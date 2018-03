Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabbak sokkal jobban élnek, mint az Orbán-kormány hivatalba lépésekor, a legszegényebbek jövedelmének vásárlóereje pedig 15 százalékot vesztett értékéből 2010 óta.","shortLead":"A leggazdagabbak sokkal jobban élnek, mint az Orbán-kormány hivatalba lépésekor, a legszegényebbek jövedelmének...","id":"20180301_Egy_abran_mutatjuk_hogyan_kedvezett_a_gazdagoknak_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011fc4dd-79a5-40ae-a209-8f27480a5374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Egy_abran_mutatjuk_hogyan_kedvezett_a_gazdagoknak_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 01. 12:16","title":"Egy ábrán mutatjuk, hogyan kedvezett a gazdagoknak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","shortLead":"Európában elsőként Bécsben taníthatnak menekültstátusszal rendelkező tanárok.","id":"20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28141699-4837-4afd-84b6-dc7dd2dbe320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f33eb5-326e-4624-bb63-b3fe43b10cdf","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Szeptembertol_migransok_is_tanithatnak_a_becsi_gimnaziumokban","timestamp":"2018. március. 01. 10:49","title":"Szeptembertől migránsok is taníthatnak a bécsi gimnáziumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69b19f0-a0d0-494b-b48c-e9017af66350","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Három amerikai közgazdász, aki a National Bureau of Economic Research-nek dolgozik, arra a következtetésre jutott, hogy a nők kevesebb szülésre vállalkoznak, ha nem bíznak a jövőben. Márpedig ez történt az Egyesült Államokban a legutóbbi három válság idején: 1990-ben, 2001-ben, valamint 2007 és 2009 között.","shortLead":"Három amerikai közgazdász, aki a National Bureau of Economic Research-nek dolgozik, arra a következtetésre jutott...","id":"20180301_Honnan_tudjak_a_gyermekvallalasra_keszulo_nok_hogy_gazdasagi_bajok_jonnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b69b19f0-a0d0-494b-b48c-e9017af66350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51caf4a-be57-4498-9e13-c25787060407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Honnan_tudjak_a_gyermekvallalasra_keszulo_nok_hogy_gazdasagi_bajok_jonnek","timestamp":"2018. március. 01. 12:54","title":"Honnan tudják a gyermekvállalásra készülő nők, hogy gazdasági bajok jönnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cbea0a-f7fa-4959-8477-4823a810f37a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már két éve, a forgatáson is visszaragasztott aganccsal szerepelt a bika.



","shortLead":"Már két éve, a forgatáson is visszaragasztott aganccsal szerepelt a bika.



","id":"20180301_Lehet_hogy_nem_erik_meg_az_Oscardij_atadot_a_Testrol_es_lelekrol_szarvasai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46cbea0a-f7fa-4959-8477-4823a810f37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b85eb96-4e12-4f80-9308-fff909209e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Lehet_hogy_nem_erik_meg_az_Oscardij_atadot_a_Testrol_es_lelekrol_szarvasai","timestamp":"2018. március. 01. 10:14","title":"Lehet, hogy nem érik meg az Oscar-díj átadót a Testről és lélekről szarvasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bajai Kommunális Kft. dolgozói szedték le február 22-én az LMP választási plakátjait a lámpaoszlopokról, ami jogtalan volt.","shortLead":"A Bajai Kommunális Kft. dolgozói szedték le február 22-én az LMP választási plakátjait a lámpaoszlopokról, ami jogtalan...","id":"20180302_A_varosi_ceg_tepte_le_az_LMP_plakatjait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865d7ce7-ac67-443a-a370-977033ebcd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62257c6b-848d-4ee5-ab8c-1d1c263d2500","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_A_varosi_ceg_tepte_le_az_LMP_plakatjait","timestamp":"2018. március. 02. 10:00","title":"A városi cég tépte le az LMP plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Az olasz és a magyar demokrácia védelmére elég antitest van mindkét társadalomban – vallja Federigo Argentieri, a római székhelyű John Cabot University tanára, akivel a kusza itáliai választásokról beszéltünk helyenként magyar nyelven. \"Silvio Berlusconi a kapuk előtt\", így szólnak a hírek, ám Argentieri legyint: a volt kormányfő kint is marad. Szerinte az igazán jó hír az, hogy az olasz kommunisták végre süllyesztőbe kerültek, és a következő kormányt is Európa-párti mérsékeltek alkotják majd.","shortLead":"Az olasz és a magyar demokrácia védelmére elég antitest van mindkét társadalomban – vallja Federigo Argentieri, a római...","id":"20180302_Argentieri_Orban_nem_szavazhat_es_az_olaszok_nem_valositjak_meg_almat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc706ee-b16d-4a73-a77a-a9ba9836d0b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Argentieri_Orban_nem_szavazhat_es_az_olaszok_nem_valositjak_meg_almat","timestamp":"2018. március. 02. 11:05","title":"Argentieri: Orbán nem szavazhat, és az olaszok nem valósítják meg álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ee8db8-3c79-4eef-8d6e-f28d4700ac7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel barátok is bejelentkeztek a kormánypártok melletti kiállásra. ","shortLead":"Lengyel barátok is bejelentkeztek a kormánypártok melletti kiállásra. ","id":"20180301_Februar_ota_szervezi_a_COF_a_bekemenetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50ee8db8-3c79-4eef-8d6e-f28d4700ac7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd243f8-a7e5-4af7-b47a-711bb72afa61","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Februar_ota_szervezi_a_COF_a_bekemenetet","timestamp":"2018. március. 01. 15:11","title":"Az év eleje óta szervezi a CÖF a békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy állampolgár szerette volna megtudni, hány olyan jelölt ajánlóívén szerepel az aláírása, akiket ő valójában nem támogatott, de egy március 1-én közzétett határozatból kiderül: ebben az Alkotmánybíróság sem tud neki segíteni. Az ügy még a 2014-es önkormányzati választás idején kezdődött, de most éppen aktuális.","shortLead":"Egy állampolgár szerette volna megtudni, hány olyan jelölt ajánlóívén szerepel az aláírása, akiket ő valójában nem...","id":"20180301_Az_Alkotmanybirosag_szerint_lehetetlen_felderiteni_minden_hamis_jeloltajanlast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267c3dd4-633e-48a2-ae49-48108726a697","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Az_Alkotmanybirosag_szerint_lehetetlen_felderiteni_minden_hamis_jeloltajanlast","timestamp":"2018. március. 01. 11:19","title":"Az Alkotmánybíróság szerint lehetetlen felderíteni minden hamis jelöltajánlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]