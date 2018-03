Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e401b0b9-aad9-4aba-8405-89004f8f31f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg a birminghami fedettpályás vb-n.","shortLead":"A sportoló a magyar atlétika első világbajnoki címét szerezte meg a birminghami fedettpályás vb-n.","id":"20180302_sporttortenelem_marton_anita_vilagbajnok_sulylokesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e401b0b9-aad9-4aba-8405-89004f8f31f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c519139-9bf1-4ab9-889a-de5464f9bd22","keywords":null,"link":"/sport/20180302_sporttortenelem_marton_anita_vilagbajnok_sulylokesben","timestamp":"2018. március. 02. 22:38","title":"Sporttörténelem: Márton Anita világbajnok súlylökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f006bb57-b0df-4cf9-8f4f-782852865603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Malaita a Föld utolsó pontja, ahol a kagyló érvényes fizetőeszköznek számít. A helyi lakosok szerint az nevet, aki utoljára nevet.","shortLead":"Malaita a Föld utolsó pontja, ahol a kagyló érvényes fizetőeszköznek számít. A helyi lakosok szerint az nevet, aki...","id":"20180302_A_sziget_ahol_meg_mindig_kagyloval_fizetnek__jobb_mint_a_bitcoin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f006bb57-b0df-4cf9-8f4f-782852865603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202733f7-ccfc-4d02-8afc-0ffe7b144f13","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_A_sziget_ahol_meg_mindig_kagyloval_fizetnek__jobb_mint_a_bitcoin","timestamp":"2018. március. 02. 12:17","title":"A sziget, ahol még mindig kagylóval fizetnek – jobb mint a bitcoin?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Középtávon elképzelhető és indokolt – fogalmazott a főpolgármester.","shortLead":"Középtávon elképzelhető és indokolt – fogalmazott a főpolgármester.","id":"20180301_tarlos_budapest_is_tervezi_a_dizelek_kitiltasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031eea53-139d-4ea9-b03d-c07e645bf053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_tarlos_budapest_is_tervezi_a_dizelek_kitiltasat","timestamp":"2018. március. 01. 07:27","title":"Tarlós: Budapest is tervezi a dízelek kitiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét megvizsgálták, hogyan teljesítenek a miniszterelnök-jelöltek a Facebookon.","shortLead":"Ismét megvizsgálták, hogyan teljesítenek a miniszterelnök-jelöltek a Facebookon.","id":"20180301_Orbannak_van_a_legtobb_kovetoje_de_a_lajkversenyben_Vona_a_nyero","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f13192a-f4dc-44dc-9ff4-37833ad4cf48","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Orbannak_van_a_legtobb_kovetoje_de_a_lajkversenyben_Vona_a_nyero","timestamp":"2018. március. 01. 16:20","title":"Orbánnak van a legtöbb követője, de a lájkversenyben Vona a nyerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak kevesek által ismert Doogee egyik újdonsága. Amellett, hogy praktikus, sok kellemetlenségtől szabadíthatja meg a mobil tulajdonosát. A különleges kameraelhelyezésnek ugyanakkor hátülütői is lehetnek.","shortLead":"Bár sok érdekes telefonról hullt le a lepel a barcelonai Mobile World Congressen, az egyk legérdekesebb az itthon csak...","id":"20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b94a2796-e276-4bb1-bf36-54c4b306165d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2efe2a4-f835-4296-94fe-49c2f20ce173","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_doogee_v_mix_3_mix_4_telefon_android_kihajthato_kamera","timestamp":"2018. március. 01. 14:03","title":"Ilyen telefont talán még nem látott: egy kis kínai gyártó fillérekből elkerülte a 380 ezres iPhone X \"hibáját\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7362f9d-369e-4283-a69b-b841189b073c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott képek tanúskodnak arról, hogy a Fitbit a női vásárlók szívét hódítaná meg egy okosórával. A képeket elnézve, sokat merítettek az Apple Watch 3 dizájnjából.","shortLead":"Kiszivárgott képek tanúskodnak arról, hogy a Fitbit a női vásárlók szívét hódítaná meg egy okosórával. A képeket...","id":"20180302_noknek_keszit_okosorat_a_fitbit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7362f9d-369e-4283-a69b-b841189b073c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e0ab49-2f52-422f-828f-422b85ab1d41","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_noknek_keszit_okosorat_a_fitbit","timestamp":"2018. március. 02. 13:00","title":"Kiszivárgott: kifejezetten nőknek készít okosórát a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca3f769-e458-45ae-a31b-2b660f6085fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozottan bátrabban áll ki a köztársasági elnök a jogállamért, mint eddig. ","shortLead":"Határozottan bátrabban áll ki a köztársasági elnök a jogállamért, mint eddig. ","id":"20180301_Ader_visszadobta_a_margitszigeti_teniszcsarnokot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca3f769-e458-45ae-a31b-2b660f6085fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad03c049-239a-42c4-a452-72ce177010ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Ader_visszadobta_a_margitszigeti_teniszcsarnokot","timestamp":"2018. március. 01. 12:15","title":"Áder visszadobta a margitszigeti teniszcsarnok tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig akkor is titkosítva maradnak, ha a telefonnak netán lába kél. ","shortLead":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig...","id":"20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082a7f7d-e4a2-4971-80f3-13902ff87cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","timestamp":"2018. március. 02. 15:03","title":"Jön egy telefon azoknak, akik félnek, hogy lopnak tőlük vagy lehallgatják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]