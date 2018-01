[{"available":true,"c_guid":"8411ed05-92f4-4365-afe4-1acedcc604cd","c_author":"Németh András","category":"hetilap","description":"Rövidesen Magyarországon is gyártanak elektromos járműveket, ám a profilváltás a beszállítók nagy részét hátrányosan érintheti. ","shortLead":"Rövidesen Magyarországon is gyártanak elektromos járműveket, ám a profilváltás a beszállítók nagy részét hátrányosan...","id":"201804__elektromos_jarmuvek__vita_atoltokrol__tamogatasi_gondok__felvillanyozva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8411ed05-92f4-4365-afe4-1acedcc604cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009771e2-7bf6-45ad-9251-20d68e2f0077","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.04/201804__elektromos_jarmuvek__vita_atoltokrol__tamogatasi_gondok__felvillanyozva","timestamp":"2018. január. 24. 00:00","title":"Felvillanyozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég az Apple-lel játszott össze.","shortLead":"A cég az Apple-lel játszott össze.","id":"20180124_Gigabuntetest_szabott_az_EU_a_vilag_legnagyobb_mobilchipgyartojara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3024224-f924-4f2c-a595-af57a25f7408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0996c91d-65ff-417e-8fb2-458042de280a","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Gigabuntetest_szabott_az_EU_a_vilag_legnagyobb_mobilchipgyartojara","timestamp":"2018. január. 24. 12:20","title":"Gigabüntetést szabott az EU a világ legnagyobb mobilchipgyártójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pickupból kialakított taxi érkezett azért a magyar férfiért, aki egy thaiföldi vacsora után előbb rosszul lett, később pedig meghalt. A Bors úgy tudja, a férfit orvos híján barátai próbálták meg újraéleszteni, a szálloda csak ezután hívott mentőt.","shortLead":"Egy pickupból kialakított taxi érkezett azért a magyar férfiért, aki egy thaiföldi vacsora után előbb rosszul lett...","id":"20180124_Bors_Mento_helyett_taxi_johetett_a_Thaifoldon_meghalt_magyarert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe5aed50-8a51-4a4e-8a47-2c47d1c8c4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca7dba-92e7-4b0a-b2ab-e311b14f73bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Bors_Mento_helyett_taxi_johetett_a_Thaifoldon_meghalt_magyarert","timestamp":"2018. január. 24. 07:10","title":"Bors: Mentő helyett taxi jöhetett a Thaiföldön meghalt magyarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Olyan hírhamisítást, mint amit az LMP-vel művel a kormánymédia, eddig csak a nemi orientációjában is megtámadott Vona Gábornak jutott. A hatalom most nem csak az ökopártra céloz. Ez az üzenet szól Simicska Lajosnak és a Jobbiknak is.","shortLead":"Olyan hírhamisítást, mint amit az LMP-vel művel a kormánymédia, eddig csak a nemi orientációjában is megtámadott Vona...","id":"20180125_fidesz_lmp_simicska_lajos_jobbik_hirhamisitas_kormanymedia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94278527-fa50-4abe-9d14-9288d31f74e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_fidesz_lmp_simicska_lajos_jobbik_hirhamisitas_kormanymedia","timestamp":"2018. január. 25. 15:40","title":"Valódi félelem motiválja a Fidesz legújabb hadjáratát az ellenzék és Simicska ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan közbeszerzési szabályokat hoztak az új vasúti beruházással kapcsolatban, amilyenek Európában még nem voltak.","shortLead":"Olyan közbeszerzési szabályokat hoztak az új vasúti beruházással kapcsolatban, amilyenek Európában még nem voltak.","id":"20180124_Szinte_nem_szolhat_bele_semmibe_a_magyar_fel_a_BudapestBelgrad_vasut_kapcsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0835b869-b2fb-408b-8d64-bc769edfaff7","keywords":null,"link":"/kkv/20180124_Szinte_nem_szolhat_bele_semmibe_a_magyar_fel_a_BudapestBelgrad_vasut_kapcsan","timestamp":"2018. január. 24. 15:48","title":"Szinte nem szólhat bele a magyar fél a Budapest-Belgrád vasút építésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány kommunikációjával teljesen ellentétes szövegre tíz kormánypárti EP-képviselő is igent mondott. ","shortLead":"A magyar kormány kommunikációjával teljesen ellentétes szövegre tíz kormánypárti EP-képviselő is igent mondott. ","id":"20180124_deutsch_es_szajer_is_megszavazta_az_epben_azt_ami_ellen_tiltakozik_itthon_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5438b828-c305-4fd2-8530-73ed486058ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_deutsch_es_szajer_is_megszavazta_az_epben_azt_ami_ellen_tiltakozik_itthon_a_kormany","timestamp":"2018. január. 24. 07:30","title":"Deutsch és Szájer is megszavazta az EP-ben azt, ami ellen tiltakozik itthon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két mobilszolgáltató együttműködését vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal.","shortLead":"A két mobilszolgáltató együttműködését vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal.","id":"20180125_kiszallt_a_gvh_a_telekomhoz_es_a_telenorhoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5b81ab-ba74-477b-9f3e-63e4474eb9de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_kiszallt_a_gvh_a_telekomhoz_es_a_telenorhoz","timestamp":"2018. január. 25. 19:47","title":"Kiszállt a GVH a Telekomhoz és a Telenorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a Facebook fejlesztői csapatát erősíti egy biometrikus azonosítással is foglalkozó bostoni startup. Lehet, hogy hamarosan búcsút inthetünk a jelszóalapú belépésnek?","shortLead":"Immár a Facebook fejlesztői csapatát erősíti egy biometrikus azonosítással is foglalkozó bostoni startup. Lehet...","id":"20180125_facebook_biometrikus_azonositas_confirm_felvasarlas_arcfelismeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a7d287-da07-4b98-ba82-a04778c6065c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_facebook_biometrikus_azonositas_confirm_felvasarlas_arcfelismeres","timestamp":"2018. január. 25. 07:02","title":"Vett valamit a Facebook, amellyel ellenőrizheti a személyi igazolványainkat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]