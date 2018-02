[{"available":true,"c_guid":"c49ba436-4430-4c9d-8a66-0b46d6fb71e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A márka szeretné megmutatni vásárlóinak, hogy a tökéletesség nem létezik.","shortLead":"A márka szeretné megmutatni vásárlóinak, hogy a tökéletesség nem létezik.","id":"20180224_Strias_szeplos_es_vitiligos_probababakra_adta_ruhait_egy_brit_uzlet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c49ba436-4430-4c9d-8a66-0b46d6fb71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa81db6e-a080-42d2-b8e2-1c16167d8a72","keywords":null,"link":"/elet/20180224_Strias_szeplos_es_vitiligos_probababakra_adta_ruhait_egy_brit_uzlet","timestamp":"2018. február. 24. 15:51","title":"Striás, szeplős és vitiligós próbababákra adta ruháit egy brit üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nők munkaerőpiaci elhelyezkedését, az atipikus foglalkoztatási formák megismertetését segítő központot alakítanak ki Keszthelyen 200 millió forintos pályázat révén - tájékoztatta a Keszthelyi Városfejlesztő Egyszemélyes Nonprofit Kft. az MTI-t.","shortLead":"A nők munkaerőpiaci elhelyezkedését, az atipikus foglalkoztatási formák megismertetését segítő központot alakítanak ki...","id":"20180225_Ahol_a_no_van_a_kozpontban_Keszthelyi_kezdemenyezes_200_milliobol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f685fdd-75f4-4e72-a5a4-0bc345c484bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Ahol_a_no_van_a_kozpontban_Keszthelyi_kezdemenyezes_200_milliobol","timestamp":"2018. február. 25. 10:05","title":"Ahol a nő van a központban: Keszthelyi kezdeményezés 200 millióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b2591b-956d-4e66-8e4c-fb8c7d6ce050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett plakátja feltűnt Hódmezővásárhelyen is.","shortLead":"Szél Bernadett plakátja feltűnt Hódmezővásárhelyen is.","id":"20180225_Az_LMP_is_leszerzodott_Garancsi_cegevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70b2591b-956d-4e66-8e4c-fb8c7d6ce050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9cbd0f-7a08-403c-8444-401ed60233d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Az_LMP_is_leszerzodott_Garancsi_cegevel","timestamp":"2018. február. 25. 19:14","title":"Az LMP is leszerződött Garancsi cégével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede81b42-5a79-4bd0-80af-1a9f9a63e01b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján a Nissan Micra sofőrje nem engedte el a mentőautót, a sofőr szerint azonban minden körülményt figyelembe véve ő jól cselekedett.","shortLead":"A felvétel alapján a Nissan Micra sofőrje nem engedte el a mentőautót, a sofőr szerint azonban minden körülményt...","id":"20180226_szirenazo_mentoauto_nissan_micra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede81b42-5a79-4bd0-80af-1a9f9a63e01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a73a104-0a51-4aa9-8d3b-eb59e58afdb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180226_szirenazo_mentoauto_nissan_micra","timestamp":"2018. február. 26. 04:01","title":"Szirénázó mentőautót tartott fel egy autós a 82-es főúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112ce524-4c65-46f3-a09e-c2ce2275b2fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Dől a pénz az űrkutatással foglalkozó magáncégekbe. Az államiaknál sokkal rugalmasabb vállalatok lassan kiszorítják a piacról a régi idők „dinoszauruszait”.","shortLead":"Dől a pénz az űrkutatással foglalkozó magáncégekbe. Az államiaknál sokkal rugalmasabb vállalatok lassan kiszorítják...","id":"201808__ujraketaverseny__musk_alma__magyar_eselyek__urangyalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112ce524-4c65-46f3-a09e-c2ce2275b2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8c8681-9db3-44dc-8baf-36351eb3a4fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201808__ujraketaverseny__musk_alma__magyar_eselyek__urangyalok","timestamp":"2018. február. 25. 12:30","title":"Musk, Bezos, Beck és a többiek: Űrvagányok klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae653303-8fd6-48f1-997a-00fe4d08bb65","c_author":"","category":"itthon","description":"Működött az ellenzéki összefogás, Márki-Zay Péter legyőzte a Fidesz jelöltjét Lázár János városában. Így örült az ellenzéki jelölt és a stáb, amikor kiderült, előnyük behozhatatlan.","shortLead":"Működött az ellenzéki összefogás, Márki-Zay Péter legyőzte a Fidesz jelöltjét Lázár János városában. Így örült...","id":"20180225_Igy_orultek_MarkiZay_fohadiszallasan__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae653303-8fd6-48f1-997a-00fe4d08bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57f242-40f7-4d05-9d41-0e819972d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Igy_orultek_MarkiZay_fohadiszallasan__video","timestamp":"2018. február. 25. 20:34","title":"Így örültek Márki-Zay főhadiszállásán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339f3f5f-c8be-4061-8609-3daab161da9d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A rendszerváltó országokban az önkényuralmi kultúra sokkal erősebb, mint Nyugat-Európában, és ez megfelelő terep a populista politikusok fellépéséhez – mondja Gérard Roland, a Berkeley Egyetem professzora.","shortLead":"A rendszerváltó országokban az önkényuralmi kultúra sokkal erősebb, mint Nyugat-Európában, és ez megfelelő terep...","id":"201805__gerard_roland__kulturalis_hagyomanyrol_autokraciarol__kultursokk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=339f3f5f-c8be-4061-8609-3daab161da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df13334-89ed-42d1-ab76-a9766ee23574","keywords":null,"link":"/gazdasag/201805__gerard_roland__kulturalis_hagyomanyrol_autokraciarol__kultursokk","timestamp":"2018. február. 24. 17:30","title":"A kleptokrata állam vezetői úgy használják hatalmukat, mint egy ATM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446d2ead-4f3d-4db7-9564-aba87fc9946c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A külcsín nem sokat változott tavalyhoz képest, de a borítás alatt azért bőven akad új fejlesztés. És most először egy valamiben jelentősen különbözik egymástól a zászlóshajó kategóriás testvérpáros két tagja. Az S9 és az S9+.","shortLead":"A külcsín nem sokat változott tavalyhoz képest, de a borítás alatt azért bőven akad új fejlesztés. És most először...","id":"20180225_samsung_galaxy_s9_kamera_ara_megjelenes_ido_mennyibe_kerul_elorendeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=446d2ead-4f3d-4db7-9564-aba87fc9946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006265c6-7187-4522-a271-7a3c7251cadf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180225_samsung_galaxy_s9_kamera_ara_megjelenes_ido_mennyibe_kerul_elorendeles","timestamp":"2018. február. 25. 19:23","title":"Itt a Samsung Galaxy S9, megérkezett az elég durva kamerás új csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]