[{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF nem vizsgálta a mátészalkai közbeszerzést, mert ők nem is uniós forrásból, hanem hitelből fizették ki az Eliost. ","shortLead":"Az OLAF nem vizsgálta a mátészalkai közbeszerzést, mert ők nem is uniós forrásból, hanem hitelből fizették ki...","id":"20180302_Mateszalka_tobb_szazmillios_hitelbol_fedezte_az_Eliosfele_korszerusitest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc4bcb-a9a0-4fa4-86fa-ea42dc113eb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Mateszalka_tobb_szazmillios_hitelbol_fedezte_az_Eliosfele_korszerusitest","timestamp":"2018. március. 02. 08:54","title":"Mátészalka több százmilliós hitelből fedezte az Elios-féle korszerűsítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af54a6d-fde5-44a6-8871-5ec62970946b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180302_Nem_kis_dilemma_ele_allitotta_Orban_a_fideszes_borsodi_roma_onkormanyzati_vezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af54a6d-fde5-44a6-8871-5ec62970946b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd0ab73-9bb8-4db2-98d8-91c93ffb94e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Nem_kis_dilemma_ele_allitotta_Orban_a_fideszes_borsodi_roma_onkormanyzati_vezetot","timestamp":"2018. március. 02. 15:17","title":"Nem kis dilemma elé állította Orbán a fideszes borsodi roma önkormányzati vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e69a9a-da6d-4a6d-8d9e-7748488aa879","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Epp_a_Metookampany_miatt_nagyobb_az_eselye_a_magyar_Oscarnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e69a9a-da6d-4a6d-8d9e-7748488aa879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a3c68d-33fe-4381-8c1c-3d7fa3cb656b","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Epp_a_Metookampany_miatt_nagyobb_az_eselye_a_magyar_Oscarnak","timestamp":"2018. március. 03. 11:10","title":"Épp a Metoo-kampány miatt nagyobb az esélye a magyar Oscarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető alkalmatlannak találta a Bozsik Stadion gyepét.","shortLead":"A játékvezető alkalmatlannak találta a Bozsik Stadion gyepét.","id":"20180303_hiaba_lapatoltak_a_havat_a_szurkolok_elmarad_a_rangado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c789e186-ab78-487a-9773-0b2820d956a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75435b6f-ddef-4c08-8090-fb6140011118","keywords":null,"link":"/sport/20180303_hiaba_lapatoltak_a_havat_a_szurkolok_elmarad_a_rangado","timestamp":"2018. március. 03. 19:53","title":"Hiába lapátolták a havat a szurkolók, elmarad a rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az NB I-ben megtartják a meccseket, az NB II-ben a tízből kilenc találkozót később rendeznek meg. ","shortLead":"Az NB I-ben megtartják a meccseket, az NB II-ben a tízből kilenc találkozót később rendeznek meg. ","id":"20180302_hoban_fagyban_fociznak_majd_a_hetvegen_nem_halaszt_az_MLSZ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7448af82-5ed3-40ea-9986-95885ac48b53","keywords":null,"link":"/sport/20180302_hoban_fagyban_fociznak_majd_a_hetvegen_nem_halaszt_az_MLSZ","timestamp":"2018. március. 02. 17:17","title":"Hóban-fagyban fociznak majd a hétvégén, nem halaszt az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56469527-2fa3-4a53-afbc-5f6f790405fb","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Aki_antiszemita_viccel_szegyent_hoz_az_orszagra_Orbantol_kap_kampanyvideot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56469527-2fa3-4a53-afbc-5f6f790405fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aef3635-f2f3-42bd-bba5-926b2fe760d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Aki_antiszemita_viccel_szegyent_hoz_az_orszagra_Orbantol_kap_kampanyvideot","timestamp":"2018. március. 03. 11:06","title":"Aki antiszemita viccel szégyent hoz az országra, Orbántól kap kampányvideót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acac3ccf-6fdd-4afc-8ece-d8facf7df7b6","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A digitális pedagógia nem a kütyükről vagy a sávszélességről szól, sokkal inkább egy új tanítási szemléletet takar – állítja az évek óta ilyen módszerrel dolgozó Prievara Tibor és Nádori Gergely. Erre azért is szükség van, mert szerintük a diákok számára a mai iskola teljesen érdektelen. Mit változtathat ezen egy digitális tanóra? Miért tévhit, hogy minden mai gyerek digitális írástudó? És miért nem elég, ha a tanárok okos appok segítségével tanítanak?","shortLead":"A digitális pedagógia nem a kütyükről vagy a sávszélességről szól, sokkal inkább egy új tanítási szemléletet takar –...","id":"20180303_digitalis_pedagogia_prievara_tibor_nadori_gergely","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acac3ccf-6fdd-4afc-8ece-d8facf7df7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2544d3a7-8fae-4afa-a01a-28e581fa9e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_digitalis_pedagogia_prievara_tibor_nadori_gergely","timestamp":"2018. március. 03. 07:00","title":"\"Ha elkezdjük használni, az szétrobbantja az iskolát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiányzik neki.","shortLead":"Hiányzik neki.","id":"20180302_Nincs_kizarva_hogy_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c62ab-db4f-409d-99da-fcd4cd1fb854","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Nincs_kizarva_hogy_Ibrahimovic_visszater_a_sved_valogatottba","timestamp":"2018. március. 02. 13:01","title":"Nincs kizárva, hogy Ibrahimovic visszatér a svéd válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]