Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy állampolgár szerette volna megtudni, hány olyan jelölt ajánlóívén szerepel az aláírása, akiket ő valójában nem támogatott, de egy március 1-én közzétett határozatból kiderül: ebben az Alkotmánybíróság sem tud neki segíteni. Az ügy még a 2014-es önkormányzati választás idején kezdődött, de most éppen aktuális.","shortLead":"Egy állampolgár szerette volna megtudni, hány olyan jelölt ajánlóívén szerepel az aláírása, akiket ő valójában nem...","id":"20180301_Az_Alkotmanybirosag_szerint_lehetetlen_felderiteni_minden_hamis_jeloltajanlast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c3dd4-633e-48a2-ae49-48108726a697","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Az_Alkotmanybirosag_szerint_lehetetlen_felderiteni_minden_hamis_jeloltajanlast","timestamp":"2018. március. 01. 11:19","title":"Az Alkotmánybíróság szerint lehetetlen felderíteni minden hamis jelöltajánlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy fegyelmezettebben fizet.","shortLead":"Csökkent ugyan a nem teljesítő hitelek aránya, ám ez nem annak köszönhető, hogy a lakosság jobban él vagy...","id":"20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c351a176-95fd-46da-b8bb-f2c1dacd4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050536f4-4d67-4999-9bc5-e9fc43d3d461","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_Jelzaloghitelek_Magyarorszagon_a_felszin_alatt_tragikus_a_helyzet","timestamp":"2018. március. 01. 10:46","title":"Jelzáloghitelek Magyarországon: a felszín alatt tragikus a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már inkább, mit mond a kormány arra, hogy a Fidesz egyik fellegvárában vereséget szenvedett, amire Lázár Jánosnak valamit mondania kell megint. Letekeri-e a kormány a Soros-kampányt vagy áthangszereli az ENSZ-re? Vagy mindenre rárak egy lapáttal? Lesznek-e bűnbakok és felelősök? Kövessék velünk a Kormányinfót, hogy lássuk, milyen válaszokat ad Lázár János és Kovács Zoltán ezekre a kérdésekre!\r

","shortLead":"110. alkalommal mondja el a kormány, mit miért tesz, de valószínűleg most ez érdekli a legkevésbé az embereket. Az már...","id":"20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=145103e9-dcb4-4c45-83de-f677744e439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ace4154-7d95-400c-bd64-20670de869cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Itt_a_Hodmezovasarhelyi_saller_utani_elso_Kormanyinfo__Percrol_percre","timestamp":"2018. március. 01. 13:12","title":"MSZP-képviselő tört rá Lázár Jánosra Elios-kérdésekkel a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bba5dec-6b25-4598-9581-16022aed49b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországi ingatlanok megszerzésére alapított új céget Csányi Sándor, a leggazdagabb magyar, az OTP Bank első embere.","shortLead":"Magyarországi ingatlanok megszerzésére alapított új céget Csányi Sándor, a leggazdagabb magyar, az OTP Bank első embere.","id":"20180301_Meszeros_baberjaira_tor_Csanyi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bba5dec-6b25-4598-9581-16022aed49b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0b35e-d6ce-4507-92bb-aa09307822b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_Meszeros_baberjaira_tor_Csanyi","timestamp":"2018. március. 01. 12:18","title":"Mészáros babérjaira tör Csányi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1debb01-310f-4a6c-b507-bc54a8e74771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik gerillaakcióját Orbán Viktor rutinosan lerázta.","shortLead":"A Jobbik gerillaakcióját Orbán Viktor rutinosan lerázta.","id":"20180302_Orbannak_nekiszegeztek_a_kerdest_mikor_megy_bortonbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1debb01-310f-4a6c-b507-bc54a8e74771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcaab5bb-8d9b-49bf-b57d-d2964db569d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Orbannak_nekiszegeztek_a_kerdest_mikor_megy_bortonbe","timestamp":"2018. március. 02. 10:15","title":"Orbánnak nekiszegezték a kérdést, mikor megy börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület válaszolt kérdéseinkre az ügyben lefolytatott vizsgálat alapján. Az állami fenntartó szerint a szakkört vezető tanár elismerte, hogy \"néhány foglalkozáson\" nem a leadott pedagógiai munkaterv alapján járt el. Majd saját kérésére megszüntették tanári jogviszonyát, így valóban nem tanít már ","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy egy keszthelyi gimnáziumban élő állatokat is boncoltak biológia szakkörön, a tankerület...","id":"20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f259ed64-2aae-457b-b80f-ef52a5541ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d198766b-d203-4e30-a136-511ef19328fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Boncolo_gimnazistak_A_tanar_elismerte_hogy_eltert_a_szakkor_munkatervetol","timestamp":"2018. március. 01. 17:23","title":"Boncoló gimnazisták: A tanár elismerte, hogy eltért a szakkör munkatervétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ultrakonzervatív iszlám monarchiában a nyolcvanas évek elején zárták be a filmszínházakat. Az újranyitástól amos zt remélik, az serkenteni majd a gazdasági növekedést.","shortLead":"Az ultrakonzervatív iszlám monarchiában a nyolcvanas évek elején zárták be a filmszínházakat. Az újranyitástól amos zt...","id":"20180302_Olyan_dolog_tortenik_SzaudArabiaban_amire_40_eve_nem_volt_pelda_ujra_kinyitnak_a_mozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ebdaea-58fb-43b0-ab46-a4398f572563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c7af9a-2664-430d-9313-5f2c9ae05724","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Olyan_dolog_tortenik_SzaudArabiaban_amire_40_eve_nem_volt_pelda_ujra_kinyitnak_a_mozik","timestamp":"2018. március. 02. 05:09","title":"Olyan dolog történik Szaúd-Arábiában, amire 40 éve nem volt példa: újra kinyitnak a mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a357aa-96c0-4e00-a7e2-7fbac6d53bb9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Talán erre a nyilatkozatra szokás azt mondani, hogy nem láttuk jönni.","shortLead":"Talán erre a nyilatkozatra szokás azt mondani, hogy nem láttuk jönni.","id":"20180302_A_Videoton_szerbje_szerint_ot_ev_mulva_olyan_szintu_foci_lesz_itt_mint_Puskas_idejen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3a357aa-96c0-4e00-a7e2-7fbac6d53bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16271c10-0d30-4862-af13-1df27c6bc832","keywords":null,"link":"/sport/20180302_A_Videoton_szerbje_szerint_ot_ev_mulva_olyan_szintu_foci_lesz_itt_mint_Puskas_idejen","timestamp":"2018. március. 02. 14:08","title":"A Videoton szerbje szerint öt év múlva olyan szintű foci lesz itt, mint Puskás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]