A játékvezető alkalmatlannak találta a Bozsik Stadion gyepét. Hiába lapátolták a havat a szurkolók, elmarad a rangadó

Már több mint 1600 egyéni jelöltet jelentettek be az áprilisi országgyűlési választásra, 767-et már nyilvántartásba is vettek közülük a választási bizottságok. Jelen állás szerint átlagban hét jelölt lesz az egyéni kerületekben

A Milan Fashion Week keretében megrendezett REMIX 2018 harmadik helyezését egy magyar tervező nyerte el. ","shortLead":"A Milan Fashion Week keretében megrendezett REMIX 2018 harmadik helyezését egy magyar tervező nyerte el. Magyar siker a világ legrangosabb szőrmetervező versenyén

A floridai iskolai mészárlásnál is használt gépkarabéllyal Amerikában 2004 óta több száz embert öltek meg. Amióta újra engedélyezték, a tömeggyilkosok kedvenc fegyvere az AR-15-ös

Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki versenynapján. Bírót gázolt a versenyző a pályabringa-világbajnokságon

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) egyhangúlag igent mondott a videobírós technológia (VAR) használatára, így a játékvezetők munkáját segítő új rendszert akár már a nyári, oroszországi világbajnokságon alkalmazhatják. A labdarúgás sosem lesz már a régi: üvegszemet kap a bíró

Egy fiatal nő a helyszínen meghalt. Személyautó és hókotró ütközött Vácnál

Németország után Róma is hasonlóképp döntött. Róma 2024-től kitiltja a városból a dízelautókat