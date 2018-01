[{"available":true,"c_guid":"25ac5141-144d-4cf8-8d47-1955fd186c2b","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Teljes a csend, az iráni nőt immár hivatalosan is elfelejtettük. Amúgy az EU is épp ilyen álszent. Vélemény.","shortLead":"Teljes a csend, az iráni nőt immár hivatalosan is elfelejtettük. Amúgy az EU is épp ilyen álszent. 