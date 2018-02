[{"available":true,"c_guid":"a7a79016-da89-4b8d-ad8d-e0dd92094897","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők frusztráltnak érezzék magukat. Ám szerencsére ez a generáció is egyre hangosabban kéri ki magának a megbélyegzést és a bántó általánosítást – teljes joggal. ","shortLead":"A társadalom által generált, többnyire negatív sztereotípiák nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a változókorban lévő nők...","id":"remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a79016-da89-4b8d-ad8d-e0dd92094897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d949a267-a12e-4b68-99ad-c983634418e6","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180130_Titkos_fegyverek_a_valtozokori_sztereotipiak_ellen","timestamp":"2018. február. 06. 11:55","title":"Titkos fegyverek a változókori sztereotípiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"dd66398a-5deb-4a2a-89b9-590fb69184da","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"42ab363c-a707-4778-82d6-b77d41f9f239","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vagyoni helyzete az e heti HVG fókuszában. A Twitter-üzenet tömörségű vagyonnyilatkozat, és amit mögé sejtenek.","shortLead":"A miniszterelnök vagyoni helyzete az e heti HVG fókuszában. A Twitter-üzenet tömörségű vagyonnyilatkozat, és amit mögé...","id":"20180207_Orban_szegenysegi_bizonyitvanyt_allitott_ki_magarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ab363c-a707-4778-82d6-b77d41f9f239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d3221f-a8ee-43f0-9738-f3ef4dba12a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180207_Orban_szegenysegi_bizonyitvanyt_allitott_ki_magarol","timestamp":"2018. február. 07. 17:03","title":"Orbán szegénységi bizonyítványt állított ki magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db493958-4e89-4fb5-82d2-1e23d15bc35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ewan McGregor most 22 éves lánya nosztalgikus hangulatban volt, és kiposztolt egy imádnivaló családi fotót éppen 22 évvel ezelőttről. ","shortLead":"Ewan McGregor most 22 éves lánya nosztalgikus hangulatban volt, és kiposztolt egy imádnivaló családi fotót éppen 22...","id":"20180206_Ewan_MCGregor_huszoneves_apukakent_pozol_egy_megkopott_csaladi_foton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db493958-4e89-4fb5-82d2-1e23d15bc35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c9cc5a-0c4f-4662-a453-b99535e1cc9f","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Ewan_MCGregor_huszoneves_apukakent_pozol_egy_megkopott_csaladi_foton","timestamp":"2018. február. 06. 12:11","title":"Ewan McGregor huszonéves apukaként pózol egy megkopott családi fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffa646a-78e0-487e-a6c7-d39c33b9e67b","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Könyvet, ételt, színházjegyet – online bármit venni kényelmes és egyszerű. Így van ez a tanulással is, az e-kurzusok hallgatói úgy osztják be az idejüket, ahogyan csak szeretnék, nem kell órarendhez igazodniuk. És nem ez az online tanulás egyetlen előnye. ","shortLead":"Könyvet, ételt, színházjegyet – online bármit venni kényelmes és egyszerű. Így van ez a tanulással is, az e-kurzusok...","id":"eduline_20180206_online_oktatas_elonyok_koltsegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ffa646a-78e0-487e-a6c7-d39c33b9e67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abeb600-c6b9-482a-bc0f-3c6acbf7a63c","keywords":null,"link":"/brandchannel/eduline_20180206_online_oktatas_elonyok_koltsegek","timestamp":"2018. február. 06. 15:00","title":"Több tízmillióan bizonyítják: így is lehet tanulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"c851927e-8552-4f1d-96d3-abd53bc63986","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint nincs bizonyíték arra, hogy Pamela Mastropietrót meggyilkolták, de a nigériai dílere ettől még bűnös lehet. Emiatt az eset miatt kezdett ámokfutásba szombaton egy olasz szélsőséges.","shortLead":"Az ügyészség szerint nincs bizonyíték arra, hogy Pamela Mastropietrót meggyilkolták, de a nigériai dílere ettől még...","id":"20180206_Lehet_hogy_megsem_gyilkoltak_meg_az_olasz_lanyt_akinek_a_halala_miatt_lovoldozni_kellett_egy_szelsoseges","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c851927e-8552-4f1d-96d3-abd53bc63986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d81f0-81bc-43cf-8381-64e2bcb8a6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180206_Lehet_hogy_megsem_gyilkoltak_meg_az_olasz_lanyt_akinek_a_halala_miatt_lovoldozni_kellett_egy_szelsoseges","timestamp":"2018. február. 06. 16:05","title":"Lehet, hogy mégsem gyilkolták meg az olasz lányt, akinek a halála miatt hat embert lőtt meg egy szélsőséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2018 második felében adhatja majd ki az új irodai programcsomagját, a fejlesztők szerint azonban akinek nem Windows 10 van a gépén, az nem tudja majd használni.","shortLead":"A Microsoft 2018 második felében adhatja majd ki az új irodai programcsomagját, a fejlesztők szerint azonban akinek nem...","id":"20180208_microsoft_office_2019_windows_10_frissites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07444df-f9e3-4b14-a2e9-fc74afe2011c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180208_microsoft_office_2019_windows_10_frissites","timestamp":"2018. február. 08. 08:03","title":"Nem Windows 10 van a gépén? Akkor van egy igen kellemetlen hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék a szakemberhiányból adódó gondokat. A végeredmény igen meggyőző lett.","shortLead":"Az amerikai mikrobiológusok összekötötték a mikroszkópot a mesterséges intelligenciával, hogy ilyen módon is enyhítsék...","id":"20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf2b0ffc-2709-4e0a-8265-b880d1df2438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb711981-86c5-4941-bff6-5cd9d460a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180207_okosmikroszkop_mesterseges_intelligencia_egeszsegugy","timestamp":"2018. február. 07. 08:03","title":"Rákötötték a mesterséges intelligenciát egy mikroszkópra: 93%-os pontossággal ismeri fel a halálos kórokozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02d6241-c8d1-4dea-85ab-ec7cdcfd9d76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi sofőrje a havas közúton próbálta megtekerni egy kicsit az autóját, de nem egészen úgy sült el a dolog, mint ahogy azt elsőre elképzelte.","shortLead":"Az Audi sofőrje a havas közúton próbálta megtekerni egy kicsit az autóját, de nem egészen úgy sült el a dolog, mint...","id":"20180208_audi_rendorauto_utkozes_baleset_video_instant_karma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d02d6241-c8d1-4dea-85ab-ec7cdcfd9d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a76a106-8b32-4504-946b-4c9ad43a5214","keywords":null,"link":"/cegauto/20180208_audi_rendorauto_utkozes_baleset_video_instant_karma","timestamp":"2018. február. 08. 04:01","title":"Instant karma: hóban ralizott az audis, aztán jött a rendőrautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]