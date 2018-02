[{"available":true,"c_guid":"0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics a negyedik játszmában már fájlalta a csípőjét, de folytatta a játékot, végül kikapott. ","shortLead":"Fucsovics a negyedik játszmában már fájlalta a csípőjét, de folytatta a játékot, végül kikapott. ","id":"20180202_Fucsovics_kikapott_belga_ellenfeletol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a1484e1-785b-49a7-a932-823e692342d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024922db-c80e-463a-bfd6-ae24e04d9fa4","keywords":null,"link":"/sport/20180202_Fucsovics_kikapott_belga_ellenfeletol","timestamp":"2018. február. 02. 17:08","title":"Fucsovics kikapott belga ellenfelétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4575bae-c6b8-4a13-8730-148740b1857d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olcsó ágyneműgarnitúra, masszírozógép és edénykészlet, irreális áron eladva - ezzel a régi trükkel próbálkozott két férfi a Veszprém megyei Barnagon.","shortLead":"Olcsó ágyneműgarnitúra, masszírozógép és edénykészlet, irreális áron eladva - ezzel a régi trükkel próbálkozott két...","id":"20180201_bevittek_a_ket_gyanus_ferfit_akik_gagyi_agynemut_probaltak_elsozni_barnagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4575bae-c6b8-4a13-8730-148740b1857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481646f0-5cda-467e-a095-ef2eb69fc782","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_bevittek_a_ket_gyanus_ferfit_akik_gagyi_agynemut_probaltak_elsozni_barnagon","timestamp":"2018. február. 01. 16:29","title":"Bevitték a két gyanús férfit, akik gagyi ágyneműt próbáltak elsózni Barnagon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c24dc-5522-47e0-80ab-2e0a903b01b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég ma tájékoztatja az érintett dolgozókat.","shortLead":"A cég ma tájékoztatja az érintett dolgozókat.","id":"20180201_Megerositette_a_Tesco_tenyleg_lesznek_elbocsatasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c24dc-5522-47e0-80ab-2e0a903b01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd598877-a660-432b-abb7-405270c92700","keywords":null,"link":"/kkv/20180201_Megerositette_a_Tesco_tenyleg_lesznek_elbocsatasok","timestamp":"2018. február. 01. 12:06","title":"Megerősítette a Tesco: tényleg megszűnnek munkakörök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c36f75d1-a0d0-41d4-9123-9b0008b473c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyira, hogy a könyv kiadója egy rekordot is bejelentett most.","shortLead":"Annyira, hogy a könyv kiadója egy rekordot is bejelentett most.","id":"20180202_Meg_mindig_viszik_mint_a_cukrot_a_Harry_Potter_konyveket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c36f75d1-a0d0-41d4-9123-9b0008b473c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c2eb-b645-478b-abe4-ab33279933ec","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Meg_mindig_viszik_mint_a_cukrot_a_Harry_Potter_konyveket","timestamp":"2018. február. 02. 13:50","title":"Még mindig viszik, mint a cukrot a Harry Potter-könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati rendszere működik nálunk. A kormány mindig megkülönböztetett menekülteket és gazdasági migránsokat - előbbiek jöhetnek, utóbbiak nem. Nemzeti befektetőnek kell megvennie a Telenort Lázár szerint. Szóba kerül még Zuschlag János, Bajnai Gordon, Botka László, Czeglédy Csaba, Simon Gábor, Gyurcsány Ferenc. Lázár nem tudja, Orbán találkozott-e Heinrich Pecinával. Az nem került szóba, miért veszélyezteti Magyarországot, aki az ellenzékre szavaz - ami a Fidesz álláspontja. ","shortLead":"Akik be akarnak jönni a kerítésen át, azok nem menekültek, hanem belépők. Európa legszigorúbb vagyonnyilatkozati...","id":"20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765825cb-8b11-41a0-9d9b-e6563b499f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e778837d-be10-456d-a34e-af0787fb3f13","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Allah_Soros_Pecina__kovesse_velunk_a_108_Kormanyinfot__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 01. 14:14","title":"Allah, Soros, Pecina - ez került szóba a 108. Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdát keres a szolnoki rendőrség, nyomravezetői díjat is felajánlott.","shortLead":"Garázdát keres a szolnoki rendőrség, nyomravezetői díjat is felajánlott.","id":"20180201_garazda_szolnok_37_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dcb8191-d295-4aff-b18f-a2e7e68fd144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e86a3d0-694c-42ef-a510-0c8b4532e117","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_garazda_szolnok_37_auto","timestamp":"2018. február. 01. 17:19","title":"Tudja, ki rongált meg 37 autót Szolnokon? 100 ezret kaszálhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe27fd1b-a54b-497b-b966-aa4d9ebf2077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László igazságügyi miniszter többet kap egyetemi tanárként, megtakarításait növelte. ","shortLead":"Trócsányi László igazságügyi miniszter többet kap egyetemi tanárként, megtakarításait növelte. ","id":"20180201_trocsanyi_vagyonnyilatkozat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe27fd1b-a54b-497b-b966-aa4d9ebf2077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3530e927-cd2d-4628-93d0-78e42eee0d4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_trocsanyi_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2018. február. 01. 01:30","title":"Alig változott az igazságügyi miniszter anyagi helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2553e5-c726-42fb-acca-7db126ea87d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Győrffy Balázs az egyik legnagyobb adósságot maga előtt görgető képviselő, hiába fizetett vissza 25 millió forintot, 222 millióval még mindig tartozik.","shortLead":"A fideszes Győrffy Balázs az egyik legnagyobb adósságot maga előtt görgető képviselő, hiába fizetett vissza 25 millió...","id":"20180201_Gyorffy_Balazs_vagyonnyilatkozat_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2553e5-c726-42fb-acca-7db126ea87d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5f94a8-ca7b-4065-9525-7bfc02f2b305","keywords":null,"link":"/itthon/20180201_Gyorffy_Balazs_vagyonnyilatkozat_2018","timestamp":"2018. február. 01. 01:32","title":"Győrffy Balázs 747 ezres fizetésből visszafizetett 25 millió forint hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]