[{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, mert állítólag megbukott az átvilágításon. Dr. Janan Mirwais most névvel vállalt közleményt adott ki.","shortLead":"A kormánypropaganda odáig ment, hogy az LMP-s politikus egyik szakértője miatt nem mehet a nemzetbiztonsági bizottság...","id":"20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4c3088-75bc-46b6-813d-6d56a6a58d82","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Megszolalt_a_szakerto_aki_miatt_nem_engednek_be_Szel_Bernadett_a_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2018. január. 22. 09:55","title":"Megszólalt a szakértő, aki miatt nem engednék be Szél Bernadettet a bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú példány.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló Mercedesekben több diktátor is örömét lelte, most pedig miénk lehet az egyik patika állapotú...","id":"20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecc87d3-3ca1-48c1-b339-f7c6c3875a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bde8521-406a-49e6-93ec-ae1979b07012","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_167_millio_forintert_barki_diktatornak_erezheti_magat_ebben_a_40_eves_merciben","timestamp":"2018. január. 22. 06:41","title":"167 millió forintért bárki diktátornak érezheti magát ebben a 40 éves gigant Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar kormány és a Belügyminisztérium nem biztosít lakást Magyarországon a nemzetközi védelemben részesülőknek és menedékkérőknek – állítja le a tárca az MTI-hez eljuttatott közleményében. De az EU igen, a támogatás továbbításában pedig a minisztérium is részt vett.","shortLead":"A magyar kormány és a Belügyminisztérium nem biztosít lakást Magyarországon a nemzetközi védelemben részesülőknek és...","id":"20180122_BM_nem_biztositanak_lakast_a_menedekkeroknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac29e5e5-8015-401b-b8fe-0a0b225c5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741fbc3-182a-43ff-804b-53de7c78d123","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_BM_nem_biztositanak_lakast_a_menedekkeroknek","timestamp":"2018. január. 22. 16:47","title":"Hárított a BM, biztosított-e lakást a menekülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg mintegy nyolc olyan optikai kábel fut az óceánok mélyén, ami a Google-höz tartozik – és ezeken át zajlik a a világ internetforgalmának 25 százaléka. Most újabb kábeleket fektetnek le, hogy gyorsabb és megbízhatóbb legyen a szolgáltatásuk.","shortLead":"Jelenleg mintegy nyolc olyan optikai kábel fut az óceánok mélyén, ami a Google-höz tartozik – és ezeken át zajlik...","id":"20180122_google_ocean_alatti_kabel_telepitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672a615d-331e-41af-b6b2-d801eb40fd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8210ff-441f-4561-ba29-eae635566938","keywords":null,"link":"/tudomany/20180122_google_ocean_alatti_kabel_telepitese","timestamp":"2018. január. 22. 09:03","title":"3 új internetkábelt húz ki az óceán mélyén a Google és a Facebook, hogy gyorsabb legyen a szolgáltatásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Titkolni próbálták azt, amit a józanság és az emberség egy humanitárius válság idején a nemzetközi szerződések miatt megkövetel egy jogállamtól. Mert a centrális erőtér közepén nem mutat jól, ha valaki évek óta uszít a menekültek ellen, terroristázza őket, de a rászorulókat oltalom alá is helyezi. Az ellenzék magas labdát kapott, amit könnyen a hálóba vághat. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Titkolni próbálták azt, amit a józanság és az emberség egy humanitárius válság idején a nemzetközi szerződések miatt...","id":"20180121_Ezerharomszaz_ember_mattolta_Orban_Viktort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd674f-4222-4155-8233-b62126fd3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19627b49-f8a5-4a06-9bbf-4cae9d38566f","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_Ezerharomszaz_ember_mattolta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. január. 21. 17:30","title":"Hogy Orbán Viktor is megértse: 1300 ember nagyjából egy Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányzati leállás az oka.","shortLead":"A kormányzati leállás az oka.","id":"20180122_Nem_teljesulhet_Dopald_Trump_nagy_alma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c867eee-b9df-44ea-b9ae-febb1b2d93d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_Nem_teljesulhet_Dopald_Trump_nagy_alma","timestamp":"2018. január. 22. 10:42","title":"Nem teljesülhet Donald Trump nagy álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3551220-fed0-410c-995c-e13c0e10ad94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Háromezer könyvtáros, levéltáros, muzeológus írta alá azt a petíciót, amelyet a Magyar Kultúra Napján adtak át. A szakszervezet elnöke szerint mind ugyanazt szeretnék: változtassák meg a jelenlegi kaotikus bérrendszert.","shortLead":"Háromezer könyvtáros, levéltáros, muzeológus írta alá azt a petíciót, amelyet a Magyar Kultúra Napján adtak át...","id":"20180122_Konyvtarosok_szazai_kovetelnek_beremelest_a_szamlaikat_sem_tudjak_fizetni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3551220-fed0-410c-995c-e13c0e10ad94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf2ed95-0f84-4c94-b75f-a0c0f010b4c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Konyvtarosok_szazai_kovetelnek_beremelest_a_szamlaikat_sem_tudjak_fizetni","timestamp":"2018. január. 22. 20:38","title":"Könyvtárosok százai követelnek béremelést, a számláikat sem tudják fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e589eab-1430-4d81-a4c0-bca21753b684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt uniós biztos egy sokszínű, oktatási és egészségügyi szakértőket, polgármestereket is magába foglaló csapatot vezet.","shortLead":"A volt uniós biztos egy sokszínű, oktatási és egészségügyi szakértőket, polgármestereket is magába foglaló csapatot...","id":"20180122_Andor_Laszlo_vezeti_Karacsony_Gergely_tanacsado_csapatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e589eab-1430-4d81-a4c0-bca21753b684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537e3b-b9e7-422f-b569-d6e10e06fee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Andor_Laszlo_vezeti_Karacsony_Gergely_tanacsado_csapatat","timestamp":"2018. január. 22. 11:39","title":"Andor László vezeti Karácsony Gergely tanácsadó csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]