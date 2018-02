[{"available":true,"c_guid":"353e902a-f153-4466-8223-34301e025438","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Központi utasítás érkezett arról, mit mondjanak, ha az Eliosról vagy Orbán Viktor vejéről kérdezik őket.","shortLead":"Központi utasítás érkezett arról, mit mondjanak, ha az Eliosról vagy Orbán Viktor vejéről kérdezik őket.","id":"20180216_sorvezetot_kaptak_a_fideszes_politikusok_tiborcz_ugyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353e902a-f153-4466-8223-34301e025438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3d8ba8-ac43-4d0d-9e0e-9aea7983181d","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_sorvezetot_kaptak_a_fideszes_politikusok_tiborcz_ugyben","timestamp":"2018. február. 16. 07:55","title":"Sorvezetőt kaptak a fideszes politikusok Tiborcz-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea42f6e-69c5-4069-bd79-a0218008cb1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség sajnos nem fogadhat el ilyen adományokat. ","shortLead":"Az ügyészség sajnos nem fogadhat el ilyen adományokat. ","id":"20180216_Polt_Peter_visszakuldte_Szigetvari_Viktor_bilincset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea42f6e-69c5-4069-bd79-a0218008cb1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c99d8-4d60-403a-8dfb-9668ec0e10ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Polt_Peter_visszakuldte_Szigetvari_Viktor_bilincset","timestamp":"2018. február. 16. 16:49","title":"Polt Péter visszaküldte Szigetvári Viktor bilincsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány szóvicc után nekiment Orbánnak: ő a „bűn hordozója”. Gyurcsány után a következő sztárvendég Csepregi Éva, ezzel vége is volt a bulinak.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc DK-elnök egy kizárólag erre az alkalomra készített filmre vonult be. Az OLAF vizsgálat miatt néhány...","id":"20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e387a0df-f742-4038-a730-c145116e7772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f3c910-a3ca-4c4b-ba35-271709bb3636","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Bulihangulattal_lufikkal_es_kinos_szoviccekkel_nyitotta_meg_a_kampanyt_a_DK","timestamp":"2018. február. 17. 13:07","title":"Bulihangulattal, lufikkal és kínos szóviccekkel nyitotta meg a kampányt a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 93 pártot vettek nyilvántartásba a választásokra. ","shortLead":"Eddig 93 pártot vettek nyilvántartásba a választásokra. ","id":"20180216_Magyar_Autosokert_NEM__ilyen_partok_is_indulnak_a_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c850cfb7-f4d0-42ea-a649-33af1a391d23","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Magyar_Autosokert_NEM__ilyen_partok_is_indulnak_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 16. 16:01","title":"Magyar Autósokért, NEM – ilyen pártok is indulnak a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78839f85-c579-42ec-9991-cb4100921b67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dán bank az ügyfelek pénzét zárolta, ennél sokkal többet.\r

","shortLead":"A dán bank az ügyfelek pénzét zárolta, ennél sokkal többet.\r

","id":"20180216_Kiperelt_ketmilliardot_a_Saxo_Banktol_a_BudaCash_felszamoloja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78839f85-c579-42ec-9991-cb4100921b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254f6709-5e34-41cd-9564-84bc6ff21c83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Kiperelt_ketmilliardot_a_Saxo_Banktol_a_BudaCash_felszamoloja","timestamp":"2018. február. 16. 17:46","title":"Kiperelt kétmilliárdot a Saxo Banktól a Buda-Cash felszámolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25208e39-d4d9-4ed9-9ef3-c18f5fe4b1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ha valaki azt hitte volna, hát most le kell lomboznunk. ","shortLead":"Ha valaki azt hitte volna, hát most le kell lomboznunk. ","id":"20180216_Ezt_biztos_muszaj_volt_kimondani_a_sult_krumpli_nem_noveszti_a_hajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25208e39-d4d9-4ed9-9ef3-c18f5fe4b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c2ad11c-93ba-4102-81a5-f033dffe2f81","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Ezt_biztos_muszaj_volt_kimondani_a_sult_krumpli_nem_noveszti_a_hajat","timestamp":"2018. február. 16. 20:10","title":"Ezt biztos muszáj volt kimondani: a sült krumpli nem növeszti a hajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac1722e-2979-4fee-95bd-cadbcc97785a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes által nemrégiben bejelentett Bugatti-verő hipersportkocsi ihlette ezt az elképesztő vízi járművet. ","shortLead":"A Mercedes által nemrégiben bejelentett Bugatti-verő hipersportkocsi ihlette ezt az elképesztő vízi járművet. ","id":"20180216_3100_loeros_cigaretta_ez_az_amg_nem_aszfalton_hanem_vizen_szaguld","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac1722e-2979-4fee-95bd-cadbcc97785a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457dfe71-4b79-4a07-81e5-68419595b896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_3100_loeros_cigaretta_ez_az_amg_nem_aszfalton_hanem_vizen_szaguld","timestamp":"2018. február. 16. 11:21","title":"3100 lóerős cigaretta: ez az AMG nem aszfalton, hanem vízen száguld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy napra teleszórta Instagram-oldalát képekkel. Ezeknek már már hűlt helye.","shortLead":"Egy napra teleszórta Instagram-oldalát képekkel. Ezeknek már már hűlt helye.","id":"20180216_Ahogy_jott_ugy_el_is_tunt_Kanye_West","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b92274-8efe-482c-b46c-716092ed7055","keywords":null,"link":"/elet/20180216_Ahogy_jott_ugy_el_is_tunt_Kanye_West","timestamp":"2018. február. 16. 15:07","title":"Ahogy jött, úgy el is tűnt Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]