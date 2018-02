[{"available":true,"c_guid":"0c6b7b88-798b-414f-b146-a38337f78ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lemondott szocialista politikus, aki áprilisban már nem indul a választáson, hanem az ügyvédi pálya felé fordul, azt mondja, ő a lehető legszélesebb ellenzéki együttműködésben bízik, de az erőszakos integráció módszerét meghagyná a Fidesznek.","shortLead":"A lemondott szocialista politikus, aki áprilisban már nem indul a választáson, hanem az ügyvédi pálya felé fordul, azt...","id":"20180205_Barandy_Gergely_Meg_a_DKban_is_vannak_akiket_becsulok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6b7b88-798b-414f-b146-a38337f78ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20dbf97-65a0-42ae-a864-37639fd60d99","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Barandy_Gergely_Meg_a_DKban_is_vannak_akiket_becsulok","timestamp":"2018. február. 05. 10:45","title":"Bárándy Gergely: Még a DK-ban is vannak, akiket becsülök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","shortLead":"Ha minden igaz, egy szellemházzal kevesebb lesz nemsokára Budapesten. ","id":"20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a31c36e-cefc-48cc-89ca-79912ab620c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b02751-c2f1-43b1-8065-5f8a7b6ec7f8","keywords":null,"link":"/kkv/20180205_felallvanyoztak_a_volt_partszekhazat_a_koztarsasag_teren","timestamp":"2018. február. 05. 18:52","title":"Felállványozták a volt pártszékházat a II. János Pál pápa téren – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c416e8a0-6561-46f2-8232-da708e373523","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kilenc ellenzéki párt gyűjti az aláírásokat. ","shortLead":"Kilenc ellenzéki párt gyűjti az aláírásokat. ","id":"20180205_Mar_gyujtik_az_alairasokat_a_3as_metros_nepszavazashoz__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c416e8a0-6561-46f2-8232-da708e373523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0ef5c5-8dc1-450a-804d-b1cc398f81ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Mar_gyujtik_az_alairasokat_a_3as_metros_nepszavazashoz__fotok","timestamp":"2018. február. 05. 11:22","title":"Már gyűjtik az aláírásokat a 3-as metrós népszavazáshoz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487d99a-40d3-49c1-9d0e-a776dd05584a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hármas metró akadálymentesítéséről van szó. A most kiadott közleménye előtt már elmondta ugyanezt az ATV-ben.","shortLead":"A hármas metró akadálymentesítéséről van szó. A most kiadott közleménye előtt már elmondta ugyanezt az ATV-ben.","id":"20180205_Tarlos_szerint_annyira_ertelmetlen_a_nepszavazas_hogy_kozlemenyt_is_kiadott_rola","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6487d99a-40d3-49c1-9d0e-a776dd05584a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3913e-381e-40e3-82af-2745e096be4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Tarlos_szerint_annyira_ertelmetlen_a_nepszavazas_hogy_kozlemenyt_is_kiadott_rola","timestamp":"2018. február. 05. 12:58","title":"Tarlós szerint annyira értelmetlen a népszavazás, hogy közleményt is kiadott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","shortLead":"Hívhatjuk persze irdatlan szerencsének is azt, ami az alábbi videóban láthatunk.","id":"20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69d2c166-bbf9-4741-9252-b7dadcbff92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b88183-4ad7-4dc5-a69c-7b9a0ae00356","keywords":null,"link":"/cegauto/20180204_Meg_csak_februar_van_de_lehet_megvan_az_ev_mentese__video","timestamp":"2018. február. 05. 10:22","title":"Még csak február van, de lehet, hogy megvan az év mentése – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az asztrofizikusok jelenleg is azon dolgoznak, hogy nyolc teleszkóp adatit dolgozzák fel, majd ezeket egyesítve – a jelenleg látható sok grafika után – megalkossák emberiség történetének első, fekete lyukról készített fényképét.","shortLead":"Az asztrofizikusok jelenleg is azon dolgoznak, hogy nyolc teleszkóp adatit dolgozzák fel, majd ezeket egyesítve –...","id":"20180205_fekete_lyuk_foto_hogyan_nez_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3941910a-19ab-4b07-9bbd-a6341e3a2a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7767f233-cf36-48c2-848d-d90deb19aa60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_fekete_lyuk_foto_hogyan_nez_ki","timestamp":"2018. február. 05. 07:02","title":"Tudományos szenzáció közeleg: először láthatunk meg egy fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap mint nap láthattuk a tévében kertészeti, gazdálkodási tanácsokat osztogatni. Közönsége ezt most is épp úgy igényli, mint akkor, a Facebookon több mint 400 ezren követik.","shortLead":"A 98 éves Bálint György ma is ugyanolyan szenvedélyesen beszél a kertről, a fákról, a természetről, mint amikor nap...","id":"20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86e6466-76e7-40b7-837f-9c51dcb5555a","keywords":null,"link":"/elet/20180204_balint_gazda_balint_gyorgy_video_portre","timestamp":"2018. február. 04. 20:01","title":"Bálint gazda: \"Nosztalgiával nem sokat foglalkozom, inkább a jövővel\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet - nyomára bukkant egy nemzetközi kutatócsoport lézeres távérzékelés segítségével Guatemalában.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi maja építmények - piramisok, paloták, gátak, összesen több mint 60 ezer különálló szerkezet...","id":"20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc1ecf3-d7fe-4576-a468-e71ce18efedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778ed56-de61-4f08-8ba1-1f059ce7b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_maja_epitmenyek_lidar_lezeres_taverzekeles_felfedezes_guatemala","timestamp":"2018. február. 05. 00:03","title":"60 000 (!) rejtett, ősi maja építményre, köztük egy 30 méteres piramisra bukkantak tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]