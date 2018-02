Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianluigi Buffon megváltoztatja döntését, és újra kész szerepelni az olasz labdarúgó-válogatottban, amennyiben meghívót kap a csapat következő mérkőzéseire.","shortLead":"Gianluigi Buffon megváltoztatja döntését, és újra kész szerepelni az olasz labdarúgó-válogatottban, amennyiben meghívót...","id":"20180227_buffon_visszaterhet_az_olasz_valogatottba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32785f2-277f-4ede-ba79-4d8a6c7a4791","keywords":null,"link":"/sport/20180227_buffon_visszaterhet_az_olasz_valogatottba","timestamp":"2018. február. 27. 17:35","title":"Buffon olyan, mint Batman: csak jelezni kell neki, és megjelenik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a804a1b2-ae4a-4dc1-a335-c5a6fa6dd3e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megfellebbezték a Vas megyei 1-es számú választókerület választási bizottságának azt a nem jogerős határozatát, amelyben a testület Czeglédy Csabát független jelöltként nyilvántartásba vette az április 8-i parlamenti választásra – közölte a helyi választási iroda vezetője hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Megfellebbezték a Vas megyei 1-es számú választókerület választási bizottságának azt a nem jogerős határozatát...","id":"20180226_Megfellebbeztek_az_elozetesben_levo_Czegledy_jeloltseget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a804a1b2-ae4a-4dc1-a335-c5a6fa6dd3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1f8304-4176-4fce-9ff5-713cf513a1d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Megfellebbeztek_az_elozetesben_levo_Czegledy_jeloltseget","timestamp":"2018. február. 26. 12:51","title":"Megfellebbezték az előzetesben lévő Czeglédy jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi 1000 eurót (több mint 300 ezer forint) kapott lakbértámogatás címén. Az asszony munkaügyi államtitkár volt, és szintén távozott tisztségéből.","shortLead":"Lemondott Görögország gazdasági és fejlesztési minisztere, miután a helyi sajtó megírta: neje, akivel együtt él, havi...","id":"20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92e1d9cd-c9ee-43f3-b7fb-cdd30bb6db7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64364e94-f99f-4397-bc47-8b88249147aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180227_Tavozik_a_kormanybol_a_dollarmilliomos_hazaspar_mert_az_asszony_felvette_a_busas_lakbertamogatast","timestamp":"2018. február. 27. 13:12","title":"Távozik a kormányból a dollármilliomos házaspár, mert az asszony felvette a busás lakbértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Adómentesen segíthetnek a cégek, hogy a dolgozóik melegedjenek, de nem mindegy, mit adnának a munkavállalóknak.","shortLead":"Adómentesen segíthetnek a cégek, hogy a dolgozóik melegedjenek, de nem mindegy, mit adnának a munkavállalóknak.","id":"20180226_Adoabszurd_magyar_modra_a_forro_tea_adomentes_a_kave_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3090557b-b7f5-415e-8bc1-5557c1406497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b04953-d3b4-49ca-87d6-71a57272ade7","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180226_Adoabszurd_magyar_modra_a_forro_tea_adomentes_a_kave_nem","timestamp":"2018. február. 26. 14:16","title":"Adóabszurd magyar módra: a forró tea adómentes, a kávé nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki partnereivel a Facebook. Az újdonságot a világon két helyen tesztelik, ezek közül az egyik Budapest és vonzáskörzete, ahol a Magyar Telekom száll be a projektbe.","shortLead":"A leggyorsabb vezetékes internet-hozzáférésekhez hasonlóan gyors, de vezeték nélküli technológiát dolgozott ki...","id":"20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19e9d3a-df2f-4710-a6e6-60555b689944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3a36f-3e50-48cc-84fb-e0cfc853fd6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180226_facebook_terragraph_telecom_infra_project_tip_gyors_vezetek_nelkuli_internet_1_gbps_sebesseg_savszellesses","timestamp":"2018. február. 26. 17:03","title":"Nagy dolog készül Budapesten: nálunk próbálja ki új, szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c838f9-89c9-46e1-b0cf-2d9194c3f594","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ennek már fele sem tréfa, piros riasztás, a tél csak azért is bekeményített. S az utcán rászorulók, akinek nincs fedél a feje fölött. Ilyenkor egy pohár forró tea is életmentő lehet. Csak egy gesztus – mint a TAKE A TEA.","shortLead":"Ennek már fele sem tréfa, piros riasztás, a tél csak azért is bekeményített. S az utcán rászorulók, akinek nincs fedél...","id":"20180226_Igy_is_lehet__egy_pohar_forro_tea","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33c838f9-89c9-46e1-b0cf-2d9194c3f594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d81e8b-9f04-42bd-a719-f183a1043748","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Igy_is_lehet__egy_pohar_forro_tea","timestamp":"2018. február. 27. 08:13","title":"A vörös kód kihozza az emberekből a jóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkét gépnél a sebesség-visszajelzővel volt probléma. ","shortLead":"Mindkét gépnél a sebesség-visszajelzővel volt probléma. ","id":"20180226_Nem_is_egy_muszaki_hibas_Wizz_Airgep_hajtott_ma_vegre_kenyszerleszallast_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb9e101a-4dec-4124-8c4b-44f0cc333c83","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Nem_is_egy_muszaki_hibas_Wizz_Airgep_hajtott_ma_vegre_kenyszerleszallast_Budapesten","timestamp":"2018. február. 26. 16:53","title":"Nem is egy műszaki hibás Wizz Air-gép hajtott ma végre kényszerleszállást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","shortLead":"Tárgyalásokat kezdeményez az LMP, keresik az MSZP-t és a Jobbikot is, akár egy választási együttműködés is szóba jöhet.","id":"20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabbd470-9d2d-41a4-9a54-2e09a9006975","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Visszaleptetesekrol_is_kesz_targyalni_az_LMP_akar_a_Jobbikkal_is","timestamp":"2018. február. 26. 11:53","title":"Visszaléptetésekről is kész tárgyalni az LMP, akár a Jobbikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]