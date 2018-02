[{"available":true,"c_guid":"69b2b38c-17fa-403c-8f28-674ea6f7b373","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Éppen egy hónap múlva osztja idei díjait az amerikai filmakadémia. Rövid rezümé öt jelölt filmről, köztük Enyedi Ildikóéról.","shortLead":"Éppen egy hónap múlva osztja idei díjait az amerikai filmakadémia. Rövid rezümé öt jelölt filmről, köztük Enyedi...","id":"201805_oten_azoscarert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b2b38c-17fa-403c-8f28-674ea6f7b373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5fa99-f5bb-4414-84c0-9ff186eba2d4","keywords":null,"link":"/kultura/201805_oten_azoscarert","timestamp":"2018. február. 04. 18:00","title":"Öt filmkocka: indul az Oscar-visszaszámlálás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije a spórolásnak néhány képviselő. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Négy éve nem hagyja az MNB erősödni a forintot, a kormány bombát dobott a gazdák közé, és kiderült, mennyire zsenije...","id":"20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c606a701-f6b3-4cc3-a787-4ff5668790bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affd7d14-0a09-4b93-bdbf-a32b9b3796af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Es_akkor_Matolcsy_lett_a_devizahitelesek_mumusa","timestamp":"2018. február. 04. 07:00","title":"És akkor Matolcsy lett a devizahitelesek mumusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971","c_author":"","category":"kultura","description":"Bocsánatot kért a vonatbalesetre írt poénért.","shortLead":"Bocsánatot kért a vonatbalesetre írt poénért.","id":"20180203_Stephen_King_ezuttal_rossz_viccet_sutott_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f28af8-7515-45af-bb38-751dbda4c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f22943-6edb-40dd-939b-52909cc22d80","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Stephen_King_ezuttal_rossz_viccet_sutott_el","timestamp":"2018. február. 03. 12:56","title":"Stephen King ezúttal rossz viccet sütött el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","shortLead":"A színésznő egy interjúban megtörte a csendet, és elmondta, hogy a producer többször megtámadta.","id":"20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d519498f-aaf0-4062-b172-e6a579d892cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b56c03-9725-4af6-9d53-4dbddce82dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Uma_Thurman_vegre_kipakolt_Harvey_Weinsteinrol","timestamp":"2018. február. 03. 18:19","title":"Uma Thurman végre kipakolt Harvey Weinsteinről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilágyi János tizennégy év után 2016-ban mondott fel az iparkamaránál, mert azt látta, kizárólag a kormányzati elképzelések érvényesülnek, és nincs szükség gondolkodó szakemberekre. ","shortLead":"Szilágyi János tizennégy év után 2016-ban mondott fel az iparkamaránál, mert azt látta, kizárólag a kormányzati...","id":"20180205_Parraghgal_megy_szembe_az_iparkamara_volt_oktatasi_igazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d700fa-58da-44b0-9de0-83da9f046901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_Parraghgal_megy_szembe_az_iparkamara_volt_oktatasi_igazgatoja","timestamp":"2018. február. 05. 09:29","title":"Parraghgal megy szembe az iparkamara volt oktatási igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e2a9ce4-6612-4819-89b9-36274fcd92cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a \"Best of Benz\", a stuttgartiak szerint. Nehéz lenne vitatni. ","shortLead":"Ez a \"Best of Benz\", a stuttgartiak szerint. Nehéz lenne vitatni. ","id":"20180204_mercedes_top_5_luxus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e2a9ce4-6612-4819-89b9-36274fcd92cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934c4287-5233-4d7d-af0e-c441c4560d08","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_mercedes_top_5_luxus","timestamp":"2018. február. 04. 11:52","title":"Videó: Ez az 5 abszolút luxus Mercedes – és ezt ők mondják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egy újabb szívhez szóló és igen színvonalas példa arra, hogy miként működik a NER kultúrelhárító osztaga és a rendszer médiapolitikája. Vélemény. ","shortLead":"Egy újabb szívhez szóló és igen színvonalas példa arra, hogy miként működik a NER kultúrelhárító osztaga és a rendszer...","id":"20180203_Szellemi_zombitamadas_NER_modra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ed65fa-b922-453b-be0b-f7a6d6e0076f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef03d892-29bb-4e68-b5f7-c720230277cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180203_Szellemi_zombitamadas_NER_modra","timestamp":"2018. február. 04. 10:16","title":"Szellemi zombitámadás NER-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c03d5f-8908-4de3-8a12-73b9b6becf2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban hat ember sérült meg. Egy 28 éves férfi lövöldözhetett, aki korábban az Északi Liga önkormányzati képviselőjelöltje volt, de nem választották meg. ","shortLead":"A támadásban hat ember sérült meg. Egy 28 éves férfi lövöldözhetett, aki korábban az Északi Liga önkormányzati...","id":"20180203_fasiszta_koszontessel_adta_meg_magat_a_rendoroknek_az_afrikaiakra_lovoldozo_olasz_tamado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06c03d5f-8908-4de3-8a12-73b9b6becf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad6ab26-2d65-419b-b97a-12206d2a6cea","keywords":null,"link":"/vilag/20180203_fasiszta_koszontessel_adta_meg_magat_a_rendoroknek_az_afrikaiakra_lovoldozo_olasz_tamado","timestamp":"2018. február. 03. 17:08","title":"Fasiszta köszöntéssel adta meg magát a rendőröknek az afrikaiakra lövöldöző olasz támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]