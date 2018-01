[{"available":true,"c_guid":"ee68c496-4d75-41d8-a544-7f8a7248c41a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes legújabb kupéjának külső designja sem megvetendő, ezúttal azonban a beltér kialakítása az, ami mindent visz. Ezért és a leheletnyi AMG életérzésért talán még az iszákosságát is meg lehet bocsátani. ","shortLead":"A Mercedes legújabb kupéjának külső designja sem megvetendő, ezúttal azonban a beltér kialakítása az, ami mindent visz...","id":"20180113_a_szepseg_belulrol_fakad_teszten_a_mercedes_e400_coupe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee68c496-4d75-41d8-a544-7f8a7248c41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33446c-9a19-4bac-b324-9d12174729d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180113_a_szepseg_belulrol_fakad_teszten_a_mercedes_e400_coupe","timestamp":"2018. január. 13. 15:00","title":"A szépség belülről fakad: teszten a Mercedes E400 Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"A színésznő levelet írt Woody Allen nevelt lányának, aki korábban azzal vádolta a híres rendezőt: gyerekkorában molesztálta őt.","shortLead":"A színésznő levelet írt Woody Allen nevelt lányának, aki korábban azzal vádolta a híres rendezőt: gyerekkorában...","id":"20180113_Mira_Sorvino_Rettenetesen_sajnalom_hogy_egyutt_dolgoztam_Woody_Allennel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a11243c-5ab7-4f45-990d-20681f1611a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57a040a-3b25-49b8-bb96-61851195a9b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180113_Mira_Sorvino_Rettenetesen_sajnalom_hogy_egyutt_dolgoztam_Woody_Allennel","timestamp":"2018. január. 13. 10:03","title":"Mira Sorvino: \"Rettenetesen sajnálom, hogy együtt dolgoztam Woody Allennel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","shortLead":"Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.","id":"20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42a1f62-5d23-42a1-9361-b07ee0f9e363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec8d998-1996-484e-a04f-b4f68281cdd0","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_Visszatert_a_tel_ma_ujra_havazhat","timestamp":"2018. január. 13. 09:21","title":"Jön a hó, öt megyére adták ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a848fa37-68a0-475a-ab86-4c5de43d8ece","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i kormány szerdán jelentette be, hogy érvényen kívül helyezik azt az 1955-ös törvényt, amelynek értelmében a nők nem vásárolhattak alkoholt és csak korlátozásokkal dolgozhattak bárokban. Ezt a döntést vonatja vissza az elnök.\r

