[{"available":true,"c_guid":"7887b272-f27a-4178-9bac-3ffb365702d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fordítók és fordítógépek harcában az ember körömszakadtáig küzd, azonban az erőfölénybe kerülő gép előbb-utóbb győzedelmeskedik. Vagy mégsem ez a jövő?","shortLead":"A fordítók és fordítógépek harcában az ember körömszakadtáig küzd, azonban az erőfölénybe kerülő gép előbb-utóbb...","id":"20180118_Terminatorok_kora_a_gep_es_az_ember_csataja_a_forditasi_piacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7887b272-f27a-4178-9bac-3ffb365702d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567457d6-a1f3-471a-a765-6b008489c3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Terminatorok_kora_a_gep_es_az_ember_csataja_a_forditasi_piacon","timestamp":"2018. január. 18. 14:31","title":"Terminátorok kora: a gép és az ember csatája a fordítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még csak 17 nap telt el az évből, de a felcsúti polgármester már 100,36 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzést idén.","shortLead":"Még csak 17 nap telt el az évből, de a felcsúti polgármester már 100,36 milliárd forint értékben nyert el közbeszerzést...","id":"20180118_Meszaros_Lorinc_100_milliardnyi_kozbeszerzest_nyert_el_iden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d54ce05-70d4-458b-bf7e-d6a9ba1ca19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Meszaros_Lorinc_100_milliardnyi_kozbeszerzest_nyert_el_iden","timestamp":"2018. január. 18. 10:26","title":"Mészáros Lőrinc rekordra hajt, idén már 100 milliárdnál tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac76b6cc-f505-4db8-938d-a0915a4551cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyurcsány Ferenc felesége pénteken a Facebookon közzétette azt a levelet, amit az MNB illetékes vezetőjének írt még novemberben a Czeglédi Csabáéknak adott Altusz-kölcsön ügyében. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenc felesége pénteken a Facebookon közzétette azt a levelet, amit az MNB illetékes vezetőjének írt még...","id":"20180119_igy_valaszolt_dobrev_klara_arra_hogy_az_mnb_eljarast_inditott_gyurcsanyek_cege_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac76b6cc-f505-4db8-938d-a0915a4551cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076de778-1712-4248-bc31-ac5218121eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180119_igy_valaszolt_dobrev_klara_arra_hogy_az_mnb_eljarast_inditott_gyurcsanyek_cege_ellen","timestamp":"2018. január. 19. 18:18","title":"Így válaszolt Dobrev Klára arra, hogy az MNB eljárást indított Gyurcsányék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mellár Tamás nem adta fel, hogy a teljes ellenzék támogatását megszerezze az áprilisi választásokra. Ha azonban a Gulyás Mártonék által kezdeményezett közvélemény-kutatás azt mutatná, nem neki van a legnagyobb esélye, vissza is lépne. Erről beszélt az e heti HVG-ben.","shortLead":"Mellár Tamás nem adta fel, hogy a teljes ellenzék támogatását megszerezze az áprilisi választásokra. Ha azonban...","id":"20180118_Mellar_alaveti_magat_Gulyasek_kutatasanak_ha_nem_o_a_legeselyesebb_lelep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472fb534-2215-4ccd-903f-17eaff3a6380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037b07eb-1af1-4614-8e49-d8793cd0c7d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Mellar_alaveti_magat_Gulyasek_kutatasanak_ha_nem_o_a_legeselyesebb_lelep","timestamp":"2018. január. 18. 11:55","title":"Mellár aláveti magát Gulyásék kutatásának: ha nem ő a legesélyesebb, lelép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett fel, de ez volt a társaság csúcséve is egyben, árbevétele meghaladta a 4,3 milliárd forintot. 2012-ben még csak 10 ezer forintot vallott be a cég.","shortLead":"A Cider Alma a fénysebességgel növekvő cégek közé tartozott. 2015-ben 3,7 milliárd forint összes tartozást tüntetett...","id":"20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b922a-883a-4403-acdc-8a44dbabd400","keywords":null,"link":"/kkv/20180118_bedolt_az_orban_rokonsagahoz_tartozo_ceg_amelynek_meszaros_kozeli_ceg_fizette_ki_a_tartozasat","timestamp":"2018. január. 18. 15:52","title":"Bedőlt az Orbán-rokonságához tartozó cég, amelynek Mészáros-közeli cég fizette ki a tartozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae87a3d-c892-4c5f-8945-70cbeb534fe5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök korábban többször is bírálta a céget és más nagy technológiai vállalatokat, amiért azok szerinte nem tesznek eleget az amerikai gazdaság működéséért. ","shortLead":"Az amerikai elnök korábban többször is bírálta a céget és más nagy technológiai vállalatokat, amiért azok szerinte nem...","id":"20180118_Orulhet_Trump_az_Apple_befizet_38_milliard_dollarnyi_adot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae87a3d-c892-4c5f-8945-70cbeb534fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17676dd-26dc-4f72-9eee-8b97e15f06cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Orulhet_Trump_az_Apple_befizet_38_milliard_dollarnyi_adot","timestamp":"2018. január. 18. 11:38","title":"Örülhet Trump, az Apple befizet 38 milliárd dollárnyi adót, hogy dübörögjön az amerikai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel. Sőt, szította a hangulatot.","shortLead":"A kormány most 1300 befogadott ember miatt magyarázkodik, de tavaly Orbán Őcsény után nem sietett a különbségtétellel...","id":"20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2d00311-ef09-491c-b869-d41468cdaf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f6ed30-67da-4c0c-8737-3505f610e77c","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_A_kiutalt_ocsenyi_menekultek_egy_resze_is_tavaly_kapott_oltalmat","timestamp":"2018. január. 18. 17:33","title":"Tavaly kapott oltalmat az Őcsényről kiutált menekültek egy része is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke most arról beszélt, hogy a választási kampány során megfogalmazott egyes álláspontok \"tájékozatlanságon\" alapultak, és hogy \"a kampányokban mindenki mond dolgokat\". ","shortLead":"Az amerikai elnök kabinetfőnöke most arról beszélt, hogy a választási kampány során megfogalmazott egyes álláspontok...","id":"20180118_Trumpek_lenyegeben_beismertek_hogy_egy_csomo_mindent_osszehordtak_a_kampanyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcde5d2-7002-44d7-a87a-dc787dcbd32c","keywords":null,"link":"/vilag/20180118_Trumpek_lenyegeben_beismertek_hogy_egy_csomo_mindent_osszehordtak_a_kampanyban","timestamp":"2018. január. 18. 11:50","title":"Trumpék lényegében beismerték, hogy egy csomó mindent összehordtak a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]