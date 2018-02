[{"available":true,"c_guid":"20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Én őrjöngtem volna, ha látom – ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyja kórházi kalandját a nászúton tartózkodó Kasza Tibor egymilliós rajongótáborának.","shortLead":"Én őrjöngtem volna, ha látom – ezekkel a szavakkal mesélte el édesanyja kórházi kalandját a nászúton tartózkodó Kasza...","id":"20180203_Kasza_Tibor_edesanyjanak_tortenete_a_het_osszes_korhazi_sikerjeleneset_elfujja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20989ce3-7dd2-426c-918f-98f7b08c2bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8744a6-e511-4a1a-b670-8f9cef5c01ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Kasza_Tibor_edesanyjanak_tortenete_a_het_osszes_korhazi_sikerjeleneset_elfujja","timestamp":"2018. február. 03. 20:25","title":"Kasza Tibor édesanyjának története a hét összes kórházi sikerjelentését elfújja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simon Józsefet nem a párt zárta ki, maga jelentette be kilépését.","shortLead":"Simon Józsefet nem a párt zárta ki, maga jelentette be kilépését.","id":"20180203_orban_mszp_simon_kilepes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac97959-a145-4ceb-a435-f856d9f48aaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_orban_mszp_simon_kilepes","timestamp":"2018. február. 03. 18:28","title":"Kilép az MSZP-ből a főbe lőtt Orbánról posztoló politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlterheltségre, rossz munkakörülményekre, eszköztelenségre, látszatintézkedésekre panaszkodnak a mentősök - sztrájk jöhet a Hír Tv szerint. ","shortLead":"Túlterheltségre, rossz munkakörülményekre, eszköztelenségre, látszatintézkedésekre panaszkodnak a mentősök - sztrájk...","id":"20180204_Sztrajk_johet_a_mentoknel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3342a7e6-20e0-4334-b781-b5b2b36a017a","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Sztrajk_johet_a_mentoknel","timestamp":"2018. február. 04. 15:50","title":"Sztrájk jöhet a mentőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek támadásában - állítja az a lázadócsoport, amelynek fegyveresei lelőtték a Szu-25-öst egy föld-levegő rakétával.\r

\r

","shortLead":"Az orosz csatarepülőgép, amelyet lelőttek szombaton a szíriai Idlíb tartományban, előtte részt vett menekülő civilek...","id":"20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca8e38c3-8adb-4754-a447-6e8608f56f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06b268e-a89e-43c3-8971-400b0a621438","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Civileket_tamadott_a_Sziriaban_lelott_orosz_gep","timestamp":"2018. február. 04. 08:26","title":"Civileket támadott a Szíriában lelőtt orosz gép?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi tulajdonosa. ","shortLead":"A szurkolók után klubokat is gyűjt a világ minden táján az angol bajnokságot fölényesen vezető csapat abu-dhabi...","id":"201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d15764d0-9a85-418d-8bfd-e56bf05d20dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300ccbb-146c-4138-825b-e61a12dee12c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201802__manchester_city__angliai_foleny__globalis_piramis__focipiramis","timestamp":"2018. február. 03. 12:30","title":"Nemcsak a Premier League-ben tűnik ki, globális focibirodalmat épít a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek ígérkezik, az USA pedig az első számú termelővé léphet elő.","shortLead":"Hároméves csúcsot döntött a kőolaj jegyzése, de kérdés, hogy a piac egyensúlya tartós marad-e. A kínálat bőségesnek...","id":"201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148f18d3-1c4d-4baf-921d-c41420a9d001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5582c78b-a86c-4e18-855f-617308f64fad","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__dragulo_koolaj__opecdilemma__uj_szupertermelo__helycsere","timestamp":"2018. február. 03. 15:00","title":"Az oroszok és az olajkartell utolsó utolsó jó éve jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magukra szabták a választókerületeket, hogy az ellenzék ne rúgjon labdába.","shortLead":"Magukra szabták a választókerületeket, hogy az ellenzék ne rúgjon labdába.","id":"20180203_Kover_Laszlo_igen_a_Fidesznek_lejt_a_palya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f482217-55e5-47aa-bb14-da96939ee62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a90bbf2-529d-4cca-a72a-fd2967c35b49","keywords":null,"link":"/itthon/20180203_Kover_Laszlo_igen_a_Fidesznek_lejt_a_palya","timestamp":"2018. február. 03. 10:14","title":"Kövér László: igen, a Fidesznek lejt a pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodájának épületére Ungvár belvárosában, a megyei rendvédelmi szervek azonnal reagáltak a vasárnap hajnali akcióra.","shortLead":"Gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak ismeretlen támadók a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc10b83-088a-454c-9217-9a94dd7f8cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1537e9-b3f7-4466-8154-075ddce37805","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Ungvar__gyulekony_anyaggal_a_helyi_magyar_szervezet_irodaja_ellen","timestamp":"2018. február. 04. 11:42","title":"Ungvár - gyúlékony anyaggal a helyi magyar szervezet irodája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]