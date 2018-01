[{"available":true,"c_guid":"103c4930-1b6b-4705-91fd-dce6a61182f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat e héttől láthatjuk – minden nap egyet – színészek tolmácsolásában itt a hvg.hu-n is. A mai epizódban Máthé Zsolt Máthé Zsolttól olvas fel, és megtudjuk, milyen az anyósos szülés.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","timestamp":"2018. január. 28. 09:10","title":"Máthé Zsolt: \"7:37-kor 3310g 55cm. Persze, hogy volt nála töltő\" - Élő írók társasága 7. rész "c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakók bizalmatlanok, az önkormányzat titkolózik.","shortLead":"A lakók bizalmatlanok, az önkormányzat titkolózik.","timestamp":"2018. január. 28. 17:48","title":"Egyelőre nem lett semmi a nagy panelbontási tervből "c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"Egy új ikon kerül be az iOS 11.3-ba, ami egy igen fontos, a felhasználó adatait védő új funkcióra hívja fel a figyelmet.","timestamp":"2018. január. 27. 17:00","title":"Jön egy ikon az új iOS-be, fontos szerepe lesz "c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég messze jutottunk a lattétól.","shortLead":"Elég messze jutottunk a lattétól.","timestamp":"2018. január. 28. 21:06","title":"A Starbucks újításától elakadt a szavunk "c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A négy évvel ezelőtti választás óta 116 pártot jegyeztek be a bíróságokon.","shortLead":"A négy évvel ezelőtti választás óta 116 pártot jegyeztek be a bíróságokon.","timestamp":"2018. január. 28. 08:52","title":"Dömping: akár 250 párt is indulhat április 8-án "c_author":"hvg.hu","category":"sport","timestamp":"2018. január. 27. 16:16","title":"Hosszú Katinka is gratulált Babos Tímeának ","shortLead":"Egy vadonatúj fejlesztésű Hyundai i30 N TCR lehet az új autója. "c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","shortLead":"Egy vadonatúj fejlesztésű Hyundai i30 N TCR lehet az új autója.","timestamp":"2018. január. 27. 15:13","title":"Michelisz otthagyja a Hondát és Hyundaira vált?