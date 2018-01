[{"available":true,"c_guid":"ca95d330-2177-4dac-a9e7-4d85f645d5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár induló magyar médiatermékre ennyi pénz még soha nem jött össze, Dudás Gergely messze elmaradt az általa kitűzött céltól. A Politis a bejelentett formájában nem tud elindulni.","shortLead":"Bár induló magyar médiatermékre ennyi pénz még soha nem jött össze, Dudás Gergely messze elmaradt az általa kitűzött...","id":"20180119_37_millio_forint_osszejott_de_az_Index_foszerkeszto_projektje_elbukott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca95d330-2177-4dac-a9e7-4d85f645d5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1e495-2cc7-422e-9dfb-9ee0784f95a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_37_millio_forint_osszejott_de_az_Index_foszerkeszto_projektje_elbukott","timestamp":"2018. január. 19. 11:24","title":"37 millió forint összejött, de az Index volt vezetőjének projektje elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Százával tűnnek el az olcsó P+R parkolók Budapesten, a kerületek egymással vetélkednek az ingyenes lehetőségek megszüntetésében - írta a Népszava szombati számában. ","shortLead":"Százával tűnnek el az olcsó P+R parkolók Budapesten, a kerületek egymással vetélkednek az ingyenes lehetőségek...","id":"20180120_Sorra_kinyirjak_az_ingyenes_budapesti_PR_parkolokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb504fd-1046-4986-90d9-5372bcf80475","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180120_Sorra_kinyirjak_az_ingyenes_budapesti_PR_parkolokat","timestamp":"2018. január. 20. 08:21","title":"Sorra kinyírják az ingyenes budapesti P+R parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár próbaváltozat után megérkezett az androidos WhatsApp Business, a vállalkozások üzenetküldője.","shortLead":"Jó pár próbaváltozat után megérkezett az androidos WhatsApp Business, a vállalkozások üzenetküldője.","id":"20180119_megjelent_az_androidos_whatsapp_business_uzleti_vallalkozasoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dc5bec-0743-40ba-bdd1-ae8e231a1cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_megjelent_az_androidos_whatsapp_business_uzleti_vallalkozasoknak","timestamp":"2018. január. 19. 19:00","title":"Itt a WhatsApp legújabb fejlesztése, ingyen letölthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b67b1f-cd0b-4e02-8276-397f6d9b11e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tudni, legalább négy fegyveres nyitott tüzet a vendégekre.","shortLead":"Úgy tudni, legalább négy fegyveres nyitott tüzet a vendégekre.","id":"20180120_fegyveresek_tamadtak_meg_afganisztan_elso_luxusszallojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b67b1f-cd0b-4e02-8276-397f6d9b11e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db11dc7b-be61-42e7-8eb1-165f513b1867","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_fegyveresek_tamadtak_meg_afganisztan_elso_luxusszallojat","timestamp":"2018. január. 20. 18:54","title":"Fegyveresek támadták meg Afganisztán első luxusszállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f09a0b-a07a-48c0-9053-246e82117b17","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ozone Mama új albuma a 70-es évekbe vezető időutazásra viszi a hallgatókat. ","shortLead":"Az Ozone Mama új albuma a 70-es évekbe vezető időutazásra viszi a hallgatókat. ","id":"20180119_Ozone_Mama_uj_nagylemez_Cosmos_Calling","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f09a0b-a07a-48c0-9053-246e82117b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d32de7-49fa-483a-8ae5-aa300bc4e937","keywords":null,"link":"/kultura/20180119_Ozone_Mama_uj_nagylemez_Cosmos_Calling","timestamp":"2018. január. 19. 17:03","title":"Amerikai lemezkiadónál jelent meg a kétszeres Fonogram-díjas zenekar új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c59aed-edfe-43a0-948a-1b16a3b20abc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába érdeklődött Kész Zoltán, a miniszterelnökség egyetlen mondattal kibújt az adatszolgáltatás kötelezettsége alól.","shortLead":"Hiába érdeklődött Kész Zoltán, a miniszterelnökség egyetlen mondattal kibújt az adatszolgáltatás kötelezettsége alól.","id":"20180119_A_kormany_egyszeru_trukkel_tagadja_meg_Habonyt_es_Vajnat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c59aed-edfe-43a0-948a-1b16a3b20abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a7e9f8-4d27-4403-8b50-c19e25a42109","keywords":null,"link":"/itthon/20180119_A_kormany_egyszeru_trukkel_tagadja_meg_Habonyt_es_Vajnat","timestamp":"2018. január. 19. 11:10","title":"A kormány egyszerű trükkel tagadja meg Habonyt és Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d4ab81-4163-4290-bd0c-af6e320cbe8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette, hogy egy 2003-as brutális gyilkosság elkövetője gyilkolt ismét, most a saját apjával végzett.","shortLead":"A rendőrség megerősítette, hogy egy 2003-as brutális gyilkosság elkövetője gyilkolt ismét, most a saját apjával végzett.","id":"20180120_feltekenysegbol_gyilkolt_mar_22_evesen_az_apjaval_vegzo_tornyospalcai_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d4ab81-4163-4290-bd0c-af6e320cbe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237130ef-5482-4dfe-a1f4-38f81c2d83a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_feltekenysegbol_gyilkolt_mar_22_evesen_az_apjaval_vegzo_tornyospalcai_ferfi","timestamp":"2018. január. 20. 18:34","title":"Féltékenységből gyilkolt már 22 évesen az apjával végző tornyospálcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt. A feltételeik azonban nem teljesíthetetlenek.","shortLead":"A YouTube szerdán jelentette be, szigorít a monetizációs feltételeken, így mostantól nem kaphat tőlük akárki pénzt...","id":"20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe989a4-6252-4b5e-befd-d1337e3d1aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_1000_feliratkozo_youtube_hogyan_lehet_youtube_feliratkozok_szerzese_youtube_tippek","timestamp":"2018. január. 19. 11:03","title":"Hogyan lehet 1000 feliratkozóm YouTube-on? 5 egyszerű tipp, amit érdemes megfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]