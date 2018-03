Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő idénytől használják majd a rendszert a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A következő idénytől használják majd a rendszert a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","id":"20180302_a_spanyolok_is_bevezetik_a_videobirot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551b43ab-598e-4939-b4e4-1ecd84f19ffb","keywords":null,"link":"/sport/20180302_a_spanyolok_is_bevezetik_a_videobirot","timestamp":"2018. március. 02. 15:42","title":"A spanyolok is bevezetik a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A floridai iskolai mészárlásnál is használt gépkarabéllyal Amerikában 2004 óta több száz embert öltek meg.","shortLead":"A floridai iskolai mészárlásnál is használt gépkarabéllyal Amerikában 2004 óta több száz embert öltek meg.","id":"201809_halalos_fegyver","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e497aa-4c06-4916-9a29-a321687f46b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b31b98-427a-43c4-9070-5e573c740ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809_halalos_fegyver","timestamp":"2018. március. 03. 17:31","title":"Amióta újra engedélyezték, a tömeggyilkosok kedvenc fegyvere az AR-15-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3905a3d5-d4e7-4fd2-8bd2-5b2ee42d27ae","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Gulyás Márton nevével fémjelzett Közös Ország Mozgalom felmérette a választói akaratot a \"csatatér-körzetekben\". Az ellenzék nem nyugodhatott meg az eredménytől. Igaz, még Hódmezővásárhely előtt mértek.","shortLead":"A Gulyás Márton nevével fémjelzett Közös Ország Mozgalom felmérette a választói akaratot a \"csatatér-körzetekben\"...","id":"20180302_DK_Szel_Bernadett_Varga_Mihaly_Fidesz_LMP_Kozos_Orszag_Mozgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3905a3d5-d4e7-4fd2-8bd2-5b2ee42d27ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45acbc5-3dbb-4bef-a97d-7021978701ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_DK_Szel_Bernadett_Varga_Mihaly_Fidesz_LMP_Kozos_Orszag_Mozgalom","timestamp":"2018. március. 02. 06:30","title":"A DK szorongathatja meg Varga Mihályt, körzetében Szél Bernadett esélyes kihívó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OLAF nem vizsgálta a mátészalkai közbeszerzést, mert ők nem is uniós forrásból, hanem hitelből fizették ki az Eliost. ","shortLead":"Az OLAF nem vizsgálta a mátészalkai közbeszerzést, mert ők nem is uniós forrásból, hanem hitelből fizették ki...","id":"20180302_Mateszalka_tobb_szazmillios_hitelbol_fedezte_az_Eliosfele_korszerusitest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cacc1ee-7d07-415b-a9c8-5bba5bf08e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc4bcb-a9a0-4fa4-86fa-ea42dc113eb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Mateszalka_tobb_szazmillios_hitelbol_fedezte_az_Eliosfele_korszerusitest","timestamp":"2018. március. 02. 08:54","title":"Mátészalka több százmilliós hitelből fedezte az Elios-féle korszerűsítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be39ecfd-70b0-4c60-ba5c-bcf227cb96f7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Darányi Lászlónál talán senki nem ismeri jobban a Börzsönyt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre itt született, itt nőtt fel, és évtizedek óta itt is dolgozik. Ő az erdő lakóinak lábnyomszakértője. 1988 óta a Börzsöny egyetlen ismert nagyragadozójának, a hiúznak a nyomában jár. Ezúttal vele indultunk útnak. ","shortLead":"Darányi Lászlónál talán senki nem ismeri jobban a Börzsönyt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre itt...","id":"20180302_borzsonyi_hiuz_farkas_daranyi_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be39ecfd-70b0-4c60-ba5c-bcf227cb96f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1a04b-35e3-4a2e-8fc5-845ee8702339","keywords":null,"link":"/elet/20180302_borzsonyi_hiuz_farkas_daranyi_laszlo","timestamp":"2018. március. 02. 20:00","title":"Harminc éve jár a börzsönyi hiúz nyomában, de csak egyszer nézhetett a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Szerkesztőségünknél jelentkezett a zuglói támadó újabb lehetséges áldozata, a rendőrség nyomoz.","id":"20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df29f80-3b07-4418-a7d1-3288618cbfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b59c442-108c-4ad2-a928-1afcbff4f319","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Tobbeket_tamadhatott_meg_ugyanaz_a_ferfi_Zugloban","timestamp":"2018. március. 02. 16:45","title":"Több nőt is megtámadhatott ugyanaz a férfi Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ea30d2-491a-4112-b942-faadd06dcd51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénteki napon alighanem több hazai Facebook-felhasználó találkozott a Tesla Hungary nevével, mint a kormányzati propagandával. Pedig ez nem kis szó.","shortLead":"A pénteki napon alighanem több hazai Facebook-felhasználó találkozott a Tesla Hungary nevével, mint a kormányzati...","id":"20180302_tesla_hungary_atveres_facebook_mem_mabel_csengetett_mylord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ea30d2-491a-4112-b942-faadd06dcd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"377c734a-78a6-4ce5-aafb-176d26fd2b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_tesla_hungary_atveres_facebook_mem_mabel_csengetett_mylord","timestamp":"2018. március. 02. 18:03","title":"Jött egy remek mém a magyar netet felpezsdítő Tesla Hungary-átverésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után a tizenévesek a közösségi platformokat kihasználó kampányt indítottak. A fegyverlobbi erejét így is nehéz lesz megtörni.","shortLead":"Megváltozni látszik a fegyvertartás körüli vita környezete az USA-ban attól, hogy a floridai iskolai vérengzés után...","id":"201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a125e-03a8-422c-93bb-c2d4e98b1609","keywords":null,"link":"/vilag/201809__amerika_es_afegyverek__fiatalok_lendulete__verengzesek__duhbe_jottek","timestamp":"2018. március. 03. 17:30","title":"Tinédzserek kényszerítenék térdre az amerikai fegyverlobbit a floridai mészárlás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]