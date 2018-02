[{"available":true,"c_guid":"56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kövér Balázs már korábban is a bírói csapat jelöltje volt, Pádár Beáta viszont beugróként érkezett. A keddi versenynapon mindketten dolgoznak a Gangneung Arenában. ","shortLead":"Kövér Balázs már korábban is a bírói csapat jelöltje volt, Pádár Beáta viszont beugróként érkezett. A keddi...","id":"20180213_magyar_short_track_birok_pjongcsang","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56a885f1-01d0-474c-b0a8-441694f2c665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09525b6-1daf-45d0-aa43-30489aeb587b","keywords":null,"link":"/sport/20180213_magyar_short_track_birok_pjongcsang","timestamp":"2018. február. 13. 12:55","title":"Magyar bírók az olimpián: \"Tartjuk a magyar csapattal a tisztes távolságot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.ON, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni. A rezsibiztos megmagyarázta a dolgot.","shortLead":"Havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér az E.ON, mint amennyit az állami szolgáltatónál kell fizetni...","id":"20180213_Nemeth_Szilard_uzent_az_olcso_gazt_ado_EONnak_ne_avatkozzon_be_a_valasztasokba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cce533a-7b64-43b4-90b6-82aebf9ce9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7300091c-3007-440c-b6ea-63914230af53","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Nemeth_Szilard_uzent_az_olcso_gazt_ado_EONnak_ne_avatkozzon_be_a_valasztasokba","timestamp":"2018. február. 13. 14:33","title":"Németh Szilárd üzent az olcsó gázt adó E.ON-nak: ne avatkozzon be a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 23 millió forintot kell fizetnie a Ledina Kerámiához átigazolt 115 volt Zsolnay-dolgozónak, akiket a fideszes városvezetés csábított át korábban. Egy bírósági döntés szerint a dolgozók jogellenesen mondtak fel, így most kártérítést fizettetnek velük. A Szabad Pécs szerint fejenként nagyjából 200 ezer forintos összegről van szó, de ez akár több tízezer forinttal is emelkedhet.","shortLead":"Több mint 23 millió forintot kell fizetnie a Ledina Kerámiához átigazolt 115 volt Zsolnay-dolgozónak, akiket a fideszes...","id":"20180213_Zsolnaypuccs_sulyos_milliokat_akasztottak_a_dolgozok_nyakaba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4ea900d-7c1a-493c-b3d5-f4185be21482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bf2097-d612-4f92-8798-256773f23bd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180213_Zsolnaypuccs_sulyos_milliokat_akasztottak_a_dolgozok_nyakaba","timestamp":"2018. február. 13. 16:00","title":"Zsolnay-puccs: súlyos milliókat akasztottak a dolgozók nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam mintegy 350 harcosa közel 80 hozzátartozójával együtt megadta magát a szíriai lázadóknak kedden.","shortLead":"Az Iszlám Állam mintegy 350 harcosa közel 80 hozzátartozójával együtt megadta magát a szíriai lázadóknak kedden.","id":"20180213_Megadta_magat_a_lazadoknak_az_Iszlam_Allam_tobb_szaz_harcosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bfa7fd-3386-4681-b4bd-ee46833a4a82","keywords":null,"link":"/vilag/20180213_Megadta_magat_a_lazadoknak_az_Iszlam_Allam_tobb_szaz_harcosa","timestamp":"2018. február. 13. 20:41","title":"Megadta magát a lázadóknak az Iszlám Állam több száz harcosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Feró megérti Magasvári Viktor döntését.","shortLead":"Nagy Feró megérti Magasvári Viktor döntését.","id":"20180214_Elhagyja_az_orszagot_a_Beatrice_gitarosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0e338f-4beb-4f96-9885-987ad7889506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54141fda-27bc-4e82-a116-f7456c2b9e5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180214_Elhagyja_az_orszagot_a_Beatrice_gitarosa","timestamp":"2018. február. 14. 09:27","title":"Elhagyja az országot a Beatrice gitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40948c2c-7191-43bf-8751-055acf6b4de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadója előzetesbe került. Édesanyja megtörten nyilatkozott az RTL Híradónak.","shortLead":"Támadója előzetesbe került. Édesanyja megtörten nyilatkozott az RTL Híradónak.","id":"20180213_egy_17_eves_focistat_keseltek_halalra_tapioszentmartonban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40948c2c-7191-43bf-8751-055acf6b4de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649cde8-cc16-4612-a8a0-1ab2f59a5acf","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_egy_17_eves_focistat_keseltek_halalra_tapioszentmartonban","timestamp":"2018. február. 13. 20:41","title":"Egy 17 éves focistát késeltek halálra Tápiószentmártonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a7c91-4f6c-4608-b6a0-d85c6886ddef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"31,5 milliárd forint áll rendelkezésre.","shortLead":"31,5 milliárd forint áll rendelkezésre.","id":"20180214_Kkvk_megnyilt_a_keret_most_kell_palyazni_kepzesekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a7c91-4f6c-4608-b6a0-d85c6886ddef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4447b09a-01b9-4cff-92c8-25f17668ee3e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Kkvk_megnyilt_a_keret_most_kell_palyazni_kepzesekre","timestamp":"2018. február. 14. 09:28","title":"Kkv-k: megnyílt a keret, most kell pályázni képzésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A parlament elé került a Stop Soros-törvénycsomag. Az idegenrendészeti távoltartás különösen erősre sikerült. Ha valaki ellen alkalmazzák, az akár saját otthonából is ki lehet tiltva.","shortLead":"A parlament elé került a Stop Soros-törvénycsomag. Az idegenrendészeti távoltartás különösen erősre sikerült. Ha valaki...","id":"20180214_Torvenyi_abszurd_Pinter_Sandor_donti_el_ki_mehet_haza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33e71f9f-d1dc-4bd1-b71a-925da67420dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adcfdd6-bfb5-4dce-96b3-bb43373200ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_Torvenyi_abszurd_Pinter_Sandor_donti_el_ki_mehet_haza","timestamp":"2018. február. 14. 11:02","title":"Törvényi abszurd: Pintér Sándor dönti el, ki mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]