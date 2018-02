[{"available":true,"c_guid":"dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négynapos munkahéttel és kötelező katonai kiképzéssel kampányol többek között a hivatásos katonaként, később belügyesként, majd a Nemzetbiztonsági Hivatalnál is szolgált Schiller László legújabb szociáldemokrata pártja.","shortLead":"Négynapos munkahéttel és kötelező katonai kiképzéssel kampányol többek között a hivatásos katonaként, később...","id":"20180222_Titkosugynok_is_bejelentkezett_a_valasztason","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd027248-d41d-4d9d-8cd7-7dfec69f8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44b8498-a72c-4cf9-9b20-8189a7d690e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180222_Titkosugynok_is_bejelentkezett_a_valasztason","timestamp":"2018. február. 22. 10:50","title":"Volt titkosügynök is bejelentkezett: 94 körzetben indulnának az ellenzék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","shortLead":"A párt a választási bizottsághoz fordult, amely a jogsértést megállapította, de nem szabott ki büntetést.","id":"20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc2f619-1761-40e2-953b-9a06d9bc19d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180223_Jogszerutlenul_vette_el_a_Tesco_biztonsagi_ore_a_Momentum_alairasgyujto_iveit","timestamp":"2018. február. 23. 16:39","title":"Jogszerűtlenül vette el a Tesco biztonsági őre a Momentum aláírásgyűjtő íveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És beszóltak a multikat bíráló miniszterelnöknek.","shortLead":"És beszóltak a multikat bíráló miniszterelnöknek.","id":"20180222_Mar_meg_sem_lepodunk_megint_bert_emel_a_Lidl","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e47fed-b21b-4f66-b1fd-638cd072953b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_Mar_meg_sem_lepodunk_megint_bert_emel_a_Lidl","timestamp":"2018. február. 22. 11:54","title":"Már meg sem lepődünk: bért emel a lengyel Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b9b09b-9aa1-4f85-84a0-95394463bf67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb jött a csődbiztos Csanádpalotára, mint az egy hónapja megígért pénz, így egyelőre érintetlen marad a 72 millió forintos gyorssegély. Ha előbb jön a pénz, mint ahogy hivatalosan kirendelik a csődbiztost, akkor talán az adósságrendezési eljárás is elkerülhető lett volna.","shortLead":"Előbb jött a csődbiztos Csanádpalotára, mint az egy hónapja megígért pénz, így egyelőre érintetlen marad a 72 millió...","id":"20180223_Megjott_a_csodbejutott_Csanadpalotara_a_vart_72_millio_forint_de_meg_nem_nyulhatnak_hozza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45b9b09b-9aa1-4f85-84a0-95394463bf67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bcce0b-27cc-40e2-afb9-25ec2733c2b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_Megjott_a_csodbejutott_Csanadpalotara_a_vart_72_millio_forint_de_meg_nem_nyulhatnak_hozza","timestamp":"2018. február. 23. 13:00","title":"Megjött a csődbejutott Csanádpalotára a várt 72 millió forint, de még nem nyúlhatnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8680f694-2639-4d15-83ce-6decd859bc37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy budapesti hotelnek szórt csillagokat a Forbes Travel Guide, az egyetlen – magát függetlennek aposztrofáló – nemzetközi kalauz, amely teljeskörűen értékel luxushoteleket, éttermeket és spákat.","shortLead":"Négy budapesti hotelnek szórt csillagokat a Forbes Travel Guide, az egyetlen – magát függetlennek aposztrofáló –...","id":"20180221_Budapesti_luxus_igenyes_utazoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8680f694-2639-4d15-83ce-6decd859bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc5e848-6593-4142-85b8-72d3a2801ffc","keywords":null,"link":"/elet/20180221_Budapesti_luxus_igenyes_utazoknak","timestamp":"2018. február. 22. 09:19","title":"Budapesti luxus igényes utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","shortLead":"A kórház orvos-igazgatója hangsúlyozta, elszigetelt esetről van szó.","id":"20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4745b39-366a-4647-a994-b615ea4fe338","keywords":null,"link":"/elet/20180223_Kanyaros_beteget_apoltak_Budapesten","timestamp":"2018. február. 23. 17:58","title":"Kanyarós beteget ápoltak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB a mai napon berendelte és személyesen kért tájékoztatást a veronai buszbaleset kárrendezését végző biztosító felső vezetésétől – olvasható a jegybank közleményében. ","shortLead":"Az MNB a mai napon berendelte és személyesen kért tájékoztatást a veronai buszbaleset kárrendezését végző biztosító...","id":"20180223_mnb_veronai_aldozatok_biztositoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6a284f-5108-4608-81db-91dc0af0992b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180223_mnb_veronai_aldozatok_biztositoja","timestamp":"2018. február. 23. 16:27","title":"Számonkérte az MNB a veronai áldozatok elmeorvosi vizsgálatát előíró biztosítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Ahogy egyre többet hallunk az önvezető autók terjedéséről, úgy egyre kevésbé hökkenünk meg azokon a prognózisokon, hogy húsz éven belül, vagy akár hamarabb eltűnhetnek a sofőr állások. De számos olyan foglalkozás van még, amelyet az automatizáció két évtizeden belül megszüntethet, ezekből mutatunk be párat a cikkünkben.","shortLead":"Ahogy egyre többet hallunk az önvezető autók terjedéséről, úgy egyre kevésbé hökkenünk meg azokon a prognózisokon...","id":"20180222_7_foglalkozas_amelyrol_nem_hitte_hogy_eltunhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5f75e4-30d6-4351-a452-b04d1f6296d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053d656a-d28e-4c98-9910-07d91923f912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180222_7_foglalkozas_amelyrol_nem_hitte_hogy_eltunhet","timestamp":"2018. február. 22. 14:35","title":"Hét foglalkozás, amelyről nem hitte, hogy eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]