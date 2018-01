[{"available":true,"c_guid":"f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye Belgiumban.","shortLead":"A mostani riasztási szint azt jelenti, hogy továbbra is lehetséges, de valószínűtlen egy terrortámadás veszélye...","id":"20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82fff91-8e76-466e-9290-49e4a5b6fba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928749f0-15d9-4c04-b141-848a02d5f32d","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_egy_fokozattal_mersekeltek_a_terrorfenyegetettseg_szintjet_belgiumban","timestamp":"2018. január. 22. 19:10","title":"Egy fokozattal mérsékelték a terrorfenyegetettség szintjét Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dolores O'Riordan halálával kapcsolatos vizsgálat eredményeit csak hónapokkal későbbre ígérik.","shortLead":"A Dolores O'Riordan halálával kapcsolatos vizsgálat eredményeit csak hónapokkal későbbre ígérik.","id":"20180122_Vasarnap_bucsuztattak_holnap_temetik_a_Cranberries_enekesnojet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ee2753-ab89-4718-88eb-080a2bc799f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c933571f-fb69-49b4-9b6a-143a39e8c75e","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Vasarnap_bucsuztattak_holnap_temetik_a_Cranberries_enekesnojet","timestamp":"2018. január. 22. 17:05","title":"Vasárnap búcsúztatták, holnap temetik a Cranberries énekesnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bac9f5-605f-4f5d-8152-7e313e7c6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a nyomozás bebizonyítja bűnösségét, újabb európai per elé néz az Apple a telefonlassítás miatt. Azonban nemcsak nála, hanem a Samsung esetében is vizsgálódnak, hasonló indokkal.","shortLead":"Ha a nyomozás bebizonyítja bűnösségét, újabb európai per elé néz az Apple a telefonlassítás miatt. Azonban nemcsak...","id":"20180120_olaszorszagi_nyomozas_a_samsung_es_az_apple_ellen_telefonlassitas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bac9f5-605f-4f5d-8152-7e313e7c6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a45e82-7b67-4a24-8638-403dcfd859b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_olaszorszagi_nyomozas_a_samsung_es_az_apple_ellen_telefonlassitas_miatt","timestamp":"2018. január. 22. 13:00","title":"iPhone-lassítás: újabb országban perelhetik milliókra Apple-t, de most a Samsung sem ússza meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5981878-d579-4877-b04c-46910b488cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kell megkezdenie fogházbüntetését.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kell megkezdenie fogházbüntetését.","id":"20180122_Megszolalt_Gereb_Agnes_az_iteleterol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5981878-d579-4877-b04c-46910b488cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f32d48-af1e-40b5-962b-4c10b347b0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Megszolalt_Gereb_Agnes_az_iteleterol","timestamp":"2018. január. 22. 09:03","title":"Megszólalt Geréb Ágnes az ítéletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","shortLead":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","id":"20180121_budapest_havazas_homunkas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42834a9-0bca-4b1d-86ee-7a2016024e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_budapest_havazas_homunkas","timestamp":"2018. január. 21. 10:01","title":"Nettó 4240 forint ma a hómunkás bér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy villamosberendezés hibásodott meg.","shortLead":"Egy villamosberendezés hibásodott meg.","id":"20180122_megint_uzemzavar_a_paksi_atomeromuben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fb1e3c-4f38-45ba-b50f-2ef4dfef8104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180122_megint_uzemzavar_a_paksi_atomeromuben","timestamp":"2018. január. 22. 13:12","title":"Megint üzemzavar van a paksi atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Furcsa képet posztolt a Twitteren a first lady.","shortLead":"Furcsa képet posztolt a Twitteren a first lady.","id":"20180122_Melania_Trump_egy_egeszen_mas_ferfival_unnepelte_ferje_elnoksegenek_egyeves_evfordulojat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7708c0f-361d-4d12-b9a2-a2c6998f5351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177c1a7e-27d5-4459-b116-ace8aeb65b3d","keywords":null,"link":"/elet/20180122_Melania_Trump_egy_egeszen_mas_ferfival_unnepelte_ferje_elnoksegenek_egyeves_evfordulojat","timestamp":"2018. január. 22. 09:02","title":"Melania Trump egy egészen más férfival ünnepelte férje elnökségének egyéves évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"itthon","description":"Fidesz-hívő volt, most az összes ellenzéki párt támogatásával szállt harcba a hódmezővásárhelyi polgármesterségért a kormánypárti jelölt ellen. Sokan jobbikosnak tartják, ő azt mondja, nem az, és elmagyarázza azt is, miért nevezi magát materialista kereszténynek. A HVG hetilapban megjelent portré bővebb verziója.","shortLead":"Fidesz-hívő volt, most az összes ellenzéki párt támogatásával szállt harcba a hódmezővásárhelyi polgármesterségért...","id":"201803_markizay_peter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e745822-7e51-4759-b07f-16217ccbfca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b142a40-8254-417c-8122-7be450925e50","keywords":null,"link":"/itthon/201803_markizay_peter","timestamp":"2018. január. 21. 12:30","title":"Márki-Zay Péter: \"Soha nem azonosultam sem a baloldallal, sem a Jobbikkal\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]