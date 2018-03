Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93fa80e-55bb-4712-a42a-255ea90d43c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 25 éves sportoló pályafutása legjobb vb-helyezését érte el a női ötpróbázók versenyében a birminghami fedettpályás atlétikai világbajnokságon.","shortLead":"A 25 éves sportoló pályafutása legjobb vb-helyezését érte el a női ötpróbázók versenyében a birminghami fedettpályás...","id":"20180302_Krizsan_Xenia_hatodik_lett_otprobaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93fa80e-55bb-4712-a42a-255ea90d43c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a00b574-cca1-4f40-9f35-e856e71bf11a","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Krizsan_Xenia_hatodik_lett_otprobaban","timestamp":"2018. március. 02. 22:12","title":"Krizsán Xénia hatodik lett ötpróbában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42010ea-0c21-44f7-b88c-f8e3921f7e47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jaguar I-Pace nemcsak árban, teljesítményben is odaverne a Teslának.","shortLead":"A Jaguar I-Pace nemcsak árban, teljesítményben is odaverne a Teslának.","id":"20180303_jaguar_ipace_tesla_model_x_elektromos_auto_verseny_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42010ea-0c21-44f7-b88c-f8e3921f7e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768e68fb-8b2f-455e-a6a0-e49cdfa13f00","keywords":null,"link":"/cegauto/20180303_jaguar_ipace_tesla_model_x_elektromos_auto_verseny_video","timestamp":"2018. március. 03. 09:16","title":"Kiállt két Tesla ellen a Jaguar elektromos autója, meglepő eredmény született – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d566dee-bdd7-4371-9c6f-efc06af01842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Fidesz-elnök korábban a Soros-terv elleni harcra gyűjtött, Gyurcsány Ferenc a kampányra kér.","shortLead":"Orbán Viktor Fidesz-elnök korábban a Soros-terv elleni harcra gyűjtött, Gyurcsány Ferenc a kampányra kér.","id":"20180302_Gyurcsany_is_penzt_kunyeral_hiveitol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d566dee-bdd7-4371-9c6f-efc06af01842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d5cc93-e911-48ad-9fc7-086d53c745d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Gyurcsany_is_penzt_kunyeral_hiveitol","timestamp":"2018. március. 02. 17:06","title":"Gyurcsány is pénzt kunyerál híveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f4e6d0-b660-40ce-a5e1-2b68c77e5e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agyonvert nő a szállodában dolgozott, egy budapesti férfit gyanúsítanak a gyilkossággal. ","shortLead":"Az agyonvert nő a szállodában dolgozott, egy budapesti férfit gyanúsítanak a gyilkossággal. ","id":"20180302_Egy_szalloda_alkalmazottjat_verte_halalra_egy_ferfi_Szigetszentmikloson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f4e6d0-b660-40ce-a5e1-2b68c77e5e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ac89fd-4947-45c5-b5bb-cc82597f7c4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Egy_szalloda_alkalmazottjat_verte_halalra_egy_ferfi_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. március. 02. 10:49","title":"Egy szálloda alkalmazottját verte halálra egy férfi Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d0cf84-cd56-464f-b9e2-59f5ba207aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbbek által használt mobilos operációs rendszer még azelőtt képes megmondani, mennyire gyors a nyílt wifin az internet, hogy kapcsolódnánk a hálózathoz.","shortLead":"A legtöbbek által használt mobilos operációs rendszer még azelőtt képes megmondani, mennyire gyors a nyílt wifin...","id":"20180302_android_oreo_nyilt_wifi_sebessege_internet_sebessege_kapcsolodas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d0cf84-cd56-464f-b9e2-59f5ba207aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a2ff3d-3027-4317-a885-80dd01ca3c88","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_android_oreo_nyilt_wifi_sebessege_internet_sebessege_kapcsolodas","timestamp":"2018. március. 02. 08:03","title":"Olyan funkció került az Androidba, amiért sokan a fél karjukat odaadnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy Csaba szerint jogszerűen nem lehet újból őrizetbe venni a folyamatban lévő ügye miatt.","shortLead":"Czeglédy Csaba szerint jogszerűen nem lehet újból őrizetbe venni a folyamatban lévő ügye miatt.","id":"20180302_Czegledy_A_kormanypartoknak_van_felnivaloja_attol_hogy_szabadlabon_vagyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ba57da-d61d-45f9-a184-08936d5c65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Czegledy_A_kormanypartoknak_van_felnivaloja_attol_hogy_szabadlabon_vagyok","timestamp":"2018. március. 02. 17:31","title":"Czeglédy: \"A kormánypártoknak van félnivalója attól, hogy szabadlábon vagyok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig akkor is titkosítva maradnak, ha a telefonnak netán lába kél. ","shortLead":"A SikurPhone egyrészt garantált hacker-biztos védelmet nyújt a gyártói ígéretek szerint, a rajta tárolt adatok pedig...","id":"20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3c32785-0954-4d0a-a5d7-fb3c0c478168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082a7f7d-e4a2-4971-80f3-13902ff87cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_sikurphone_feltorhetetlen_mobiltelefon_titkositott_telefon","timestamp":"2018. március. 02. 15:03","title":"Jön egy telefon azoknak, akik félnek, hogy lopnak tőlük vagy lehallgatják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is reagált, azt írta, jön még kutyára dér.","id":"20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f828b62-ea8b-41d2-8d42-f010b083da99","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Es_Tiborcz__kerdezi_az_MSZP_Czegledy_orizetbe_vetele_utan","timestamp":"2018. március. 03. 14:07","title":"\"És Tiborcz?\" - kérdezi az MSZP Czeglédy őrizetbe vétele után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]