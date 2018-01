[{"available":true,"c_guid":"9c383dab-afd0-4301-b26a-a95d2ce43b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértették a párt jó hírnevét, amiért csak fizettek, de a bocsánatkérés elmaradt.","shortLead":"Megsértették a párt jó hírnevét, amiért csak fizettek, de a bocsánatkérés elmaradt.","id":"20180126_Vegrehajtot_kuld_a_Fidelitashoz_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c383dab-afd0-4301-b26a-a95d2ce43b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861228c-45a9-41eb-aa75-034a40f78afd","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Vegrehajtot_kuld_a_Fidelitashoz_a_Jobbik","timestamp":"2018. január. 26. 11:15","title":"Végrehajtót küld a Fidelitashoz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352653cb-bc97-471f-85b2-66f03eedfaef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előálltak egy méréssel, amely szerint a Jobbik egyre csak gyengül, a Fidesz viszont erősödik.","shortLead":"Előálltak egy méréssel, amely szerint a Jobbik egyre csak gyengül, a Fidesz viszont erősödik.","id":"20180127_A_Nezopont_megnyugtatta_kedvenc_megbizojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352653cb-bc97-471f-85b2-66f03eedfaef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5ed8b-14e9-40d1-805f-36d5dbff7e88","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_A_Nezopont_megnyugtatta_kedvenc_megbizojat","timestamp":"2018. január. 27. 10:58","title":"A Nézőpont megnyugtatta kedvenc megbízóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb üzletlánc jelentett be béremelést, a bolti dolgozók is kereshetnek havi 300 ezer forint felett. A kormány 65 milliárd forintot költött el propagandára, Mészáros Lőrinc pedig megbízta saját magát egy tenderen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb üzletlánc jelentett be béremelést, a bolti dolgozók is kereshetnek havi 300 ezer forint felett. A kormány 65...","id":"20180128_Es_akkor_a_fel_orszag_ledobbent_a_Lidlboltvezetok_720_ezres_fizetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2639f57-3ef6-4d1d-96de-5e0c958b80e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_Es_akkor_a_fel_orszag_ledobbent_a_Lidlboltvezetok_720_ezres_fizetesen","timestamp":"2018. január. 28. 07:00","title":"És akkor a fél ország ledöbbent a Lidl-boltvezetők 720 ezres fizetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcce84a-7cf6-4e26-adad-d65342da4af6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fantasztikus meccsen győzött az eddigi világelső, a román Simona Halep ellen.","shortLead":"Fantasztikus meccsen győzött az eddigi világelső, a román Simona Halep ellen.","id":"20180127_Caroline_Wozniacki_AusOpengyoztes_es_vilagelso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcce84a-7cf6-4e26-adad-d65342da4af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe5c5bf-18e4-43a1-94d3-be408a5ae4db","keywords":null,"link":"/sport/20180127_Caroline_Wozniacki_AusOpengyoztes_es_vilagelso","timestamp":"2018. január. 27. 12:26","title":"Caroline Wozniacki AusOpen-győztes és világelső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbc4e8c-1a95-4b30-8551-9478ab803ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bbc4e8c-1a95-4b30-8551-9478ab803ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c3f6d1-0b37-4ce5-bec3-cfbcaf6dc7de","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Videon_a_biciklitolvaj_felismeri","timestamp":"2018. január. 26. 21:44","title":"Videón a biciklitolvaj: felismeri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 58 éves férfi fél napig küzdött az életéért, de nem kapott időben megfelelő ellátást.","shortLead":"Az 58 éves férfi fél napig küzdött az életéért, de nem kapott időben megfelelő ellátást.","id":"20180127_Sulyos_beteg_volt_orakig_hagytak_haldokolni_a_Honvedkorhaz_surgossegijen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7abb8ea3-baf3-4e28-b44d-9e5cdd6f8f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bbe8e1-0059-4e04-abb3-90cecfb51e84","keywords":null,"link":"/itthon/20180127_Sulyos_beteg_volt_orakig_hagytak_haldokolni_a_Honvedkorhaz_surgossegijen","timestamp":"2018. január. 27. 08:34","title":"Súlyos beteg volt, órákig hagyták haldokolni a Honvédkórház sürgősségijén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a520c0af-41f9-4648-9729-8fd33eed106a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az erőteljes megszorítások jobban lefékezik a gazdasági növekedést, mint ahogy az IMF-nél korábban feltételezték – bizonyította be Olivier Blanchard, aki két héttel a Lehman Brothers csődje előtt lett a szervezet szellemi vezetője.","shortLead":"Az erőteljes megszorítások jobban lefékezik a gazdasági növekedést, mint ahogy az IMF-nél korábban feltételezték –...","id":"201804__olivier_blanchard__nemzetkozi_valutaalap__novekvo_egyenlotlensegek__valsagteoriak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a520c0af-41f9-4648-9729-8fd33eed106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2817e98e-ed83-4c45-87df-5014d6c7a623","keywords":null,"link":"/gazdasag/201804__olivier_blanchard__nemzetkozi_valutaalap__novekvo_egyenlotlensegek__valsagteoriak","timestamp":"2018. január. 27. 07:00","title":"Válságteóriák: \"Fogunk még látni bankcsődöket is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem hagy alább a harc a két nagy kereskedelmi televíziós csatorna között a Piramis és A Fal miatt.","shortLead":"Nem hagy alább a harc a két nagy kereskedelmi televíziós csatorna között a Piramis és A Fal miatt.","id":"20180127_Folytatodik_az_RTL_Klub_TV2_haboru","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c2565e-7c0e-4ae4-adea-29fd87b66902","keywords":null,"link":"/elet/20180127_Folytatodik_az_RTL_Klub_TV2_haboru","timestamp":"2018. január. 27. 08:50","title":"Folytatódik az RTL Klub-TV2-háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]