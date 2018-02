[{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lábsérülése miatt ma még kivágott cipőben volt kénytelen edzeni Fucsovics Márton, aki Belgiumban csatázik majd a hétvégén. ","shortLead":"Lábsérülése miatt ma még kivágott cipőben volt kénytelen edzeni Fucsovics Márton, aki Belgiumban csatázik majd...","id":"20180131_Jobban_van_Fucsovics_de_meg_lyukas_cipoben_edz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0fb2b1-c306-4583-a0cf-0cde612cf0e7","keywords":null,"link":"/sport/20180131_Jobban_van_Fucsovics_de_meg_lyukas_cipoben_edz","timestamp":"2018. január. 31. 15:43","title":"Jobban van Fucsovics, de még lyukas cipőben edz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ff0020-cdc4-4485-a014-0738e0fa895d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. Tóth Krisztina mai meséjét Ficza István adja elő.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180131_Toth_Krisztina_Ficza_Istvan_Elo_irok_tarasasaga_10_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ff0020-cdc4-4485-a014-0738e0fa895d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e6c778-489a-4a48-b7ae-b5699a20f0fe","keywords":null,"link":"/kultura/20180131_Toth_Krisztina_Ficza_Istvan_Elo_irok_tarasasaga_10_resz","timestamp":"2018. január. 31. 09:31","title":"Tóth Krisztina: \"Az elfogott villanyrendőr tagadja, hogy a Soros-terv részeként zavart akart kelteni\" - Élő írók társasága 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","shortLead":"Ennek a régi orosz autónak alaposan megkérik az árát, cserébe azonban hamisítatlan 70-es évekbeli életérzést kaphatunk.","id":"20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db5d78d-24aa-43da-b5ae-ccc531b18744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970bfd1-160c-4fef-899e-07948a42c6b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180131_465_millio_forint_sok_vagy_keves_ezert_a_40_eves_godolloi_ladaert","timestamp":"2018. január. 31. 06:41","title":"4,65 millió forint sok vagy kevés ezért a 40 éves gödöllői Ladáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"662 millió - és a Jobbik szerint a választási részvétel - a tét.","shortLead":"662 millió - és a Jobbik szerint a választási részvétel - a tét.","id":"20180201_Ugy_tunik_tenyleg_megussza_a_Jobbik_a_NAV_eljarast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6f349-4ff5-430f-abe0-658232bba6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a2307e-0a90-47b8-a13f-aa1ef4cad998","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Ugy_tunik_tenyleg_megussza_a_Jobbik_a_NAV_eljarast","timestamp":"2018. február. 01. 18:32","title":"Úgy tűnik, tényleg megkegyelmeztek a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A japán kormány hamarosan nyilvánosságra hozza legújabb tervezetét, amely az idős korosztály intenzívebb foglalkoztatásáról, vagy ahogy hivatalosan nevezik, „Az életkor nélküli társadalom” megteremtéséről szól. ","shortLead":"A japán kormány hamarosan nyilvánosságra hozza legújabb tervezetét, amely az idős korosztály intenzívebb...","id":"20180131_Keszulhetunk_A_nyugdijkorhatar_hetven_ev_fole_emeleset_tervezi_a_munkaalkoholistak_kormanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649ec1a9-c7d7-4080-8084-46e8b071cea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180131_Keszulhetunk_A_nyugdijkorhatar_hetven_ev_fole_emeleset_tervezi_a_munkaalkoholistak_kormanya","timestamp":"2018. január. 31. 11:03","title":"Készülhetünk? A nyugdíjkorhatár hetven év fölé emelését tervezi a „munkaalkoholisták” kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c16d69b-1fc3-4b4b-8903-a58d54c70022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedő az erkélyen keresztül próbált menekülni. Nem lett jó vége.","shortLead":"A kábítószer-kereskedő az erkélyen keresztül próbált menekülni. Nem lett jó vége.","id":"20180201_diler_erkelyen_keresztul_menekult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c16d69b-1fc3-4b4b-8903-a58d54c70022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aad84b-76c7-4664-9978-fb197091de8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_diler_erkelyen_keresztul_menekult","timestamp":"2018. február. 01. 20:52","title":"Látványos akcióval jutottak be a díler lakásába a rendőrök - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca03a65-9a4b-4c0f-aac5-401d91b8b572","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung készen áll leleplezni legújabb csúcstelefonját, a Galaxy S9-et. A jól értesültek szerint ez lesz az eddigi legdrágább modell a Galaxy S családban.","shortLead":"A Samsung készen áll leleplezni legújabb csúcstelefonját, a Galaxy S9-et. A jól értesültek szerint ez lesz az eddigi...","id":"20180201_samsung_galaxys9_arak_egyesult_allamok_delkorea","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dca03a65-9a4b-4c0f-aac5-401d91b8b572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f63365-419c-4514-929a-1460ea51eeb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180201_samsung_galaxys9_arak_egyesult_allamok_delkorea","timestamp":"2018. február. 01. 09:03","title":"Lehet spórolni: ennyibe fog kerülni a Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e26c662-55c6-4ffb-be86-a981c6177d44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem is akárhogyan. Nekünk például nagyon tetszik.","shortLead":"És nem is akárhogyan. Nekünk például nagyon tetszik.","id":"20180201_Kurt_Cobain_lanya_elenekelte_a_Hallelujaht","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e26c662-55c6-4ffb-be86-a981c6177d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a13696-d9b7-46fb-a322-2bcd72eacba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180201_Kurt_Cobain_lanya_elenekelte_a_Hallelujaht","timestamp":"2018. február. 01. 14:58","title":"Kurt Cobain lánya elénekelte a Hallelujah-t (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]