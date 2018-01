[{"available":true,"c_guid":"9d7e28ca-27d2-4d67-9ce4-8ba2e49a6d2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a Jobbik az egyéni képviselőjelöltek listáját, az elnökségből nem mindenki indul.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a Jobbik az egyéni képviselőjelöltek listáját, az elnökségből nem mindenki indul.","id":"20180126_Teljes_sorcseret_hajtott_vegre_a_Jobbik_tobb_megyeben_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7e28ca-27d2-4d67-9ce4-8ba2e49a6d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd97123-26aa-4998-965e-64a7b3fb107d","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Teljes_sorcseret_hajtott_vegre_a_Jobbik_tobb_megyeben_is","timestamp":"2018. január. 26. 17:48","title":"Több megyében teljes sorcserét hajtott végre a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd648dcb-82f9-4a83-83d8-d2143897b848","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fizetéscsökkentést vállaltak a BBC legjobban fizetett férfi sztárriporterei, miután a brit közszolgálati médiatársaságról kiderült, hogy fizetési toplistáját a férfiak uralják, esetenként több százezer fonttal megelőzve az azonos munkakörben dolgozó női alkalmazottakat.","shortLead":"Fizetéscsökkentést vállaltak a BBC legjobban fizetett férfi sztárriporterei, miután a brit közszolgálati...","id":"20180126_Fizetescsokkentest_vallaltak_a_BBC_legjobban_fizetett_ferfi_sztarjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd648dcb-82f9-4a83-83d8-d2143897b848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe6c846-39e0-4b6f-81e6-6acf1c88bc3c","keywords":null,"link":"/elet/20180126_Fizetescsokkentest_vallaltak_a_BBC_legjobban_fizetett_ferfi_sztarjai","timestamp":"2018. január. 26. 15:30","title":"Fizetéscsökkentést vállaltak a BBC legjobban fizetett férfi sztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c64086-8a3a-449e-aac5-0b348c62fef2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éppen egy éve zárt be a Cinema City hálózatába tartozó mozi a budai MOM Park bevásárlóközpontban. Most viszont megnyílik a Cinemapink.
2018. január. 26. 17:05 Valószínűleg meghalt egy lengyel hegymászó a Himalájában
Francia társát megtalálták, de az ő keresését feladták.
2018. január. 28. 08:05 Eszébe ne jusson állami horgászjegy nélkül halat fogni egy tóból!
Január 1-jétől már a halgazdálkodási létesítményeken, halastavakon is kötelező állami horgászjegyet vagy turista horgászjegyet váltani – emlékeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).
2018. január. 27. 14:51 Erős Amerikát akar és kedvesebb sajtót – pfujoltak Trump beszéde alatt Davosban
Szuverén országok közös célokért való együttműködését hangsúlyozta a davosi Világgazdasági Fórumon mintegy 1500 fős közönség előtt mondott beszédében pénteken az amerikai elnök, kiemelve, hogy "Amerika az első, de nem az egyedüli". Nem bírta ki, hogy ne olvasson be a sajtónak, ki is fütyülték.
2018. január. 26. 16:15 Logót készítene, de nincs ötlete? Próbálja ki ezt az appot
Néhány másodperc alatt logóötletek tucatjait dobja fel az alábbi iOS-es alkalmazás, amely még azt is megmutatja, hogyan néz ki a logó különböző felületeken.
2018. január. 27. 13:00 200 napot töltöttek el a Holdhoz hasonló körülmények között kínai diákok
A Pekingi Űrkutatási Egyetem négy diákját pszichésen is erősen megviselte a kísérlet, elsősorban a 200 nap alatt megélt három váratlan áramkimaradás – mondta el Liu Hung, a Yuegong-1 (Holdpalota-1) kísérleti laboratórium fő tervezője a Hszinhua kínai hírügynökségnek pénteken.
2018. január. 26. 18:00