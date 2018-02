[{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szilágyi János tizennégy év után 2016-ban mondott fel az iparkamaránál, mert azt látta, kizárólag a kormányzati elképzelések érvényesülnek, és nincs szükség gondolkodó szakemberekre. ","shortLead":"Szilágyi János tizennégy év után 2016-ban mondott fel az iparkamaránál, mert azt látta, kizárólag a kormányzati...","id":"20180205_Parraghgal_megy_szembe_az_iparkamara_volt_oktatasi_igazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d700fa-58da-44b0-9de0-83da9f046901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_Parraghgal_megy_szembe_az_iparkamara_volt_oktatasi_igazgatoja","timestamp":"2018. február. 05. 09:29","title":"Parraghgal megy szembe az iparkamara volt oktatási igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63a1590-9387-4505-844e-1603ee852d1e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Törvényi előírás hiányában az Országos Bírósági Hivatal (az OBH) értelmezése és iránymutatása szabályozza az elektronikus kapcsolattartást a budapesti bíróságokon a szabálysértési ügyekben. Csakhogy Handó Tünde hivatalának nem lenne joga a törvényalkotáshoz vagy -értelmezéshez, ez tehát alkotmánysértő – érvelnek ügyvédek, és erre hivatkozva készülnek megtámadni az így született döntéseket.","shortLead":"Törvényi előírás hiányában az Országos Bírósági Hivatal (az OBH) értelmezése és iránymutatása szabályozza...","id":"20180205_ebirosag_alkotmanysertes_szabalysertes_obh_hando_tunde_banati_janos_ugyvedek_jogtanacsosok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f63a1590-9387-4505-844e-1603ee852d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b2a328-88e4-4984-87e7-063fca840f93","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_ebirosag_alkotmanysertes_szabalysertes_obh_hando_tunde_banati_janos_ugyvedek_jogtanacsosok","timestamp":"2018. február. 05. 06:30","title":"Handó Tünde harca az e-káosszal: bírósági döntések sora dőlhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Némi iróniával a hangjában nyilatkozott a Spice Girls körüli eseményekről a lánycsapat tagja, Mel C.","shortLead":"Némi iróniával a hangjában nyilatkozott a Spice Girls körüli eseményekről a lánycsapat tagja, Mel C.","id":"20180204_Spice_Girls_Mel_C_interju_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5304b7b-87ee-4a6e-9209-bc17a49f93bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180204_Spice_Girls_Mel_C_interju_2018","timestamp":"2018. február. 04. 20:40","title":"Spice Girls: \"Mi vagyunk legrosszabbul őrzött titok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1886c0b1-fa1c-4e84-a77a-b7ef6ace6c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csaló ráadásul egy brit katona képét használta fel, az elmúlt években többször, több országban is a csaláshoz. ","shortLead":"A csaló ráadásul egy brit katona képét használta fel, az elmúlt években többször, több országban is a csaláshoz. ","id":"20180205_Amerikai_katonanak_kiadva_magat_probal_magyar_noktol_penzt_szerezni_egy_csalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1886c0b1-fa1c-4e84-a77a-b7ef6ace6c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2d3253-dc08-489b-b73f-ed2d70008b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Amerikai_katonanak_kiadva_magat_probal_magyar_noktol_penzt_szerezni_egy_csalo","timestamp":"2018. február. 05. 06:13","title":"Amerikai katonának kiadva magát próbál magyar nőktől pénzt szerezni egy csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy hogyan és miért ment a kórházból szó nélkül a belga fővárosba, azt nem tudni. ","shortLead":"Hogy hogyan és miért ment a kórházból szó nélkül a belga fővárosba, azt nem tudni. ","id":"20180204_Elokerult__Brusszelben_volt__a_pecsi_klinikarol_eltunt_sved_orvoshallgato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a3c8a-645c-45a5-aee7-047e240741f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e3b08a-5c32-45d2-8725-1a420c4cd47d","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_Elokerult__Brusszelben_volt__a_pecsi_klinikarol_eltunt_sved_orvoshallgato","timestamp":"2018. február. 04. 21:56","title":"Előkerült - Brüsszelben volt - a pécsi klinikáról eltűnt svéd orvoshallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b94604-3a08-4bdb-a869-577c018429fe","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogy a szeretet nem bennünk „ösztönösen” megbújó késztetés, azt Adrienn esete mutatja a legjobban. Megyeri Zsuzsanna pszichológus írása.","shortLead":"Hogy a szeretet nem bennünk „ösztönösen” megbújó késztetés, azt Adrienn esete mutatja a legjobban. Megyeri Zsuzsanna...","id":"20180204_Nem_akart_rossz_szulo_lenni_de_fogalma_sem_volt_arrol_milyen_a_jo_szulo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84b94604-3a08-4bdb-a869-577c018429fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1faeb8-e678-4584-8dc3-2be5061721fe","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180204_Nem_akart_rossz_szulo_lenni_de_fogalma_sem_volt_arrol_milyen_a_jo_szulo","timestamp":"2018. február. 04. 20:15","title":"Jó szülő akart lenni, de fogalma sem volt arról, milyen az ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd99992d-114c-4cf3-935f-541189dcf0a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár most mindenki az MWC-re és a Galaxy S9-re fókuszál, sok más készüléket is útjának indítana a Samsung még ebben az évben. Kiszivárgott egy lista a küszöbön álló Samsung-eszközökről.","shortLead":"Bár most mindenki az MWC-re és a Galaxy S9-re fókuszál, sok más készüléket is útjának indítana a Samsung még ebben...","id":"20180204_ezeket_az_eszkozoket_tervezi_a_samsung_2018ra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd99992d-114c-4cf3-935f-541189dcf0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a483b2c-54fb-4692-b46c-3645c636c497","keywords":null,"link":"/tudomany/20180204_ezeket_az_eszkozoket_tervezi_a_samsung_2018ra","timestamp":"2018. február. 04. 10:16","title":"Kiszivárgott egy lista: rengeteg új eszközt tervez ebben az évben (is) a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben az üzlet. ","shortLead":"A torontóiak kedvenc takinénije nem volt rendmániás, sőt: sosem szeretett takarítani, de azt meglátta, mi ebben...","id":"201802_hamucipoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8696d8a5-a7d9-42d8-a60a-202b91e02222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb178d-f0c6-4cb5-9ced-89c431c29546","keywords":null,"link":"/kkv/201802_hamucipoke","timestamp":"2018. február. 04. 19:30","title":"Amit a takarításról tudni akarsz, de eddig nem merted megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]