motors hosszú várakozás után lerántotta a leplet a legújabb koncepcióautójának terveiről, ami már...","id":"20180112_general_motors_onvezeto_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6fa5-a413-4292-b595-6bc470b52187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd315b6-6bbb-4685-87f1-0b01b8a023e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_general_motors_onvezeto_auto","timestamp":"2018. január. 12. 08:41","title":"Így néz ki a jövő autója, amit soha nem fogunk vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ffb7b-1e10-4333-bd35-9f9f91d2f8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év hét hónap letöltendő börtönbüntetést kért Oszter Sándorra az ügyészség.","shortLead":"Négy év hét hónap letöltendő börtönbüntetést kért Oszter Sándorra az ügyészség.","id":"20180112_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyesz_Oszter_Sandorra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ffb7b-1e10-4333-bd35-9f9f91d2f8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f380d340-0966-4f21-af96-53e3a1e38bf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Letoltendo_bortont_kert_az_ugyesz_Oszter_Sandorra","timestamp":"2018. január. 12. 06:39","title":"Letöltendő börtönt kért az ügyész Oszter Sándorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb77e78-a6f6-4cb8-9fd6-57bb00c9eb5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friderikusz Sándor ismét rádióműsort készít, ami jövő vasárnaptól lesz hallható az egyik fővárosi kereskedelmi rádióban.","shortLead":"Friderikusz Sándor ismét rádióműsort készít, ami jövő vasárnaptól lesz hallható az egyik fővárosi kereskedelmi rádióban.","id":"20180113_ujabb_reszletek_derultek_ki_a_mediaba_visszatero_friderikusz_uj_musorarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bb77e78-a6f6-4cb8-9fd6-57bb00c9eb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa873f66-e0cc-48c1-8ee5-2031b471bdb3","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_ujabb_reszletek_derultek_ki_a_mediaba_visszatero_friderikusz_uj_musorarol","timestamp":"2018. január. 13. 14:40","title":"Újabb részletek derültek ki a médiába visszatérő Friderikusz új műsoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik az árfolyama. A nagyság ára. De a Konzum elnök-vezérigazgatója pontot tett az ügy végére, Jászai Gellért cáfolt.","shortLead":"Egy-egy társaságról elég csak elhíresztelni, hogy a felcsúti polgármester szemet vetett rá és máris megugrik...","id":"20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f935ed-adc6-4d98-a8ff-dcb144baab0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Terjedt_a_pletyka_hogy_Meszaros_Lorinc_bevasarol_ezert_gyorsan_cafolt","timestamp":"2018. január. 12. 06:23","title":"Terjedt a pletyka, hogy Mészáros Lőrinc bevásárol, ezért gyorsan cáfolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcb7b87-7d1d-431d-8669-084bc297eb82","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emléxel még? címmel második múltidéző, feldolgozásokat tartalmazó lemezét készítette el Bérczesi Róbert. A hiperkarma frontembere ismét Én meg az Ének néven jegyezte az anyagot, amelyet január 22-én az Erkel Színházban mutat be.","shortLead":"Emléxel még? címmel második múltidéző, feldolgozásokat tartalmazó lemezét készítette el Bérczesi Róbert. A hiperkarma...","id":"20180112_Multidezo_lemezzel_jon_a_hiperkarma_frontembere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfcb7b87-7d1d-431d-8669-084bc297eb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e28478-ae32-41d4-b5eb-0f3561a5d8cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180112_Multidezo_lemezzel_jon_a_hiperkarma_frontembere","timestamp":"2018. január. 12. 11:44","title":"Múltidéző lemezzel jön a hiperkarma frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]