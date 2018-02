[{"available":true,"c_guid":"8f81aa8a-03aa-4d3a-90f4-a3e3f1a24744","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arra vágyom, hogy szenvedélyesen szeressenek!- írja egy 77 éves francia hölgy, aki egy a korosztályának szánt internetes társkereső oldalon regisztrált.","shortLead":"Arra vágyom, hogy szenvedélyesen szeressenek!- írja egy 77 éves francia hölgy, aki egy a korosztályának szánt...","id":"20180202_Nagyszuleink_korosztalya_is_rakattant_a_parkeresesre_neve_is_van_a_jomodu_oregekre_epulo_uzletagnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f81aa8a-03aa-4d3a-90f4-a3e3f1a24744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413e875a-b834-4761-8278-a3541613ab7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180202_Nagyszuleink_korosztalya_is_rakattant_a_parkeresesre_neve_is_van_a_jomodu_oregekre_epulo_uzletagnak","timestamp":"2018. február. 02. 14:12","title":"Nagyszüleink korosztálya is rákattant a párkeresésre, neve is van a jómódú öregekre épülő üzletágnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","shortLead":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","id":"20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b56c03-9725-4af6-9d53-4dbddce82dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","timestamp":"2018. február. 03. 18:19","title":"Uma Thurman végre kipakolt Harvey Weinsteinről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20590248-8731-4e8a-92a8-37f27765edd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán királyi palota tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Henrik herceg demenciában szenved. Egyiptomi útjuk alatt ráadásul megfertőződött, tüdőgyulladást kapott, és a kórházban derült ki, hogy nagyobb a baj, mint hitték.","shortLead":"A dán királyi palota tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Henrik herceg demenciában szenved. Egyiptomi útjuk alatt...","id":"20180202_tudodaganata_van_a_dan_kiralyno_ferjenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20590248-8731-4e8a-92a8-37f27765edd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b92a2e-530b-467b-a094-81cfdc68fcc4","keywords":null,"link":"/vilag/20180202_tudodaganata_van_a_dan_kiralyno_ferjenek","timestamp":"2018. február. 02. 18:52","title":"Tüdődaganata van a dán királynő férjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99448165-e7e9-4107-8b0a-905fe10eb7d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy QR-kód is tartozik a tetováláshoz, amelyet több mint háromszáz drukker vállalt be eddig. ","shortLead":"Egy QR-kód is tartozik a tetováláshoz, amelyet több mint háromszáz drukker vállalt be eddig. ","id":"20180202_eletre_szolo_berletet_kap_a_hertha_bsc_egyik_szurkoloja_ha_vallal_egy_tetovalast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99448165-e7e9-4107-8b0a-905fe10eb7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148dee86-ac13-4937-821e-c56d21d12d6a","keywords":null,"link":"/sport/20180202_eletre_szolo_berletet_kap_a_hertha_bsc_egyik_szurkoloja_ha_vallal_egy_tetovalast","timestamp":"2018. február. 02. 15:02","title":"Életre szóló bérletet kap a Hertha BSC egyik szurkolója, ha vállal egy tetoválást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek. ","shortLead":"Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült...","id":"20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde7e781-e257-4420-8760-4a755df0e220","keywords":null,"link":"/kultura/20180202_Tobb_filmet_is_zaklatasi_ugyek_miatt_utasitottak_el_a_Berlinalerol","timestamp":"2018. február. 02. 21:57","title":"Több filmet is zaklatási ügyek miatt utasítottak el a Berlinaléról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz koncertjét.","shortLead":"A fibromyalgia nem viccel: az énekesnőnek olyan komoly fájdalmai vannak, hogy le kellett mondania a turnéja utolsó tíz...","id":"20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a10300-834d-41db-b8d2-a4060185eb37","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Komoly_oka_van_annak_hogy_Lady_Gaga_lemondta_a_koncertjeit","timestamp":"2018. február. 03. 16:46","title":"Komoly oka van annak, hogy Lady Gaga lemondta a koncertjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz szerint az ellenzéki pártok vezetői veszélyesek az országra – a CÖF első embere szerint pedig az ellenzék hazaáruló.\r

\r

","shortLead":"A Fidesz szerint az ellenzéki pártok vezetői veszélyesek az országra – a CÖF első embere szerint pedig az ellenzék...","id":"20180202_A_COF_elnoke_szerint_az_ellenzeki_partok_hazaarulok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf6a491-5fb5-4619-baec-07c52815db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12476f3d-f2fc-4274-ac3a-4073fd1c5c50","keywords":null,"link":"/itthon/20180202_A_COF_elnoke_szerint_az_ellenzeki_partok_hazaarulok","timestamp":"2018. február. 02. 12:07","title":"A CÖF első embere szerint az ellenzéki pártok hazaárulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10354acf-84f9-4976-9371-6722213b533a","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"gazdasag","description":"Most a roma önkormányzat budai luxusingatlanát veszi meg az állam. A szervezet így végképp megszabadul a Farkas idejében szabálytalanul elköltött 1,6 milliárd forint terhétől. Ez így még 1,6 milliárdba kerül(t) az adófizetőknek.","shortLead":"Most a roma önkormányzat budai luxusingatlanát veszi meg az állam. A szervezet így végképp megszabadul a Farkas...","id":"201805__farkas_florian__elengedett_tartozas__ingatlanmutyi__fizetesi_elhagyas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10354acf-84f9-4976-9371-6722213b533a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34013c54-a6f0-4a13-96ba-68967e3994c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__farkas_florian__elengedett_tartozas__ingatlanmutyi__fizetesi_elhagyas","timestamp":"2018. február. 03. 10:00","title":"A kormány sokadjára is helytáll Farkas Flóriánért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]