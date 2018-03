Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de3bb4e-8258-4485-ae6e-10d183ac7ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU 83 nagyvárosának lakóit kérdezték arról, mennyire szeretik a munkájukat, az utolsó háromba került be Budapest és Miskolc is.","shortLead":"Az EU 83 nagyvárosának lakóit kérdezték arról, mennyire szeretik a munkájukat, az utolsó háromba került be Budapest és...","id":"20180302_Europai_felmeres_a_graziak_imadjak_a_miskolciak_utaljak_legjobban_a_munkajukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de3bb4e-8258-4485-ae6e-10d183ac7ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca31637-f8f8-4846-ba8a-5483db9f6171","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Europai_felmeres_a_graziak_imadjak_a_miskolciak_utaljak_legjobban_a_munkajukat","timestamp":"2018. március. 02. 11:32","title":"Európai felmérés: a graziak imádják, a miskolciak utálják legjobban a munkájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A héten már másodjára. ","shortLead":"A héten már másodjára. ","id":"20180302_Ujabb_rossz_hir_az_autosoknak_megint_dragultak_az_uzemanyagok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70fcdba-98c1-43df-b254-006bdeec5eb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Ujabb_rossz_hir_az_autosoknak_megint_dragultak_az_uzemanyagok","timestamp":"2018. március. 02. 05:30","title":"Újabb rossz hír az autósoknak: megint drágultak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Neymar után Kylian Mbappé is bokasérülést szenvedett.","shortLead":"Neymar után Kylian Mbappé is bokasérülést szenvedett.","id":"20180301_sorra_dolnek_ki_a_psg_megasztarjai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca0feb78-48fd-4d35-90e1-08d90f2023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9685275-9242-4625-84fd-014eeea2c3ef","keywords":null,"link":"/sport/20180301_sorra_dolnek_ki_a_psg_megasztarjai","timestamp":"2018. március. 01. 12:50","title":"Sorra dőlnek ki a PSG megasztárjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani a BAH-csomópont felüljáróján – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani...","id":"20180301_nyari_szunet_utan_indul_a_lanchid_felujitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40088e2a-b333-489e-98c5-1cc036c807f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb9015-eac7-48d6-8aa8-966dee7af59f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_nyari_szunet_utan_indul_a_lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. március. 01. 10:42","title":"A nyári szünet után indul a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af54a6d-fde5-44a6-8871-5ec62970946b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180302_Nem_kis_dilemma_ele_allitotta_Orban_a_fideszes_borsodi_roma_onkormanyzati_vezetot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af54a6d-fde5-44a6-8871-5ec62970946b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd0ab73-9bb8-4db2-98d8-91c93ffb94e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Nem_kis_dilemma_ele_allitotta_Orban_a_fideszes_borsodi_roma_onkormanyzati_vezetot","timestamp":"2018. március. 02. 15:17","title":"Nem kis dilemma elé állította Orbán a fideszes borsodi roma önkormányzati vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eefd2b43-652a-4287-87a0-8cd33a3b79b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkevesebb egymilliárd dollárért tehet a bevásárlókosarába az Amazon egy videocsengőket és egyéb okos otthoni eszközöket gyártó céget.","shortLead":"Legkevesebb egymilliárd dollárért tehet a bevásárlókosarába az Amazon egy videocsengőket és egyéb okos otthoni...","id":"20180301_az_amazon_megveszi_a_videocsengoket_gyarto_ring_ceget","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eefd2b43-652a-4287-87a0-8cd33a3b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5757b61d-ee29-495d-a055-47c992691bee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_az_amazon_megveszi_a_videocsengoket_gyarto_ring_ceget","timestamp":"2018. március. 01. 17:00","title":"Bizonyára megéri: több mint egymilliárd dollárért vesz meg egy céget az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező, Kerényi Miklós Gábor ügyében.","shortLead":"A Budapesti Operettszínház közleményben tudatta, mi lett a belső vizsgálat eredménye a korábban felfüggesztett rendező...","id":"20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75b98104-3521-4c2a-9101-4e272053424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49340145-fc2c-4d53-b1db-575383739f76","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Lezarult_a_belso_vizsgalat_a_szexualis_zaklatassal_vadolt_Kero_ugyeben","timestamp":"2018. március. 01. 19:52","title":"Feljelentés nem volt, lezárult a belső vizsgálat Kerényi Miklós Gábor ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69b19f0-a0d0-494b-b48c-e9017af66350","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Három amerikai közgazdász, aki a National Bureau of Economic Research-nek dolgozik, arra a következtetésre jutott, hogy a nők kevesebb szülésre vállalkoznak, ha nem bíznak a jövőben. Márpedig ez történt az Egyesült Államokban a legutóbbi három válság idején: 1990-ben, 2001-ben, valamint 2007 és 2009 között.","shortLead":"Három amerikai közgazdász, aki a National Bureau of Economic Research-nek dolgozik, arra a következtetésre jutott...","id":"20180301_Honnan_tudjak_a_gyermekvallalasra_keszulo_nok_hogy_gazdasagi_bajok_jonnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69b19f0-a0d0-494b-b48c-e9017af66350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51caf4a-be57-4498-9e13-c25787060407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Honnan_tudjak_a_gyermekvallalasra_keszulo_nok_hogy_gazdasagi_bajok_jonnek","timestamp":"2018. március. 01. 12:54","title":"Honnan tudják a gyermekvállalásra készülő nők, hogy gazdasági bajok jönnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]