[{"available":true,"c_guid":"71a9d8e2-3b42-42e1-8be2-966a7959d903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európai szemmel tényleg meglepő egy-egy részlete a negyvenmilliós összegbe kerülő Tesla Model S-eknek is.","shortLead":"Európai szemmel tényleg meglepő egy-egy részlete a negyvenmilliós összegbe kerülő Tesla Model S-eknek is.","id":"20180301_tesla_model_s_neidfaktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a9d8e2-3b42-42e1-8be2-966a7959d903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dcc7d6-be2d-4f3b-8f56-e2ca60d857b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_tesla_model_s_neidfaktor","timestamp":"2018. március. 01. 12:26","title":"Mindig kritizálják a Teslát, hogy igénytelenek belülről az autói – lehet tenni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már ha a kínai hamisítók bajlódnak azzal, hogy bejegyeztessék a kicsit megváltoztatott márkajelzéseiket.","shortLead":"Már ha a kínai hamisítók bajlódnak azzal, hogy bejegyeztessék a kicsit megváltoztatott márkajelzéseiket.","id":"20180301_Csatat_nyert_a_kamu_sportcipok_ellen_az_Adidas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b024870-1ead-4d4f-b219-db538f6a7c66","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Csatat_nyert_a_kamu_sportcipok_ellen_az_Adidas","timestamp":"2018. március. 01. 10:09","title":"Csatát nyert a kamu sportcipők ellen az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos, lassított videókat bemutató YouTube-csatornán. A videón azt a próbatételt mutatják be, amely során a szerzetes egy üvegtáblán dob át egy tűt, mintha csak dartsozna. A próbát akár tíz évig is eltarthat megtanulni.","shortLead":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos...","id":"20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49aceb3-c36f-44ad-9f1c-5bfb359aba6e","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","timestamp":"2018. március. 01. 10:50","title":"Parádés a videó, amelyen egy Shaolin-szerzetes tűvel tör át egy üveglapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani a BAH-csomópont felüljáróján – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani...","id":"20180301_nyari_szunet_utan_indul_a_lanchid_felujitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb9015-eac7-48d6-8aa8-966dee7af59f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_nyari_szunet_utan_indul_a_lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. március. 01. 10:42","title":"A nyári szünet után indul a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy korábban megírtuk, Kecskeméten nem tekinthettek be ellenzéki képviselők az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalától (OLAF) Elios-ügyben érkezett dokumentumokba. A 24.hu birtokába került OLAF-jelentés azonban tartalmazza a város közvilágítás-korszerűsítésének második üteméről szóló megállapításokat, amelyeket most nyilvánosságra is hozott.","shortLead":"Ahogy korábban megírtuk, Kecskeméten nem tekinthettek be ellenzéki képviselők az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalától...","id":"20180301_kecskemet_eliosz_ugy_olaf","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ad83dae-f885-4a25-8b88-bb3cdc2a9338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e36992-f240-49b9-8a54-fcd6a1c04072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_kecskemet_eliosz_ugy_olaf","timestamp":"2018. március. 01. 06:53","title":"Egyetlen pályázó, összeférhetetlenség: ezt írta az OLAF a kecskeméti Elios-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8af9700-e8a3-4a9a-8d0a-4198f443fd88","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Március 1-én és 2-án átfogó tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Földművelésügyi Minisztérium (FM). Fókuszban a sonka, a tojás és a csokinyúl.","shortLead":"Március 1-én és 2-án átfogó tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Földművelésügyi Minisztérium (FM...","id":"20180301_Csokinyul_a_celkeresztben__indul_az_elelmiszerrazzia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8af9700-e8a3-4a9a-8d0a-4198f443fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920dab45-7f5f-4e1a-9b2c-41fc5c6821e6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180301_Csokinyul_a_celkeresztben__indul_az_elelmiszerrazzia","timestamp":"2018. március. 01. 11:31","title":"Csokinyúl a célkeresztben - indul az élelmiszerrazzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be4f2a0-273c-4242-a3a3-87cc1126975d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A finn Rovio játékfejlesztő idei árbevétele 40 százalékkal eshet idén, ezért menekül.","shortLead":"A finn Rovio játékfejlesztő idei árbevétele 40 százalékkal eshet idén, ezért menekül.","id":"20180302_Repul_Londonbol_az_Angry_Birds_jatek_kitalaloja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7be4f2a0-273c-4242-a3a3-87cc1126975d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d8898d-90d0-458a-bc3a-c085540417ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_Repul_Londonbol_az_Angry_Birds_jatek_kitalaloja","timestamp":"2018. március. 02. 21:30","title":"Repül Londonból az Angry Birds játék kitalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0e5206-d239-4844-82e5-f3332dfb0579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid megingás után látszik, a Fidesz nem tekerte lejjebb a menekültellenes kampányt. ","shortLead":"Rövid megingás után látszik, a Fidesz nem tekerte lejjebb a menekültellenes kampányt. ","id":"20180302_A_hodmezovasarhelyi_bukta_utan_migransozos_videoval_nyitott_Lazar_Janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca0e5206-d239-4844-82e5-f3332dfb0579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41e44c3-276c-4534-83f3-20fb01406d31","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_hodmezovasarhelyi_bukta_utan_migransozos_videoval_nyitott_Lazar_Janos","timestamp":"2018. március. 02. 12:12","title":"A hódmezővásárhelyi bukta után migránsozós videóval nyitott Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]