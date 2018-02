[{"available":true,"c_guid":"c9b72de5-104c-437b-8e8d-a167e5d15445","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális politikai kérdésekről diskurálnak majd a meghívott vendégek. A debütáló rész váratlanul emlékezetesre sikeredett, mert az érezhetően sorosozásra behívott politikai szakértő először cáfolta, hogy az ellenzék tényleg le akarná bontani a határzárat, majd szimbólumnak nevezte a kerítést, ami úgysem állít meg senkit. Mire a kormányoldali Századvég-vezető olyan mondattal vágott vissza, amit nehéz nem egy élő adásban elhangzott fenyegetésnek venni.\r

Visszaszámlálás a választás előtt – ezzel az új rovattal jelentkezik péntektől a Tv2 Mokka című műsora, ebben aktuális politikai kérdésekről diskurálnak majd a meghívott vendégek. A debütáló rész váratlanul emlékezetesre sikeredett, mert az érezhetően sorosozásra behívott politikai szakértő először cáfolta, hogy az ellenzék tényleg le akarná bontani a határzárat, majd szimbólumnak nevezte a kerítést, ami úgysem állít meg senkit. Mire a kormányoldali Századvég-vezető olyan mondattal vágott vissza, amit nehéz nem egy élő adásban elhangzott fenyegetésnek venni.
2018. február. 02. 12:16
Meghekkelték a Tv2-t: a szakértő élő adásban leszólta Orbán kerítését

Több mint 16 ezer mintavétel történt a doppingvizsgálatokon.
2018. február. 03. 16:09
Téli olimpia: kőkeményen odafigyeltek az oroszokra a doppingvizsglatoknál

A magyar kormány felelőssége, hogy hogyan kezeli a menekültügyi alapokat, írta meg a hvg.hu-nak az Európai Bizottság. A megengedő nyilatkozatban azonban benne van egy későbbi számonkérés csírája is.
2018. február. 02. 10:32
Az Európai Bizottságot nem izgatja az EU-s menekültsegítő programok befagyasztása

Amy Schumer szerint jó, ha mindenki megtanulja, hogy mi az elfogadható viselkedés, és mi nem az.
2018. február. 02. 14:20
Aziz Ansari a barátom, de nincs rendben, amit tett

Az iPhone-eladásoknál érezhető csökkenés ellenére is rekord bevételre tett szert a tavalyi utolsó negyedévben az Apple: 20 milliárd dollárra nőtt a cég adózott eredménye.
2018. február. 02. 05:40
Egymillióval kevesebb iPhone ment el, de így is rekordot döntött az Apple Én őrjöngtem volna, ha látom – ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyja kórházi kalandját a nászúton tartózkodó Kasza Tibor egymilliós rajongótáborának.
2018. február. 03. 20:25
Kasza Tibor édesanyjának története a hét összes kórházi sikerjelentését elfújja

2018. február. 02. 13:59
Gyurcsány és a Mediaworks – ilyen változatos a médiavidék Magyarországa Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás.
2018. február. 02. 17:53
A kormány nem tud arról, hogy terhes nők árulnák születendő gyermeküket ","shortLead":"Itthon a béranyaság is tiltott, ilyen ügyben egy esetben indult eljárás. ","id":"20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453b313f-6af6-4e50-8453-7d8865b9a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_A_kormany_nem_tud_arrol_hogy_terhes_nok_arulnak_szuletendo_gyermekuket","timestamp":"2018. február. 02. 17:53","title":"A kormány nem tud arról, hogy terhes nők árulnák születendő gyermeküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]