[{"available":true,"c_guid":"edb717d0-4494-4a71-9c0c-0904d249f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Önként lemondott a hivataláról.","shortLead":"Önként lemondott a hivataláról.","id":"20180211_Ot_eve_szinte_peldatlan_dolgot_tett_a_papa_onkent_lemondott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edb717d0-4494-4a71-9c0c-0904d249f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4430a7bf-59b1-4208-8ff3-4fbf9c71970d","keywords":null,"link":"/kultura/20180211_Ot_eve_szinte_peldatlan_dolgot_tett_a_papa_onkent_lemondott","timestamp":"2018. február. 11. 11:38","title":"Öt éve szinte példátlan dolgot tett a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddc1e03-ff64-4a5c-a915-51c4fc33a6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára jó pár rekord fog születni az idei téli olimpián, azonban még a versenyek előtt elkönyvelhettek egy Guinness-rekordot.","shortLead":"Bizonyára jó pár rekord fog születni az idei téli olimpián, azonban még a versenyek előtt elkönyvelhettek...","id":"20180211_intel_shooting_star_dronok_a_teli_olimpian_guinness_rekord_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ddc1e03-ff64-4a5c-a915-51c4fc33a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2775e3-9509-4359-bff6-debfe5c8c03e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180211_intel_shooting_star_dronok_a_teli_olimpian_guinness_rekord_video","timestamp":"2018. február. 11. 15:23","title":"Még a versenyek előtt megszületett: Guinness-rekord a téli olimpián – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem 2-3 forinttal, hanem annál kicsit nagyobb mértékben süllyed az üzemanyagok ára a hét közepétől. A benzinkutak árai között továbbra is lehet akár 50 forintos különbség is literenként. ","shortLead":"Nem 2-3 forinttal, hanem annál kicsit nagyobb mértékben süllyed az üzemanyagok ára a hét közepétől. A benzinkutak árai...","id":"20180212_a_szokasosnal_nagyobb_arcsokkenes_johet_szerdatol_a_benzinkutaknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969e26cd-fdc4-475f-bbfd-db1e65cd3e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_a_szokasosnal_nagyobb_arcsokkenes_johet_szerdatol_a_benzinkutaknal","timestamp":"2018. február. 12. 14:20","title":"A szokásosnál nagyobb árcsökkenés jöhet szerdától a benzinkutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet 9 helyett 19 százalékos béremelést szeretne. ","shortLead":"A szakszervezet 9 helyett 19 százalékos béremelést szeretne. ","id":"20180212_Sztrajk_ket_orara_leallt_a_Bosch_egyik_miskolci_gyara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33c83-0548-47f1-85a0-92f76a1a39a7","keywords":null,"link":"/kkv/20180212_Sztrajk_ket_orara_leallt_a_Bosch_egyik_miskolci_gyara","timestamp":"2018. február. 12. 13:23","title":"Sztrájk: két órára leállt a Bosch egyik miskolci gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b312b120-4007-424c-99d6-72b53e442d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A trükkök között az egyik régit, a teljes munkaidőben dolgozók részmunkaidős bejelentését még mindig alkalmazzák, de nemcsak így ügyeskednek a munkaadók. ","shortLead":"A trükkök között az egyik régit, a teljes munkaidőben dolgozók részmunkaidős bejelentését még mindig alkalmazzák, de...","id":"20180212_elofordulhat_hogy_kevesebb_lesz_a_fizetes_beremeleskor_megsem_tortenik_jogsertes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b312b120-4007-424c-99d6-72b53e442d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fa97ac-87c0-4f48-973a-6be444e3da6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_elofordulhat_hogy_kevesebb_lesz_a_fizetes_beremeleskor_megsem_tortenik_jogsertes","timestamp":"2018. február. 12. 07:26","title":"Előfordulhat, hogy kevesebb lesz a fizetés béremeléskor, mégsem történik jogsértés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmalap filmgyártási támogatást ítélt meg két készülő mozifilmnek is. Az egyik egy dokumentumfilm lesz, amely az LGT egykori legendás szólógitárosának, Barta Tamásnak a disszidálása utáni éveit mutatja be, a másik produkció pedig az itthon is bemutatott olasz vígjáték, a Teljesen idegenek hazai remake-je lesz Goda Kriszta rendezésében.","shortLead":"A Filmalap filmgyártási támogatást ítélt meg két készülő mozifilmnek is. Az egyik egy dokumentumfilm lesz, amely az LGT...","id":"20180212_Dokumentumfilm_keszul_a_magyar_rocklegendarol_Barta_Tamasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ffcacc-337d-4467-83ab-3a9c2b933e96","keywords":null,"link":"/kultura/20180212_Dokumentumfilm_keszul_a_magyar_rocklegendarol_Barta_Tamasrol","timestamp":"2018. február. 12. 13:03","title":"Dokumentumfilm készül a magyar rocklegendáról, Barta Tamásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d622b8-155a-4279-89ed-a825390bd0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó mostantól takarékos gázolajos erőforrással is kínálja Civic modelljét. ","shortLead":"A japán gyártó mostantól takarékos gázolajos erőforrással is kínálja Civic modelljét. ","id":"20180212_halott_a_dizel_a_honda_szerint_egyaltalan_nem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d622b8-155a-4279-89ed-a825390bd0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7d668f-0875-4896-91c6-58586eecabab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180212_halott_a_dizel_a_honda_szerint_egyaltalan_nem","timestamp":"2018. február. 12. 11:23","title":"Halott a dízel? A Honda szerint egyáltalán nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1807a211-ea69-40c2-8b6b-6d890792c236","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Megkezdődhet a magyar internettartalmak módszeres mentése – évekkel a hasonló külföldi kezdeményezések után, és csak akkor, ha elhárítanak számos technikai és jogi akadályt.","shortLead":"Megkezdődhet a magyar internettartalmak módszeres mentése – évekkel a hasonló külföldi kezdeményezések után, és csak...","id":"201803__a_magyar_internet_archivalasa__aratoszoftverek__digitalis_szemetdomb__mentes_ugyanugy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1807a211-ea69-40c2-8b6b-6d890792c236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b40c2b9-80e0-45a5-93df-30ce1640a1cb","keywords":null,"link":"/tudomany/201803__a_magyar_internet_archivalasa__aratoszoftverek__digitalis_szemetdomb__mentes_ugyanugy","timestamp":"2018. február. 12. 06:55","title":"\"Az internet nem felejt\", de egyre nehezebb lesz megtalálnunk rajta, amit keresünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]