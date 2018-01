[{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most már ki is szállítják az online megrendelt termékeket.","shortLead":"Most már ki is szállítják az online megrendelt termékeket.","id":"20180119_ugy_tunik_megerkezett_az_ikea_varva_vart_szolgaltatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d118ba-8fc7-4c61-b498-7fb738e2c7f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180119_ugy_tunik_megerkezett_az_ikea_varva_vart_szolgaltatasa","timestamp":"2018. január. 19. 21:54","title":"Úgy tűnik, megérkezett az IKEA várva várt szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely nemcsak az elküldött és fogadott üzeneteket listázza, de azt is nyomon követi, melyik ismerősünk mikor volt éppen aktív. Ugyanezt a funkciót vezeti most be üzenetküldős felületén az Instagram is.","shortLead":"Mára a kapcsolattartás megkerülhetetlen eszközévé váltak a különféle alkalmazások, mint a Facebook Messenger, amely...","id":"20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3ea31a-a327-45d5-b7e6-c6159d48e0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_instagram_direct_uzenetkuldes_az_instagramon_mikor_aktiv_statusz","timestamp":"2018. január. 20. 12:03","title":"Csak ezt ne: a Messenger sokak által legidegesítőbbnek tartott funkciója beköltözött az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","shortLead":"De az arab államokban is nagyobb arányú a képviselőnők aránya.","id":"201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57b724d5-4de1-475e-bf94-5f96c8c31b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1103f1b-cb60-4ab1-8ea9-d90d70a0fd63","keywords":null,"link":"/itthon/201751_noferfi_aszimmetriak_pionir_holgyek_szegregalt_urak","timestamp":"2018. január. 21. 08:00","title":"Az EU-tagok parlamentjei közül a magyar a legmacsóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2964dc90-d7ff-454f-a58f-dbfea801c965","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Gyerekholmi, kismamaruha, babakocsi - ezekben az a közös, hogy csak rövid ideig van rájuk szükség. És ha már kéznél van az internet, adódott az ötlet, hogy érdemes lehet erre üzletet építeni.","shortLead":"Gyerekholmi, kismamaruha, babakocsi - ezekben az a közös, hogy csak rövid ideig van rájuk szükség. És ha már kéznél van...","id":"201803_atruhazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2964dc90-d7ff-454f-a58f-dbfea801c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6def5a44-a29d-4e60-a73e-769ce261ca56","keywords":null,"link":"/kkv/201803_atruhazas","timestamp":"2018. január. 20. 07:30","title":"Ismeretlen területen próbálják azt csinálni, amit például az Airbnb ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előbb európai szintű kasszahibára elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát emlegetve végleg törölte a mai napra leadott online rendeléseket a Tesco Magyarország.","shortLead":"Előbb európai szintű kasszahibára elhalasztotta a kiszállítást, később a teljes rendszert érintő technikai problémát...","id":"20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad75cb1-6a62-436c-b669-f4fe2b7f37ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0aa4da-5dc3-415d-9c88-8fb706bfcaff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_tesco_online_vasarlas_europai_kasszahiba_technikaiproblema_online_rendeles_torlese_szemelyes_atvetel_karpotlas_kupon","timestamp":"2018. január. 20. 15:43","title":"Beütött a teljes rendszerhiba a Tescónál, 3000 forintos kupont adnak a pórul járt vásárlóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49222aee-d0ff-4dc0-a3d5-f29beda28586","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180120_Tucatnyi_autoval_oltjak_a_tuzet_egy_vaci_szemetfeldolgozonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49222aee-d0ff-4dc0-a3d5-f29beda28586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916e85bf-afdc-49d1-b206-0053831cfb30","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Tucatnyi_autoval_oltjak_a_tuzet_egy_vaci_szemetfeldolgozonal","timestamp":"2018. január. 20. 09:55","title":"Tucatnyi autóval oltják a tüzet egy váci szemétfeldolgozónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e6e3c2-0bea-46e6-8a6e-2e3bb27d1145","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"A jogszabályok betartatásával akarja kiirtani a gyűlöletbeszédet az internetről Németország, amely a közösségi médiaszolgáltatókat kötelezi a nemkívánatos tartalmak eltávolítására.","shortLead":"A jogszabályok betartatásával akarja kiirtani a gyűlöletbeszédet az internetről Németország, amely a közösségi...","id":"201803__gyuloletbeszed__nemetorszagi_tilalom__penzbirsag__torvenytol_sujtva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16e6e3c2-0bea-46e6-8a6e-2e3bb27d1145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281d06a8-c804-499b-9fe2-788d4aea57a7","keywords":null,"link":"/vilag/201803__gyuloletbeszed__nemetorszagi_tilalom__penzbirsag__torvenytol_sujtva","timestamp":"2018. január. 20. 15:30","title":"A szezon és a fazon keverése állami cenzúrát kiáltani a német Facebook-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem szeretné, hogy miatta bélyegezzék migránssimogatónak az MSZP-t.","shortLead":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem...","id":"20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076772b6-e722-43e8-968e-22c9f845c384","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","timestamp":"2018. január. 20. 15:46","title":"A „közhangulat miatt” visszalépett az MSZP szír képviselőjelöltje Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]