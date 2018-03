Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb91a65b-81a5-421d-b733-6986283209dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sea Shepherd természetvédő szervezet, amely a tengeri emlősök megmentését tekinti fő missziójának, vészjelzést adott le.","shortLead":"A Sea Shepherd természetvédő szervezet, amely a tengeri emlősök megmentését tekinti fő missziójának, vészjelzést adott...","id":"20180302_Veszjelzes_a_nagyipari_halaszat_miatt_tomegesen_elpusztitott_delfinek_vedelmeben_dramai_videoval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb91a65b-81a5-421d-b733-6986283209dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6feb1ebd-a114-46fd-aa9e-44ea7e95354a","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Veszjelzes_a_nagyipari_halaszat_miatt_tomegesen_elpusztitott_delfinek_vedelmeben_dramai_videoval","timestamp":"2018. március. 02. 11:26","title":"Vészjelzés a nagyipari halászat miatt elpusztított delfinek védelmében – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Balatonszemesen egy 60-80 éves nyárfaligetet azért irtottak ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült törmeléknek. A többtonnás munkagépek a környező utcákat sem kímélték, a károsult tulajdonosok futhatnak a pénzük után.","shortLead":"Balatonszemesen egy 60-80 éves nyárfaligetet azért irtottak ki, hogy helyet csináljanak az építkezés során felmerült...","id":"20180302_Nem_fizetnek_a_karosult_nyaralotulajdonosoknak_Meszarosek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b504ed93-26bb-48ee-83ee-07ffb339ca5d","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Nem_fizetnek_a_karosult_nyaralotulajdonosoknak_Meszarosek","timestamp":"2018. március. 02. 12:11","title":"Nem fizetnek a károsult nyaralótulajdonosoknak Mészárosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"cegauto","description":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk újabb szereplője. Tallósi Lászlóval fordult már elő, hogy elvitt fagylaltozni egy lányt, aki sírva szállt be kisbuszába. Ő egyébként 1992 óta szállít utasokat Ferihegyre, illetve onnan Budapestre. Azt mondja, kell ehhez egyfajta megszállottság.","shortLead":"A sofőrnek kicsit pszichológusnak is kell lenni – állítja a napjaik nagy részét autókban töltőket bemutató sorozatunk...","id":"20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31ab1ec8-007c-41b2-9aa2-66decd72778b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e396c6b-f5d6-45c4-bed4-0f2cae68919c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_autom_eletem_3_emberek_szallitas_sofor","timestamp":"2018. március. 02. 12:55","title":"\"Néha pátyolgatni kell az utasok lelkét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Leginkább a szakoktatásba járók veszélyeztetettek.","shortLead":"Több mint 80 ezer gyereket fenyeget a lemorzsolódás. Leginkább a szakoktatásba járók veszélyeztetettek.","id":"20180301_Dramaian_sok_diak_hagyja_ott_az_iskolat_ido_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204cff4b-32e7-4976-80fd-79efc3c34dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462af2f4-6e8e-4869-accb-d4590dcdff37","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Dramaian_sok_diak_hagyja_ott_az_iskolat_ido_elott","timestamp":"2018. március. 01. 14:51","title":"Drámaian sok diák hagyja ott az iskolát idő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3563fe38-da2c-49c8-82f4-4674718c5801","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szegedi autós nemcsak önmagára, de másokra is veszélyes volt.","shortLead":"A szegedi autós nemcsak önmagára, de másokra is veszélyes volt.","id":"20180302_szegedi_autos_teli_kozlekedes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3563fe38-da2c-49c8-82f4-4674718c5801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798bba5f-6b6f-4107-b8d6-17c0439b10c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_szegedi_autos_teli_kozlekedes","timestamp":"2018. március. 02. 14:31","title":"Fotó: úgy indult útnak a szegedi autós, hogy alig hiszünk a szemünknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b5cb3c-0b57-4f20-bfaa-d881c9149af9","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Míg Jelcin idején az orosz állam volt az oligarchák kezében, Putyinnál fordult a kocka: ő szorongatja az oligarchákat.","shortLead":"Míg Jelcin idején az orosz állam volt az oligarchák kezében, Putyinnál fordult a kocka: ő szorongatja az oligarchákat.","id":"20180302_Nyertesek_es_vesztesek__hogyan_szeliditette_meg_Putyin_az_oligarchakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b5cb3c-0b57-4f20-bfaa-d881c9149af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde54f02-aaf3-4d11-a5ec-83517c242584","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Nyertesek_es_vesztesek__hogyan_szeliditette_meg_Putyin_az_oligarchakat","timestamp":"2018. március. 02. 18:00","title":"Nyertesek és vesztesek – Hogyan szelídítette meg Putyin az oligarchákat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc6718c-84ea-43fe-b767-d69db7cdcb43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP országos listáját az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti Választási Bizottság; a Fidesz-KDNP közös listáját Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. A listán 279 jelölt szerepel.","shortLead":"Nyilvántartásba vette a Fidesz-KDNP országos listáját az áprilisi országgyűlési választásra csütörtöki ülésén a Nemzeti...","id":"20180301_Orszagos_listat_allithat_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc6718c-84ea-43fe-b767-d69db7cdcb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2d1df6-9331-4dcd-b8cd-e48a3b212184","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orszagos_listat_allithat_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 01. 17:06","title":"Országos listát állíthat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az első két hónap összesített ingatlan-tranzakciószáma a 2008-as válság óta a legerősebb évkezdést mutatja.","shortLead":"Az első két hónap összesített ingatlan-tranzakciószáma a 2008-as válság óta a legerősebb évkezdést mutatja.","id":"20180301_23_ezer_ember_kaszalt_az_ev_elso_ket_honapjaban_az_ingatlanpiacon__on_koztuk_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bec4e6e6-c37f-4907-af41-b687e236580b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa74cd92-be51-4927-a792-fac7a793c6e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180301_23_ezer_ember_kaszalt_az_ev_elso_ket_honapjaban_az_ingatlanpiacon__on_koztuk_volt","timestamp":"2018. március. 01. 13:55","title":"Több mint 23 ezer adásvétellel arattak az ingatlantulajdonosok az év első két hónapjában - ön köztük volt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]