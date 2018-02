[{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megkapta a nyomozóhatóság határozatát, amelyben megállapították, hogy a számvevőszéki ellenőrzés akadályozásával kapcsolatban nem állapítható meg szándékos bűncselekmény elkövetése – közölte az ÁSZ.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megkapta a nyomozóhatóság határozatát, amelyben megállapították, hogy a számvevőszéki...","id":"20180205_ASZ_megszuntettek_a_Jobbik_elleni_nyomozast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8265827-7cdd-454f-bdda-7716e7ac4576","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_ASZ_megszuntettek_a_Jobbik_elleni_nyomozast","timestamp":"2018. február. 05. 13:51","title":"ÁSZ: Megszüntették a Jobbik elleni nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 61-szeres válogatott labdarúgót, edzőt vírusos megbetegedéssel kezelik, a hírt a fia megerősítette a Blikknek.","shortLead":"A 61-szeres válogatott labdarúgót, edzőt vírusos megbetegedéssel kezelik, a hírt a fia megerősítette a Blikknek.","id":"20180205_Rosszul_lett_korhazba_kerult_Meszoly_Kalman","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2cbb799-a71a-4436-92d5-93c1471e6a3d","keywords":null,"link":"/sport/20180205_Rosszul_lett_korhazba_kerult_Meszoly_Kalman","timestamp":"2018. február. 05. 09:15","title":"Rosszul lett, kórházba került Mészöly Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb1f18c-6521-49d9-9fa6-7fded8409501","c_author":"Bedő Iván","category":"vilag","description":"Azért tiltották be a sárkányrepülést, hogy nehogy átrepüljenek fölötte a disszidensek. Évekig tartott felépíteni, de egy pillanat alatt omlott össze a berlini fal.","shortLead":"Azért tiltották be a sárkányrepülést, hogy nehogy átrepüljenek fölötte a disszidensek. Évekig tartott felépíteni, de...","id":"20180205_berlini_fal_tortenelem_nyugat_berlin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bb1f18c-6521-49d9-9fa6-7fded8409501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c7ed89-8b54-43a9-9d67-09c464aaf817","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_berlini_fal_tortenelem_nyugat_berlin","timestamp":"2018. február. 05. 17:40","title":"Az életével játszott, aki megpróbált rajta átjutni, de ma végleg történelem lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Lukács Archívum alapítványa szerint az MTA továbbra is el akarja vinni a kéziratokat az archívumból, de ők ebbe nem mentek bele. ","shortLead":"A Lukács Archívum alapítványa szerint az MTA továbbra is el akarja vinni a kéziratokat az archívumból, de ők ebbe nem...","id":"20180205_Lukacs_Archivum_cafoljak_az_MTA_kozlemenyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e9cb6e5-d5b6-446b-9e8d-95759ff98ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277ffcff-3d90-44c8-9beb-c58b79d43402","keywords":null,"link":"/kultura/20180205_Lukacs_Archivum_cafoljak_az_MTA_kozlemenyet","timestamp":"2018. február. 05. 08:53","title":"Lukács Archívum: cáfolják az MTA közleményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecfa9e8-662b-4280-a5fa-9304d46cd98f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok elnökét leszorítja az MSZP–Párbeszéd listájáról a szocialista párt elnöksége.\r

","shortLead":"A Liberálisok elnökét leszorítja az MSZP–Párbeszéd listájáról a szocialista párt elnöksége.\r

","id":"20180206_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cecfa9e8-662b-4280-a5fa-9304d46cd98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b60d7c-2c19-473a-b22a-9038f8d687e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180206_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet","timestamp":"2018. február. 06. 07:33","title":"Fodor Gábor nem kap befutó helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea693a4a-f217-4264-9563-950c2ed3be74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180205_Eleg_utos_showt_nyomott_Justin_Timberlake_a_Super_Bowlon_de_ezuttal_nem_tepett_le_melltartot__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea693a4a-f217-4264-9563-950c2ed3be74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642962f8-5bd6-4fc5-a2f9-5dc7211e3182","keywords":null,"link":"/kultura/20180205_Eleg_utos_showt_nyomott_Justin_Timberlake_a_Super_Bowlon_de_ezuttal_nem_tepett_le_melltartot__video","timestamp":"2018. február. 05. 10:32","title":"Elég ütős show-t nyomott Justin Timberlake a Super Bowlon, de most nem tépett le melltartót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","shortLead":"\"Ez a legrosszabb reptér a világon\" - írta a kiborult utas. A reptér üzemeltetője csak vállat vonogat. ","id":"20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b30c23c-bc74-4d59-a203-5549a2597f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032717ff-52e4-4b65-8a40-d275d06fec76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180204_Jo_hirunk_a_vilagban_a_delkoreai_kovetseg_elore_figyelmezteti_allampolgarait_hogy_lopnak_a_borondbol_Budapesten","timestamp":"2018. február. 04. 21:02","title":"Jó hírünk a világban: a dél-koreai követség előre figyelmeztet, hogy lopnak a bőröndből Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac0f86c-32d3-47cd-bc93-c08a7f9774c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az, amire talán fejben egy ralis készül is, de, hogy a végeredmény mi lesz, az kiszámíthatatlan.","shortLead":"Ez az, amire talán fejben egy ralis készül is, de, hogy a végeredmény mi lesz, az kiszámíthatatlan.","id":"20180205_Video_160nal_tesztelt_a_ralis_az_erdoben_amikor_felbukkant_ket_acsorgo_renszarvas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac0f86c-32d3-47cd-bc93-c08a7f9774c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f2b15b-cbd4-4614-8c1f-d9102da54118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180205_Video_160nal_tesztelt_a_ralis_az_erdoben_amikor_felbukkant_ket_acsorgo_renszarvas","timestamp":"2018. február. 05. 18:36","title":"Videó: 160-nal tesztelt a ralis az erdőben, amikor felbukkant két ácsorgó rénszarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]