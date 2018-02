[{"available":true,"c_guid":"b2530fa9-2b0c-4aa4-857b-1d39e78c34a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az mfor.hu szerint ennél több pénzt egyetlen más cég, szervezet sem kapott az állami társaságtól tavaly. ","shortLead":"Az mfor.hu szerint ennél több pénzt egyetlen más cég, szervezet sem kapott az állami társaságtól tavaly. 2018. február. 16. 13:15 Százmilliót ajándékozott a Fradinak a Szerencsejáték Zrt.

A japán gyártó hamarosan megejti a Magyarországon elképesztően népszerű típus első ráncfelvarrását.
2018. február. 16. 13:26 Kémfotók: megújul hazánk legnépszerűbb autója, a Suzuki Vitara

A színésznő két és fél év után elvált Justin Theroux-tól.
2018. február. 16. 09:15 Eddig tartott Jennifer Aniston házassága

A vírussal a hírek szerint Ukrajnát próbálták destabilizálni az oroszok, de elszabadult, és mintegy 60 ország 200 vállalatának számítógépes hálózatát is megkárosította.
2018. február. 16. 05:25 A Fehér Ház szerint az oroszok állnak az Európán végigsöpört kibertámadások mögött Kampánystartot hirdetett és évértékelő beszédet tartott a parlamentbe készülő Momentum elnöke, Fekete-Győr András. A már korábban bemutatott kormányprogram mellett a párt ellenzéki programot is hirdetett a fiatal generációt képviselni kívánó párt vezetője, mert mint fogalmazott, abban a mostani ellenzéknek is van felelőssége, hogy Orbán az újabb kétharmadra is van esélye.
2018. február. 17. 19:58 Momentum: ütni-verni fogjuk a rendszert, míg össze nem roppan

Teljesen megújult a dél-koreai gyártó népszerű kompakt modellje, mutatjuk az élőben elsőként a Genfi Autószalonon megtekinthető új Ceedet.
2018. február. 16. 09:21 Itt az új koreai VW Golf: leleplezték a 2018-as Kia Ceedet, ami már önvezetésre is képes Felfedezték maguknak az üdülőövezeteket és zártkerteket a nagyvárosok megdrágult lakáspiacáról kiszoruló kispénzű vevők. Még Budapest környékén is lehet 5 millió forint alatt lakható vagy azzá tehető ingatlant vásárolni.
2018. február. 16. 11:04 Zártkertekbe és üdülőövezetekbe szorulnak a kispénzű vevők az elszálló budapesti árak miatt

Nem sokáig várt a kormány a válasszal arra, hogy a Kúria a közelmúltban két ügyben is kimondta: törvénysértő határozatokat közölt a jegybank alelnöke.
2018. február. 17. 16:15 Törvénymódosítással védenék meg az MNB-t az újabb leégéstől