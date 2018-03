Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec38d68c-a612-430e-a2fd-76937611a960","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Ha_Magyarorszag_nyer_az_Oscaron_nehanyan_nagyon_sok_penzt_nyernek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d68c-a612-430e-a2fd-76937611a960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f8f0d-9863-445b-96ab-1d5c8bc47c62","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Ha_Magyarorszag_nyer_az_Oscaron_nehanyan_nagyon_sok_penzt_nyernek","timestamp":"2018. március. 03. 19:20","title":"Ha Magyarország nyer az Oscaron, néhányan nagyon sok pénzt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","shortLead":"A kormány csaknem 3 milliárd forintot különített el tüdőtranszplantációra.","id":"20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f500977-c61b-462e-b1fc-cadca953dd32","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Eszrevett_a_kormany_egy_hianyossagot_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. március. 04. 14:31","title":"Észrevett a kormány egy hiányosságot az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4336f00f-d2c7-4afe-b914-de376cd85ca9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Méltatta Donald Trump amerikai elnök kínai kollégáját, Hszi Csin-pinget, amiért Kína örökös elnöke akar lenni; viccelődve arra is utalást tett, hogy egyszer majd az Egyesült Államokban is be kéne vezetni ezt a rendszert.","shortLead":"Méltatta Donald Trump amerikai elnök kínai kollégáját, Hszi Csin-pinget, amiért Kína örökös elnöke akar lenni...","id":"20180304_Trump_azzal_viccelt_Amerikaban_is_orokos_elnok_kellene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4336f00f-d2c7-4afe-b914-de376cd85ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512cfb1f-f426-4833-b18e-bf858e4cc717","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Trump_azzal_viccelt_Amerikaban_is_orokos_elnok_kellene","timestamp":"2018. március. 04. 07:58","title":"Trump azzal viccelt, Amerikában is örökös elnök kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be39ecfd-70b0-4c60-ba5c-bcf227cb96f7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Darányi Lászlónál talán senki nem ismeri jobban a Börzsönyt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre itt született, itt nőtt fel, és évtizedek óta itt is dolgozik. Ő az erdő lakóinak lábnyomszakértője. 1988 óta a Börzsöny egyetlen ismert nagyragadozójának, a hiúznak a nyomában jár. Ezúttal vele indultunk útnak. ","shortLead":"Darányi Lászlónál talán senki nem ismeri jobban a Börzsönyt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre itt...","id":"20180302_borzsonyi_hiuz_farkas_daranyi_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be39ecfd-70b0-4c60-ba5c-bcf227cb96f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a1a04b-35e3-4a2e-8fc5-845ee8702339","keywords":null,"link":"/elet/20180302_borzsonyi_hiuz_farkas_daranyi_laszlo","timestamp":"2018. március. 02. 20:00","title":"Harminc éve jár a börzsönyi hiúz nyomában, de csak egyszer nézhetett a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Országos sztrájkra készülnek a nők Spanyolországban március 8-án, a nemzetközi nőnapon.","shortLead":"Országos sztrájkra készülnek a nők Spanyolországban március 8-án, a nemzetközi nőnapon.","id":"20180304_Nonapon_a_nok_sztrajkolnak_a_ferfiaknak_tilos_csatlakozniuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0efcf6f-6a28-47e3-9146-fa1fbd5e597f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bff854-1463-40f2-ab56-18485f61425c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180304_Nonapon_a_nok_sztrajkolnak_a_ferfiaknak_tilos_csatlakozniuk","timestamp":"2018. március. 04. 17:33","title":"Nőnapon a nők sztrájkolnak, a férfiaknak tilos csatlakozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A megdönthetetlen cáfolata a Tiborcz-ügynek? Egy érintett cég közleménye. Legalábbis Bayer Zsolt szerint.","shortLead":"A megdönthetetlen cáfolata a Tiborcz-ügynek? Egy érintett cég közleménye. Legalábbis Bayer Zsolt szerint.","id":"20180303_Bayer_Zsolt_feladata_lett_Tiborcz_megvedese_bravurosan_egette_le_magat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614e0220-33b0-4a89-adab-686dd0a8b381","keywords":null,"link":"/itthon/20180303_Bayer_Zsolt_feladata_lett_Tiborcz_megvedese_bravurosan_egette_le_magat","timestamp":"2018. március. 03. 08:46","title":"Bayer Zsolt feladata lett Tiborcz megvédése, bravúrosan égette le magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20405e2-8851-4720-90d5-4712a7e9c586","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyetem azt már megerősítette, hogy a reggeli lövöldözésben meggyilkolt két ember nem az egyetem hallgatója volt.","shortLead":"Az egyetem azt már megerősítette, hogy a reggeli lövöldözésben meggyilkolt két ember nem az egyetem hallgatója volt.","id":"20180302_A_sajat_szuleit_olhette_meg_a_michigani_lovoldozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c20405e2-8851-4720-90d5-4712a7e9c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1e8719-83f3-4ce8-88ab-2375e11df1cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_A_sajat_szuleit_olhette_meg_a_michigani_lovoldozo","timestamp":"2018. március. 02. 21:05","title":"A saját szüleit ölhette meg a michigani lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b705fa-56e1-4a18-8335-44ba7673d5d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Clooney felesége, Amal Clooney emberjogi ügyvéd képviseli Nadia Muradot, aki nagyon felkavaró, exkluzív interjút adott az RTL Klub Fókusz Plusz című műsorának.","shortLead":"George Clooney felesége, Amal Clooney emberjogi ügyvéd képviseli Nadia Muradot, aki nagyon felkavaró, exkluzív interjút...","id":"20180304_Az_Iszlam_Allam_szexrabszolgaja_volt_most_Amal_Clooney_az_ugyvedje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49b705fa-56e1-4a18-8335-44ba7673d5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b86c29-3433-40cc-a0ba-a2401e68a5e3","keywords":null,"link":"/elet/20180304_Az_Iszlam_Allam_szexrabszolgaja_volt_most_Amal_Clooney_az_ugyvedje","timestamp":"2018. március. 04. 08:46","title":"Az Iszlám Állam szexrabszolgája volt, most Amal Clooney az ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]