[{"available":true,"c_guid":"677e1e04-a7e7-4972-bc2f-332f21acee66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka ma már az igazi szenzáció az okostelefonok világában, a Vivo új készüléke mégis hoz egyet: először integrálnak ujjlenyomat-olvasót a kijelző alá. A készüléket holnap jelentik be.","shortLead":"Ritka ma már az igazi szenzáció az okostelefonok világában, a Vivo új készüléke mégis hoz egyet: először integrálnak...","id":"20180123_vivox20plusud_a_vilag_elso_kepernyo_alatti_ujjlenyomatolvasos_telefonja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=677e1e04-a7e7-4972-bc2f-332f21acee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8c530-461e-4927-92d0-4a277cf06c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_vivox20plusud_a_vilag_elso_kepernyo_alatti_ujjlenyomatolvasos_telefonja","timestamp":"2018. január. 23. 10:01","title":"Kimentek a meghívók: ekkor jelenik meg a világ első kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasós telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c92a7f-0675-44ea-9d25-b5a5aff39a70","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Milyen félelmeik vannak a fiatal színészeknek? Mennyire telepszik rájuk a teljesítménykényszer? PÁR excellence című párosportré-sorozatunkban tehetséges pályakezdő művészeket mutatunk be, akik generációjuk meghatározó alakjaivá válhatnak a következő években. Ismerjék meg a Radnóti Színház két fiatal színészét, a szakmai gyakorlatát töltő Vilmányi Benettet és a két éve szerződtetett Sodró Elizát.","shortLead":"Milyen félelmeik vannak a fiatal színészeknek? Mennyire telepszik rájuk a teljesítménykényszer? PÁR excellence című...","id":"20180123_Radnoti_Szinhaz_Vilmanyi_Benett_Sodro_Eliza_Par_excellence","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c92a7f-0675-44ea-9d25-b5a5aff39a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969dd97-1262-446b-9d66-b8a1f761e43f","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Radnoti_Szinhaz_Vilmanyi_Benett_Sodro_Eliza_Par_excellence","timestamp":"2018. január. 23. 20:10","title":"\"Kényelmetlenül érzem magam, ha valami szájbarágós\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal viszont talán nincs mindenki tisztában, hogy bizonyos esetekben ezt nem feltétlenül Magyarországon kell megtenni. Külföldön is le lehet róni az ilyenkor szokásos közterheket, amelyek a hazainál akár jóval alacsonyabbak is lehetnek. ","shortLead":"Az valószínűleg már senki számára nem meglepetés, hogy a Bitcoinból származó nyereség után bizony kell adózni. Azzal...","id":"crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c41f64a-2607-4d2a-828f-6f69e350f30a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bf723d-8614-4992-b201-805d2cddfbe8","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180118_Csak_az_a_kriptado_ne_lenne","timestamp":"2018. január. 23. 12:05","title":"Csak az a kript’adó ne lenne…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"685295fb-a6cd-43a7-94a3-2cf334bf4076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnapolták a menekültek szavait állítólag félrefordító tolmács ügyét, mert a vádlott ki akarja záratni az eljárásból a vádat képviselő megyei főügyészséget. Így a kormány is fellélegezhet: a választások előtt már nem kerül elő az ügy.","shortLead":"Elnapolták a menekültek szavait állítólag félrefordító tolmács ügyét, mert a vádlott ki akarja záratni az eljárásból...","id":"20180123_tolmacs_felreforditas_targyalas_elnapol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=685295fb-a6cd-43a7-94a3-2cf334bf4076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654bd03b-87ff-49ed-a079-5f7ae19a20d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180123_tolmacs_felreforditas_targyalas_elnapol","timestamp":"2018. január. 23. 15:31","title":"A választások utánra tolódik a félrefordítással vádolt tolmács ügye ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a767f0ac-6374-4181-a372-a7e76a693fed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai részben Kárpáti Péter szövegét Hámori Gabriella mondja el.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180124_Karpati_Peter_Hamori_Gabriella_Elo_irok_tarsasaga_3_resz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a767f0ac-6374-4181-a372-a7e76a693fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8b300-58d7-485f-bf42-2631217aeba1","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_Karpati_Peter_Hamori_Gabriella_Elo_irok_tarsasaga_3_resz","timestamp":"2018. január. 24. 09:10","title":"Kárpáti Péter: \"Istenem, mi ez? Csak nem a János-kórház?\" – Élő írók társasága 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa501bd-18d1-47bb-a638-2c31bc6cdd22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 nagyjátékfilmet és további több mint száz alkotást láthat a közönség a 4. Magyar Filmhéten. A helyszín ezúttal a Corvin lesz.","shortLead":"18 nagyjátékfilmet és további több mint száz alkotást láthat a közönség a 4. Magyar Filmhéten. A helyszín ezúttal...","id":"20180123_Szabo_Istvan_filmjevel_nyit_a_Filmhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2aa501bd-18d1-47bb-a638-2c31bc6cdd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd41cb-a7f2-4f99-ae92-b9942f3e1249","keywords":null,"link":"/kultura/20180123_Szabo_Istvan_filmjevel_nyit_a_Filmhet","timestamp":"2018. január. 23. 10:33","title":"Megmérkőzik a Pappa Pia, a Kincsem és a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d09b60-4284-473c-9f94-24a7c6ec94c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak nem tetszik, hogy a bizottsági elnök Soros Györgynek ír levelet. ","shortLead":"Németh Szilárdnak nem tetszik, hogy a bizottsági elnök Soros Györgynek ír levelet. ","id":"20180125_Nemeth_Szilard_Molnar_Zsolt_is_nemzetbiztonsagi_kockazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2d09b60-4284-473c-9f94-24a7c6ec94c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bdba90-43fb-4ecc-af00-d85c10e368c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Nemeth_Szilard_Molnar_Zsolt_is_nemzetbiztonsagi_kockazat","timestamp":"2018. január. 25. 09:31","title":"Németh Szilárd emelte a tétet: \"Molnár Zsolt is nemzetbiztonsági kockázat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4d4cfb-1d2d-453c-90b5-c90a27e8602c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elérhető kereskedelmi médiaszolgáltatók maguk dönthetik el, akarnak-e politikai reklámot sugározni a választási kampányban vagy sem. ","shortLead":"Az országos elérhető kereskedelmi médiaszolgáltatók maguk dönthetik el, akarnak-e politikai reklámot sugározni...","id":"20180124_a_mostani_kampanyban_sem_lesznek_politikai_reklamok_a_hirtvn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4d4cfb-1d2d-453c-90b5-c90a27e8602c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238768f0-baaa-45a4-8fb2-a414d3af9888","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_a_mostani_kampanyban_sem_lesznek_politikai_reklamok_a_hirtvn","timestamp":"2018. január. 24. 08:56","title":"A mostani kampányban sem lesznek politikai reklámok a HírTV-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]