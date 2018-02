Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap megválasztott hódmezővásárhelyi polgármester számíthat a szomszédos Szeged vezetőjének tanácsaira abban, hogyan lehet ellenszélben várost vezetni. ","shortLead":"A vasárnap megválasztott hódmezővásárhelyi polgármester számíthat a szomszédos Szeged vezetőjének tanácsaira abban...","id":"20180227_MarkiZay_Peter_botka_laszlo_szovetseg_hodmezovasarhely_szeged","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28950ebe-cb20-403b-8f7a-0cc43e2b3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953b6feb-bc53-49d4-9019-b8ef43722fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_MarkiZay_Peter_botka_laszlo_szovetseg_hodmezovasarhely_szeged","timestamp":"2018. február. 27. 17:05","title":"Szövetséget kötött Márki-Zay Péter és Botka László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon a Fidesznek. Most már Bencsik András is primitív kampányfogásnak érzi a sorosozást, igaz, korábban teljes mellszélességgel hirdette maga is.","shortLead":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon...","id":"20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c876043-4c85-46de-9fce-7dcdd11fb11b","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","timestamp":"2018. február. 27. 09:51","title":"Kamuméter: Bencsik András és a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális államot hirdető Orbán Viktor is a szabadság pártján állónak nevezi","shortLead":"Gulyás Gergely olvasatában nemcsak ő liberális, hanem egyenesen Kövér Lászlót is annak tartja, sőt, az illiberális...","id":"20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a549c329-8cbb-44e0-8b7f-506b2a464093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91832148-f6cf-424a-99a5-e25f281753ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Fidesz_Gulyas_Gergely_liberalis_valasztas","timestamp":"2018. február. 28. 06:00","title":"A Fidesz frakcióvezetője szélsőségesen liberálisnak tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef5b58-78b2-4b78-97b0-5c2ab338c6e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Insider program résztvevői már megkapták azt a frissítést, ami kiveszi a Windows 10-ből a bejelentkezéskor szükséges jelszót – miközben továbbra is biztonságos marad a belépés, és más nem léphet be a mi nevünkben.","shortLead":"A Windows Insider program résztvevői már megkapták azt a frissítést, ami kiveszi a Windows 10-ből a bejelentkezéskor...","id":"20180228_microsoft_windows_10_s_operacios_rendszer_azonositas_belepes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ef5b58-78b2-4b78-97b0-5c2ab338c6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4609c998-774a-4d98-9a90-5be37947a0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_microsoft_windows_10_s_operacios_rendszer_azonositas_belepes","timestamp":"2018. február. 28. 12:03","title":"Ön hogy szokott belépni a Windowsba? Már tesztelik az új funkciót, amely kilövi a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e14de8-34df-481a-aff9-bded93d1fd85","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Annak ellenére nem fenyegeti veszély az idei gyümölcstermést, hogy a napokban hidegrekordot regisztráltak az ország több pontján.\r

","shortLead":"Annak ellenére nem fenyegeti veszély az idei gyümölcstermést, hogy a napokban hidegrekordot regisztráltak az ország...","id":"20180228_zoldseg_gyumolcs_fagy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e14de8-34df-481a-aff9-bded93d1fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7bebb8-87d7-46f1-8c23-40df27f82670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180228_zoldseg_gyumolcs_fagy","timestamp":"2018. február. 28. 05:50","title":"Ez a fagy még nem nyírja ki a gyümölcstermést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00622c7f-faca-45c9-b12a-3ac260edc0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem csak a spanyol festő névhasználati díján akarnak így spórolni.","shortLead":"Vélhetően nem csak a spanyol festő névhasználati díján akarnak így spórolni.","id":"20180227_citroen_picasso_spacetourer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00622c7f-faca-45c9-b12a-3ac260edc0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3b9d5-7b45-4e67-b0ca-ec55eb025e1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180227_citroen_picasso_spacetourer","timestamp":"2018. február. 27. 11:16","title":"A Citroën átnevezi egyterűit – viszlát, Picasso","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee40f49-3b8d-4ea0-9e19-d4ba4e6132b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lezárult az OTP Fáy András Alapítványának téli ötletpályázata, amelyre több mint 400 nevezés érkezett. Az döntőre 25 résztvevő készült. A pályázat 38 millió forintos összedíjazásából a nyertes ötlet gazdái 15 millió forint fődíjban részesültek – úgy, hogy ehhez tényleg csak egy jó ötletet kellett \"bemondaniuk\". Mindemellett az Alapítvány és az OTP Bank 6 millió forint értékben osztott ki különdíjakat.","shortLead":"Lezárult az OTP Fáy András Alapítványának téli ötletpályázata, amelyre több mint 400 nevezés érkezett. Az döntőre 25...","id":"20180228_otp_fay_andras_alapitvany_otletpalyazat_jatek_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eee40f49-3b8d-4ea0-9e19-d4ba4e6132b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96808840-3217-437d-8091-47e9d1dc4c54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_otp_fay_andras_alapitvany_otletpalyazat_jatek_alkalmazas","timestamp":"2018. február. 28. 08:03","title":"15 millió forintot kapott az OTP-től csupán azért, mert eszébe jutott egy jó játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"szaki\" megpróbált valami maradandót alkotni. Végül is sikerült neki.","shortLead":"A \"szaki\" megpróbált valami maradandót alkotni. Végül is sikerült neki.","id":"20180228_sunfituning_mitsubishi_3000gt_bugatti_veyron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643e8f50-b3a8-44b4-ab07-b6bbc3399e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_sunfituning_mitsubishi_3000gt_bugatti_veyron","timestamp":"2018. február. 28. 06:41","title":"A nap képe: a sufnituning, ami megalázta ezt a Mitsubishit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]