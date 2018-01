[{"available":true,"c_guid":"0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal viszont talán nincs mindenki tisztában, hogy bizonyos esetekben ezt nem feltétlenül Magyarországon kell megtenni. Külföldön is le lehet róni az ilyenkor szokásos közterheket, amelyek a hazainál akár jóval alacsonyabbak is lehetnek. ","shortLead":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal...","id":"crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bf723d-8614-4992-b201-805d2cddfbe8","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","timestamp":"2018. január. 23. 12:05","title":"Csak az a kript’adó ne lenne…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigetvári Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban együttműködést várt el.","shortLead":"Szigetvári Viktor a Magyar Nemzetnek adott interjúban együttműködést várt el.","id":"20180122_Visszalep_az_Egyutt_ket_LMPs_jelolt_javara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=844da41d-4cc0-49fe-a839-be7c1c11f8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c520f3e-29b6-4748-ae3b-392ab51c1ae8","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Visszalep_az_Egyutt_ket_LMPs_jelolt_javara","timestamp":"2018. január. 22. 07:33","title":"Visszalép az Együtt két LMP-s jelölt javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit előre megfontolt gyilkossággal vádolják. Olyan szerszámokkal szállt fel a tengeralattjárójára, amelyeket egyébként nem vitt volna magával, és azokkal kínozta áldozatát. Peter Madsen a gyilkosságot tagadja, de a holttest feldarabolását és tengerbe szórását elismerte.","shortLead":"A férfit előre megfontolt gyilkossággal vádolják. Olyan szerszámokkal szállt fel a tengeralattjárójára, amelyeket...","id":"20180123_kegyetlenul_megkinozhatta_aldozatat_a_dan_feltalalo_mielott_vegzett_vele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef315571-c28c-4701-bec0-62f7ffb09f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d710d95e-a4a4-45f0-b9b8-93bfe5f484f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_kegyetlenul_megkinozhatta_aldozatat_a_dan_feltalalo_mielott_vegzett_vele","timestamp":"2018. január. 23. 19:46","title":"Kegyetlenül megkínozhatta áldozatát a dán feltaláló, mielőtt végzett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az újabb béremelés március 1-től érvényes. ","shortLead":"Az újabb béremelés március 1-től érvényes. ","id":"20180123_Nem_kispalyazik_a_Lidl_brutto_720_ezerre_emelik_a_boltvezetok_beret_de_a_tobbiek_is_jol_jarnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba2be0e-5aa7-45c5-b234-b5699bbac75e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Nem_kispalyazik_a_Lidl_brutto_720_ezerre_emelik_a_boltvezetok_beret_de_a_tobbiek_is_jol_jarnak","timestamp":"2018. január. 23. 10:55","title":"Nem kispályázik a Lidl, bruttó 720 ezerre emelik a boltvezetők bérét, de a többiek is jól járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bef09f-b73b-4b40-90d0-b7f3794045ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vulkán lavinát is okozott, az izzó kődarabok a síliftet is eltalálták. ","shortLead":"A vulkán lavinát is okozott, az izzó kődarabok a síliftet is eltalálták. ","id":"20180123_Egy_siparadicsom_mellett_tort_ki_egy_vulkan_Japanban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bef09f-b73b-4b40-90d0-b7f3794045ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6038ea-b36b-47c3-acea-670f6666687e","keywords":null,"link":"/vilag/20180123_Egy_siparadicsom_mellett_tort_ki_egy_vulkan_Japanban__video","timestamp":"2018. január. 23. 06:54","title":"Egy síparadicsom mellett tört ki egy vulkán Japánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem csinálnak semmit.","shortLead":"Legalábbis ebben bízik Franciaország pénzügyminisztere, aki szerint évek óta tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem...","id":"20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7584c91-2593-49c0-9e4d-935796d4c829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ddd48-d569-4a08-a31c-7641dbea03af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Juniusban_vagy_soha_indulhat_az_eurozona_reformja","timestamp":"2018. január. 23. 12:21","title":"Júniusban (vagy soha) indulhat az eurózóna reformja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34975b2-02fd-4e84-8fa3-09fcfd824039","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kért, és csont nélkül meg is kapott egy 120 négyzetméteres budavári bérlakást a kormányzati Magyar Turisztikai Ügynökség alig 200 méterre a Várkert Bazártól – derül ki a hvg.hu birtokába került előterjesztésből. Az ingatlanban egy 4 fős „projektcsapat munkaállomását” rendezik be, amiért az előírt négyzetméterárat fizetik ugyan, de a bérleti díj negyedét elengedik nekik. Kérdés, hogy miért egy állami szerv irodája költözhet az ingatlanba, miközben azt lakhatási gondokkal küzdő családoknak is kiadhatnák.","shortLead":"Kért, és csont nélkül meg is kapott egy 120 négyzetméteres budavári bérlakást a kormányzati Magyar Turisztikai...","id":"20180123_Csokkentett_aron_kap_budavari_berlakast_a_kormany_turisztikai_csucsszerve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34975b2-02fd-4e84-8fa3-09fcfd824039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66e5a76-1200-45d7-9429-0a9f27829422","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_Csokkentett_aron_kap_budavari_berlakast_a_kormany_turisztikai_csucsszerve","timestamp":"2018. január. 23. 10:45","title":"Csökkentett áron kap budavári bérlakást a kormány turisztikai csúcsszerve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4785bb76-13ff-4b43-ab7d-0fd0375d95a4","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A Super Express című bulvárlap véli ezt tudni, kormánypárti bennfentes információkra hivatkozva. Hivatalosan senki nem tud a dologról, és sokan kétlik, hogy Antoni Macierewicz elfogadna egy ilyen kinevezést.","shortLead":"A Super Express című bulvárlap véli ezt tudni, kormánypárti bennfentes információkra hivatkozva. Hivatalosan senki nem...","id":"20180122_A_levaltott_lengyel_vedelmi_miniszter_Budapestre_jonne_nagykovetnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4785bb76-13ff-4b43-ab7d-0fd0375d95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b5d003-7206-4085-9273-d4744b32af5f","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_A_levaltott_lengyel_vedelmi_miniszter_Budapestre_jonne_nagykovetnek","timestamp":"2018. január. 22. 13:41","title":"A leváltott lengyel védelmi miniszter Budapestre jönne nagykövetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]