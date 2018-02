[{"available":true,"c_guid":"38f5b544-0bd5-4e49-bf95-ec0e29b37de8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keményen megy az adok-kapok a baloldalon.","shortLead":"Keményen megy az adok-kapok a baloldalon.","id":"20180131_Szel_Gyurcsany_inkabb_maradjon_csondben_attol_rettegnek_a_Fideszben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f5b544-0bd5-4e49-bf95-ec0e29b37de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1fc4b3-8dae-47bc-9134-c657de114ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20180131_Szel_Gyurcsany_inkabb_maradjon_csondben_attol_rettegnek_a_Fideszben","timestamp":"2018. január. 31. 14:56","title":"Szél: Gyurcsány inkább maradjon csöndben, attól rettegnek a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162af72a-c518-4e61-8e49-50ba6ac2f78c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A második szakaszban közel ötmillió darab belépőt tudnának eladni. 