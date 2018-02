[{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dubaji hotel egyetlen méterrel magasabb, mint a korábbi csúcstartó. Az szintén Dubajban áll.","shortLead":"A dubaji hotel egyetlen méterrel magasabb, mint a korábbi csúcstartó. Az szintén Dubajban áll.","id":"20180211_megnyilt_a_vilag_legmagasabb_szallodaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8246b04d-3cfd-4239-90e2-fce4c704354e","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_megnyilt_a_vilag_legmagasabb_szallodaja","timestamp":"2018. február. 11. 19:03","title":"Megnyílt a világ legmagasabb szállodája - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c60500-c44a-48e8-a1fa-4a5cd97a0d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Álláshirdetést feladva szerezte meg egy férfi többtucatnyi ember személyes adatait, majd ezeket felhasználva országszerte vásárolt hitelre telefonokat, de azokat eladta, a részleteit pedig nem fizette.","shortLead":"Álláshirdetést feladva szerezte meg egy férfi többtucatnyi ember személyes adatait, majd ezeket felhasználva...","id":"20180212_piacon_passzolta_el_a_trukkosen_vett_mobilokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c60500-c44a-48e8-a1fa-4a5cd97a0d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195eef3d-d02b-4d78-ab12-d99ab8b816f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_piacon_passzolta_el_a_trukkosen_vett_mobilokat","timestamp":"2018. február. 12. 18:09","title":"Piacon passzolta el a trükkösen vett mobilokat a fifikás csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves csekkforgalomnak csak egy elhanyagolható részét adták fel automatán keresztül. ","shortLead":"Az éves csekkforgalomnak csak egy elhanyagolható részét adták fel automatán keresztül. ","id":"20180212_Nem_nagyon_jottek_be_a_csekkautomatak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=776fa136-1537-46b8-9bbe-e6f8b7b9a90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f809dd-a2e8-4fba-bda2-76480cc37c8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180212_Nem_nagyon_jottek_be_a_csekkautomatak","timestamp":"2018. február. 12. 05:25","title":"Nem nagyon jöttek be a csekkautomaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55d0cb3-0f34-473d-b154-2a523ff0713e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonöt évvel ezelőtt egy parlamenti felszólalásában számos érvet hozott Áder János arra, miért nem támogatja a Fidesz a szavazati jog kiterjesztését a külföldön élő magyar állampolgárokra. ","shortLead":"Huszonöt évvel ezelőtt egy parlamenti felszólalásában számos érvet hozott Áder János arra, miért nem támogatja a Fidesz...","id":"20180211_ader_a_fidesz_is_ellenezte_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_is_szavazhassanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55d0cb3-0f34-473d-b154-2a523ff0713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2de636-4ea9-4d51-8fc5-1055054422e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180211_ader_a_fidesz_is_ellenezte_hogy_a_kulfoldon_elo_magyarok_is_szavazhassanak","timestamp":"2018. február. 11. 17:33","title":"Amikor még a Fidesz ellenezte, hogy a külföldön élő magyarok is szavazhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f9b61a-2cbb-4745-88c5-ca3404c849c3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az IM államtitkára talárt öltött zsoldosokról és ostrom alatt álló igazságszolgáltatásról nyilatkozott, az Igazságügyi Minisztérium azonban pusztán aggódik, de nem lép.","shortLead":"Az IM államtitkára talárt öltött zsoldosokról és ostrom alatt álló igazságszolgáltatásról nyilatkozott, az Igazságügyi...","id":"20180212_A_kormany_olbe_tett_kezzel_nezi_az_igazsgszolgaltatas_ostromat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5f9b61a-2cbb-4745-88c5-ca3404c849c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3330a-568c-4085-8325-c7ef45cd8ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_A_kormany_olbe_tett_kezzel_nezi_az_igazsgszolgaltatas_ostromat","timestamp":"2018. február. 12. 16:43","title":"A kormány ölbe tett kézzel nézi az igazságszolgáltatás ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, a választásig a Fidesz akár húszezreseket is tömködhet a választópolgárok zsebébe, az ÁSZ akkor sem fogja máskor, mint 2018 második felében vizsgálni a gazdálkodását.

","shortLead":"Úgy tűnik, a választásig a Fidesz akár húszezreseket is tömködhet a választópolgárok zsebébe, az ÁSZ akkor sem fogja...","id":"20180212_Hiaba_gyanus_a_fideszes_plakatugylet_az_ASZ_csak_a_valasztas_utan_vizsgalja_a_part_gazdalkodasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc37b105-cb80-46c0-bc57-7af32578e925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ac51eb-4197-47fe-a078-35e0a41ecf51","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Hiaba_gyanus_a_fideszes_plakatugylet_az_ASZ_csak_a_valasztas_utan_vizsgalja_a_part_gazdalkodasat","timestamp":"2018. február. 12. 15:49","title":"Hiába gyanús a fideszes plakátügylet, az ÁSZ csak a választás után vizsgálja a párt gazdálkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","shortLead":"Magasat, de elfogadhatót – magyarázta pártja, a CDU nevében a német kancellár. \r

","id":"20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=143928cd-838b-4604-8a1c-8eaf158ca365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c501c-c90b-47b7-890d-fe6735ea7032","keywords":null,"link":"/vilag/20180211_merkel_magas_arat_fizettunk_a_koalicioert","timestamp":"2018. február. 11. 20:33","title":"Merkel: Magas árat fizettünk a koalícióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta a Fidesz betartani a saját maga által hozott plakáttörvényt, ezért az Együtt feljelenti, ál a párt közleményében. A párt bemártja Orbánékat az ÁSZ-nál is.\r

\r

l","shortLead":"Nem tudta a Fidesz betartani a saját maga által hozott plakáttörvényt, ezért az Együtt feljelenti, ál a párt...","id":"20180212_Feljelenti_az_Egyutt_a_Fideszt_a_plakattorveny_megsertesenek_gyanuja_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8e60f-9805-4150-9875-73e2af10f42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Feljelenti_az_Egyutt_a_Fideszt_a_plakattorveny_megsertesenek_gyanuja_miatt","timestamp":"2018. február. 12. 14:36","title":"Feljelenti az Együtt a Fideszt a plakáttörvény megsértésének gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]